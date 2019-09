Dos días después de ser absuelto en el caso Quality Food, Miguel Osuna Molina, ex delegado del Gobierno en la Zona Franca de Cádiz, acude a la sede de Diario de Cádiz, acompañado de su abogado José María Lumbreras Lacarra, mucho más relajado y sonriente que durante el desarrollo del juicio.

–¿Cómo ha recibido la sentencia absolutoria después de un proceso tan largo y con el que ha sufrido tanto?

–Lo primero que he pensado es en una de las maldiciones que decía mi padre de broma y es que “pleito tengas y los ganes”. La verdad es que se ha hecho muy pesado, ha sido muy doloroso en el tema personal, ha sido innecesariamente largo y estaba hasta las narices porque al final acaba afectándote a nivel personal y profesional. Me ha dado una alegría que es como si me hubieran quitado una espada de damocles de lo alto.

–Ha sido absuelto tanto de Rilco como de Quality. ¿Cree que con ello su imagen y su prestigio queda ya a salvo?

–Mi prestigio está más que salvado. Lo que me duele de todo esto es que con Rilco y Quality, que eran dos proyectos que no eran míos, se haya ocultado todo lo demás. Se decía en el juicio que había que ser muy liberal, como lo dijo el ex concejal Fernando Sicre, y que no estaba de acuerdo con alguna intervención y la verdad es que mi gran proyecto fue hacer polígonos industriales. Si nos ponemos a ver la provincia de Cádiz, yo lo que entendía es que teníamos que hacer actividades de fomento, por lo que se hicieron muchísimo edificios dentro de Cádiz, donde el espacio es limitado, y se han creado muchos puestos de trabajo en ellos. También se hizo el Estadio que fue importantísimo para la ciudad y se realizaron muchos polígonos industriales por toda la provincia.

Zona Franca es un organismo provincial que ha peleado por Cádiz, que ha creado muchísima infraestructura y que ha hecho ganar muchísimo dinero al Consorcio de la Zona Franca. Que se hable de dos proyectos y sobre todo en el de Quality, que ni era mío ni yo tenía más interés, y que la persona que lo presenta en Zona Franca, Fernando Sicre, se eche atrás en el juicio y que dijera que todo era cuestión mía, me resulta doloroso. Lo que me molesta es que la labor que hice y sin pecar de modestia, no creo que haya un delegado en Zona Franca que creara tanto como yo hice en tres años, crear tanta infraestructura y tanta riqueza.

–Le inquieta el voto particular que hizo el presidente de la Sección Tercera de la Audiencia?

–Inquietar no me inquieta pero no sé la trascendencia jurídica. Eso lo podría decir mejor mi abogado.

Abogado José María Lumbreras: “Desde el máximo respeto a las resoluciones judiciales, creo que la sentencia es bastante completa y contundente y examina profundamente los hechos. La sentencia está más fundada en hechos reales y el voto más en sensaciones, creencias o suposiciones, por lo que no nos inquieta excesivamente”.

–No puede cantar todavía victoria porque hay que esperar los recursos.

–Yo lo que agradecería es que se despolitizara. Yo no estoy en política ni lo volveré ea a estar en mi vida. No es bueno que se judicialice la política ni se politice la justicia. Durante mucho tiempo lo único que ha habido por parte de Zona Franca es un abogado del Estado que me ha acusado sin que el Consorcio ni su comité ejecutivo haya tomado ni un solo acuerdo de que me tuvieran que acusar en el caso Quality.

–¿Cree que se equivocó en algo en el tema de Quality Food?

–Sí, me equivoqué en no tener antes el enfrentamiento con Fernando Sicre (ex concejal del PP). Luego, errores se cometen todos los días y yo he cometido muchos porque es que Quality era una cosa muy pequeña. La cantidad de dinero que ha ganado Zona Franca en todos los polígonos industriales y que se hicieron porque yo lo decidí, eclipsa los 20 millones que se están hablando ahora.La verdad es que si alguna vez alguien tiene la paciencia de ver mi trabajo, comprobará que siempre traté de hacer lo mejor para Cádiz y que, a tenor de lo que se ha visto después, he tenido muchos más aciertos que errores. Todo lo que he hecho es intentar favorecer a la que he considerado mi tierra y donde me vine a vivir hasta que las circunstancias me obligaron a irme.

–¿Se consideró estafado, engañado y traicionado por García Gallardo, el fundador de Quality?

–En el juicio han salido dos cosas. Decidimos todos, empezando por todos los partidos políticos, apostar por Cádiz. El problema que surge no es porque sospechemos que está habiendo delito sino porque trata de irse de Cádiz. Eso es lo que nos obliga a tomar el control de Quality. A raíz de ahí lo que nos encontramos es una resistencia a cualquier cosa por lo que nos planteamos qué esta pasando. Ahí es donde decidimos hacer la investigación. Lo primero es que me siento traicionado porque Quality Food se quería ir de Cádiz. Luego me siento sorprendido de ver lo que encontramos cuando se hizo la investigación.

–¿Después de su absolución se plantea algún tipo de vendetta poniendo alguna querella contra el abogado del Estado o contra alguien que le haya calumniado, o lo que quiere es que esto acabe ya de una vez por todas?

–Me gustaría que este tema se cerrara lo antes posible porque a nivel personal he sufrido mucho daño. Lo que más siento de todo esto es que el día que me llamaron para que recogiera a mi mujer porque no podían hacer nada por ella en el hospital por la enfermedad que sufría, yo estaba aquí hablando con Felipe, mi abogado entonces. Fue de los días más duros de mi vida. Estoy más que harto de este tema.

Abogado J.M. Lumbreras: De lo que hasta ahora ha sucedido, mi cliente quiere dejarlo atrás, pero igualmente pedimos que se deje de utilizar como arma política a mi cliente a favor o en contra, de amenazar con recursos porque de lo que ocurra a partir de ahora sí que tomaremos las medidas oportunas.

–De usted se dijo que llegó a la Zona Franca para tapar la porquería de Rodríguez de Castro.

–Traté de hacer una gestión súper profesional poniendo una serie de normas internas que ni siquiera ahora están derogadas para tratar de organizar la Zona Franca de una manera estructurada y adecuada.Puse a los abogados del Estado a mi lado y algunos me sirvieron lealmente y les agradezco muchísimo la labor que hicieron, pero cuando salió el tema de José Aurelio Ruiz Piñas (también letrado del Estado), me encontré que se habían olvidado de todo lo que habían hecho, todo el asesoramiento que hicieron sólo constaba verbalmente la mayoría de las ocasiones pero que no estaba documentado, lo que me hubiera respaldado. Antes le decía de qué me había arrepentido. Pues ahora mismo si me nombraran cualquier cosa profesional y me asesorara con abogados, les pediría la opinión por escrito en cualquier tema. Me arrepiento de haber sido demasiado confiado con esta persona.

–¿Considera que hubo un tema personal con este abogado del Estado?

–Creo que más que un tema personal, aquí los abogados del Estado fueron los que informaron a mi antecesor, a mí y los que asesoraron de todo lo que luego han acusado. Lo que ha hecho este señor es tratar de salvar su responsabilidad, no tanto por una cuestión personal sino porque, o se ponía al frente del linchamiento contra mí o tenía que dar explicaciones de por qué había hecho determinadas cosas. Tenía mucho que ocultar.

–¿Fue un gran error para usted entrar en la política?

–Por supuesto que sí. Me arrepiento y más que por mí, por mi mujer. Tenía una vida profesional muy buena que me la han intentado cortar pero no lo han conseguido. No tenía nada que ganar en política porque yo no soy una persona ambiciosa ni tengo grandes necesidades. A mí la política me ha costado muchísimo dinero. Gana más un inspector de Hacienda que un delegado del Estado de la Zona Franca incluyendo las primas que decían que pagaban en Quality. Encima que me ha costado el dinero, que digan determinadas cosas de mí, no puedo más que arrepentirme y desde luego ni me lo volveré a plantear en mi vida.

–¿Se ha sentido arropado por el PP en este proceso?

–Por el PP de Cádiz sí pero llega un momento que, cuando ves que el tema objetivamente no da para más, el hecho de que te arroparan demasiado desde el PP me estaba perjudicando, por lo que tuve que tomar distancia. Es un tema técnico en el fondo y todo lo que fuera politizarlo me perjudicaba.

–¿Se sintió presionado por el Partido Popular para que se apoyara a Quality Food?

–Si Fernando Sicre se entiende que es el Partido Popular, muchísimo. Un auténtico puñetero hasta llegarle a plantear a Teófila que como este señor siguiera en Zona Franca, me iba yo. Otra persona que presionaba mucho pero que era más fácil decirle que no, era Javier Sánchez, el presidente actual de los empresarios. Eran los dos que estaban realmente detrás del proyecto. Este tenía mucho interés pero no presionaba. El que sí lo hacía era Fernando Sicre, al que ya llegó un momento que no quería ni recibirlo en el despacho, que estaba de él hasta las narices. Si Fernando Sicre se entiende que es presión del PP, mucha. Excepto por él, la verdad es que no la tenía.

El interés que podíamos tener es que se creara empleo en Cádiz porque se beneficiaba a un sector de mujeres mayores de 45 años que es el gran cáncer de esta ciudad. Ese interés lo tenía el PP, el PSOE y todos.

–¿Qué opinión le merece las absoluciones o los veredictos de culpabilidad de esta sentencia?

–Tengo que respetar el fallo judicial. Lo que sí que me ha alegrado mucho es la absolución de José Manuel Fedriani. Ha sido una persona absolutamente leal con su cargo. Lo fue conmigo, con Pepe de Mier, con Jorge Ramos y con los abogados del Estado cuando le pidieron información. En un mundo en el que falta tanta lealtad, hay que valorar a las personas como él. Espero que ahora en la Zona Franca sean capaces de darse cuenta de lo que tienen.

–¿Quality Food podía haber sobrevivido o ya estaba tocada de muerte?

–Esta es una de las grandes paradojas del PSOE. Quality Food tenía futuro. En un momento después de 2001 donde para la seguridad de los ejércitos era fundamental que el recinto fiscal fuera militarizable y eso daba una serie de garantías para los contratos con las fuerzas armadas, lo que era una garantía adicional. Pepe de Mier, con la dirección de Madrid, decide que Quality Food, al ser adquirida por el Estado, no podía presentarse a los concursos públicos. Esto la abocaba al cierre porque el 90 por ciento de sus ingresos procedían de ellos.

–¿Se ha sentido pieza de caza?

–Eso por supuesto. Aquí parecía que lo único que importaba era que a Osuna lo condenaran por lo que fuera. La sensación en el juicio de que había interrogatorios a todos los testigos para ver si eran capaces de inculparme y para el resto casi ni preguntaban. Eso me hacía ver que era una pieza de caza.

–¿Cómo se sufre una justicia tan lenta, con un proceso que se prolonga durante 15 años y que lo tiene a usted como imputado tantos años?

–A nivel personal te va minando la salud, el ánimo, la confianza en ti mismo y te hace dudar absolutamente de todo. Ves que estás haciendo sufrir a tu familia por una decisión que tomaste en su día. En el caso de mi mujer en mitad de una enfermedad que le costó la vida, ves que se preocupa por ti y se lleva muy mal. El hecho de que pasen los años y no pase absolutamente nada. Se toma declaración, a los tres años te enteras que se ha pedido una prueba, me citaron hasta tres veces como testigo y luego lo anularon y cinco años después me citan como imputado. Es desesperante. Desde que mi fue de Zona Franca en 2004 han pasado 15 años y muchos años de pena de banquillo. No sé si es lo que iban buscando pero es lo que han hecho. Conmigo se han ensañado y no sé muy bien por qué. Supongo que iban buscando a otras personas que pudiera haber detrás. Lo peor es que después de tanto tiempo ya ni te acuerdas de las cosas.

–¿A esas personas que había detrás se refiere que el gran trofeo era Teófila Martínez?

–Yo soy una pieza de caza menor, lo tengo clarísimo y las acusaciones en privado decían unas cosas y en público otras. Hacían insinuaciones y creo que iban buscando a alguien más arriba.

–¿La gente le miraba de otra manera cuando pasa ser investigado en un tema de corrupción?

–Sí. El sello de culpabilidad lo ves cuando te empiezas a cruzar con gente en la calle y te vuelven la mirada. Te lo hacen a ti y también a tu familia. Mi decisión de irme de Cádiz fue por eso. Profesionalmente cada vez que levantaba un acta a determinadas personas te soltaban un pildorazo. Eso era durísimo. Cuando te dedicas a luchar contra la corrupción, que te acusen de malversación de caudales públicos tiene un coste muy alto.

–En todos estos años, ¿qué es lo que más le ha dolido de lo que ha visto y oído? ¿Que era un corrupto?

–Sí. El sello de culpabilidad lo ves cuando te empiezas a cruzar con gente en la calle y te vuelven la mirada. Te lo hacen a ti y también a tu familia. Mi decisión de irme de Cádiz fue por eso. Profesionalmente cada vez que levantaba un acta a determinadas personas te soltaban un pildorazo. Eso era durísimo. Cuando te dedicas a luchar contra la corrupción, que te acusen de malversación de caudales públicos tiene un coste muy alto.

–¿Cuánto se dejó Zona Franca en Quality Food?

Miguel Osuna: Nadie ha hecho el cálculo. Había que sumar lo que costaron las tres fábricas y restarle por lo que has vendido las dos y capitalizarle el alquiler de la que está dentro de Zona Franca, que pagan un arrendamiento bastante alto.

Abogado J.M. Lumbreras: : Una de las carencias que se puso de manifiesto en el juicio es que, pese a haber habido un concurso y una liquidación, nunca se aportó al procedimiento esa liquidación. Se han vendido o alquilado las fábricas de Quality sin que sepamos el beneficio o pérdida de las mismas.