Más de un millar de personas acudieron a la IV Feria de Empleo de Cádiz de Cruz Roja

La Feria de Empleo Conectando Talentos organizada por Cruz Roja ha registrado finalmente un éxito de asistencia y contó este miércoles con la participación de más de mil personas interesadas en encontrar un nuevo empleo, formarse o emprender un nuevo camino empresarial.

La feria, que tuvo como escenario la sede de la Casa de Iberoamérica, abrió sus puertas a las 9.30 horas de la mañana. A partir de esa hora, los participantes inscritos se encontraron con una completa agenda de actividades, que incluyó talleres, ponencias, mesas redondas y actividades encaminadas a mejorar su empleabilidad.

Conectando talentos, que cumple este año su cuarta edición contó con un espacio de expositores en los que las empresas y entidades colaboradoras ofrecieron información laboral, y recogieron currículums y candidaturas para sus ofertas de empleo. Finalmente fueron un total de 25 las entidades que no quisieron perderse esta convocatoria de Cruz Roja, entre ellas, Pennywise, MassolEnergía, Senior Residencias, Eulen, el Instituto de Fomento, Empleo y Formación (IFEF) de Cádiz, la Fundación Laboral de la Construcción, DomusVI, Carrefour, Cyclenet, Red Eures, el Servicio Andaluz de Empleo, Adecco, Alcampo, Sherrytel, Cádiz CF, Grupo Día, Leroy Merlin, Majorel, Gaboral, Temporales Holanda Recruitment.

Ha sido la primera feria presidida por la nueva responsable de Cruz Roja, Carmen de Lara

Algo más tarde de las once y media, la recién nombrada presidenta provincial de Cruz Roja, Carmen de Lara Villar, se encargó de presentar, ya de manera oficial, esta cuarta edición de la Feria de Empleo (las dos primeras tuvieron que llevarse a cabo a causa de la pandemia). Junto a ella estuvieron Ana Belén Carrera Armario, diputada del área de empleo de la exima Diputación de Cádiz, y Daniel Sánchez Román, delegado territorial de Empleo de la Junta de Andalucía.

Carmen de Lara destacó que “el empleo es un elemento fundamental para la inclusión social de las personas vulnerables” . La presidenta de la entidad organizadora de la feria afirmó sentir un gran orgullo “cuando hablo con personas que han participado en los planes de empleo, tales como mujeres víctimas de malos tratos y gente que ha perdido la esperanza de poder trabajar. Y me dicen que con Cruz Roja me conozco mejor y ahora sé lo que valgo. Con Cruz Roja ya no tengo temor”.

La programación de la jornada también incluyó una mesa redonda, talleres de empleabilidad sobre cómo trabajar la red de contactos, oportunidades de empleo en la construcción, los procesos de selección digitales, emprendimiento cooperativo como forma de empleabilidad o sobre la importancia de las redes sociales en la búsqueda de empleo.