Ismael Beiro: “Me da pena no haber ido al debate. Me los hubiera comido con papas”

Ismael Beiro (Cádiz, 1974) es un torbellino de ideas durante su entrevista con Diario de Cádiz.

-¿Qué hace un chico como usted en un sitio como este?

-Lo hago por varias razones y todas iguales de importante: por responsabilidad social. A mí me preocupa Cádiz y el rumbo de Cádiz y la oportunidad que está perdiendo Cádiz. Y no voy a perder ni un minuto en valorar cómo lo han hecho los que están gobernando ni los que pretenden gobernar. Lo hago porque quiero devolver a Cádiz todo lo que Cádiz ha hecho por mí. Por suerte, con trabajo, esfuerzo y mérito por la posición en la que estoy puedo aportar mucho a Cádiz. Desde mis contactos, mi agenda y mi esfuerzo. No es un trabajo en solitario ni me siento como alguien que pueda tener una varita mágica sino a través de nuestra formación que es independiente que buscará gobernar de una manera abierta y participativa con todos los ciudadanos, que son los que tienen que hacer un modelo de ciudad. A pesar de que ellos siempre dicen que tú eres el líder de la coalición, yo siempre me quiero bajar donde tengo que estar, que es ser una pieza más de una cadena de valores y con todos cogidos de la mano para transformar Cádiz.

Yo estoy en un proceso constante de transformación de Cádiz. Busco en las redes y me documento de cómo son otros modelos de ciudad y cómo han podido llegar a ser lo que son. Todo el mundo piensa que venimos a traer a Cádiz más turismo, pero también más industria, más tejido empresarial y transformar a Cádiz desde la entrada de la Zona Franca hasta el Campo de las Balas.

Soy el único candidato que es de barrio, barrio, barrio y que ha vivido las necesidades de un barrio, al cual han cortado la luz, ha visto a un padre que ni tenía trabajo y con situaciones muy complicadas. Entiendo muy bien desde el corazón y la humildad cuáles son las necesidades de un barrio.

Yo cuando me siento con la asociaciones pregunto cuáles son las familias que no tienen trabajo cuáles son las que pasan necesidades, cuál es el estado de ahora y hace un año de su barrio, las aceras, los árboles, pregunto por todo.

-Cuente cómo ha sido el proceso hasta llegar y convencerse de que se iba a presentar como candidato a la Alcaldía de Cádiz.

-Como una gota malaya. Un día lees una noticia después dos, cuatro, ya se convierte en una constante, en una alerta, es una debilidad para Cádiz, ves cómo las propias terrazas de los restaurantes se van acotando y eliminando. ¿Nadie le ha dicho al señor que quita las terrazas que por cada terraza que quita son dos puestos de trabajo al menos o cuatro? Pregunte a todos los hosteleros de Cádiz y que le digan cuántos eran antes de que se acotaran las terrazas y cuantos ahora. Seguro que habrá un 30 o 40% menos que van directamente a las listas de desempleo. Cádiz es una ciudad de servicios en gran parte.

Entonces voy viendo esa situación y yo quería ayudar a Cádiz de alguna manera. Un poco divagando se me ocurre que se podía formar una especie de figura que serían embajadores de Cádiz por el desarrollo, que son personas que puedan aportar a Cádiz, empresarios, comunicadores, gente de la industria…y crear un movimiento para ayudar a los que están gobernando.

Un día hago un comentario en el Diario en el que digo que me gustaría ser alcalde y liderar un movimiento en el que participáramos todos y se empiezan a poner en contacto conmigo partidos políticos.

Me reuní con Elías Bendodo (PP) en el Hotel Alfonso XIII en Sevilla, el cual me decía que era una persona que podía aportar a su partido pero yo siempre le hablaba de mi carácter independiente , yo no me puedo afiliar a ningún partido porque todos, la derecha, la izquierda y el centro, tienen algo que decir y hay que buscar entre todos un consenso.

Luego llegó Fran Romero de Andalucía Por Sí y me dijo: “Yo no sé lo que has hablado con los demás pero yo te voy a dar la oportunidad de liderar una coalición para que trabajemos juntos y que no pensemos en política sino que seamos profesionales en política”.

Me pareció una decisión acertada, honesta y humilde como se abrió a mí. Le dije una cosa que le digo a todas las personas con las que me alío en cualquier aventura empresarial o lo que sea: Yo trabajo mucho con el corazón y las empresas tienen que trabajar también con el cerebro pero si me da buena espina yo voy a ir a muerte. A día de hoy no pensamos en listas sino en un modelo de ciudad que tenemos que hacer con todos los gaditanos.

-¿Por qué se ha integrado en una plataforma andalucista?

-Muchas veces, en mi casa, me pongo ayer el éxito de campañas en otros países, pero no para ganar votos, sino para ver qué propuestas traen y ver ciudades que se parezcan Cádiz, ciudades en este caso que tengan un clima espectacular, que sus paisanos son las personas mas queridas de este país y ver cómo se puede transformar una ciudad. Pues así también se puede transformar la mentalidad de los andalucistas, porque son de una mentalidad de centro izquierda. Señores, vamos a crear un partido independiente que se llama Cádiz sí, que va a ir en coalición con vosotros y yo lidero una coalición que se llama Cádiz sí-Andalucía por sí y en la papeleta va Cádiz sí, pero esto es una gobernanza abierta. Aquel que tenga un pensamiento muy conservador puede convivir con alguien que tenga uno muy progresista. Juntos buscar el punto que benefician a ambas partes, que creo que es la diferencia que tienen muchas veces los políticos. Y tengamos en cuenta a la oposición. Vamos a entrar a gobernar pero a la oposición la ha votado una masa crítica de ciudadanos que piensan como ellos. Seguro que tienen mucho que decir, aportarnos ideas que a nosotros no se nos ocurren pero que podemos desarrollar juntos.

Hagámosle ver al gaditano que tenemos un objetivo común que es Cádiz. Porque yo no pienso en política sino en empresa. Esto fastidia mucho a los políticos cuando digo que el Ayuntamiento hay que dirigirlo como una empresa. ¿Por qué? El empresario tiene un proyecto, una propuesta económica para desarrollar un proyecto y cada euro que tiene que gastar le duele. Si tú en vez de un empresario tienes a un político que tiene gestionar dinero público dice “bueno, el año que viene volveremos a cobrar tributos y volveremos a tener un presupuesto consolidado”. Cada dinero que invirtamos es porque tenga un buen fin, y orientemos los trabajos para obtener resultados. Hay que pensar como empresario. Gastar el dinero con un fin. Ensayo y error no vale pero al político sí porque el dinero no es suyo.

Yo digo que se propongan proyectos y si es fallido, eso va a tener una repercusión en su sueldo en porcentaje. Acabará mirando con lupa cada euro que gasta. Hay que ser muy tecnócrata a la hora de llevar un ayuntamiento. Hay tantas cosas por hacer. En el mismo Carnaval yo le sacaría mucho partido a las actuaciones en directo con los incentivos fiscales para la Fundación del Carnaval y el Ayuntamiento de Cádiz.

-Aunque se ha integrado en una plataforma de andalucistas pero da la sensación de que se huye de esa marca que últimamente no ha tenido mucho éxito electoral y que están potenciando más el Cádiz sí que el Andalucía por sí.

-Esa sensación también la tiene la plataforma (risas). Un día me preguntaron si pasaba algo con ellos y mi respuesta fue que no ocurría nada. Yo lidero la coalición Cádiz sí-Anadalucía por sí pero Cádiz sí tiene identidad local, municipal y que el gaditano se sienta reflejado porque para mí Europa empieza en Cádiz. Al gaditano le preocupa su ciudad. No hay nadie fuera de Cádiz que hable más de Cádiz que yo.

Si usted recorriera mi día a día tanto en los viajes dentro de España como fuera de ella, la gente diría algo que te haya llamado la atención de Ismael y es cómo habla de su ciudad, cómo invita a la gente a que conozca la ciudad, a que venga a invertir en ella.

-Lo que dijo antes de los embajadores, usted ya lo hace entonces.

-Cuando vas a Miami, Dublín, Dubai, Marruecos y te preguntan que te parece y esto y yo les digo que muy bonito pero que tienen que conocer Cádiz, Y también veo cosas y pienso que eso me lo podría llevar para Cádiz, esta manera de tener las marinas deportivas por ejemplo en Miami se podría poner en Cádiz y sobre todo las repercusiones económicas que podría tener eso. ¿Llenar la Bahía de barcos? Pero es que vienen barcos que pagan un atraque y cuando hay muchos hacen falta marineros, que son puestos de trabajo, y servicios de hostelería y alquileres de coches, de patines o bicicletas y una economía circulante y de escala que va generando economía para la ciudad.

-¿Le molesta que le sigan recordando como el ganador del Gran Hermano a la hora de relacionarlo con la política, es decir, si piensa que lo pueden percibir como una opción poco seria como político?

-No me molesta en absoluto pero también es verdad que la gente tiene que empezar a conocerme. Yo nunca me pongo medallas ni me hago autobombo, porque siempre digo que hay que trabajar desde la humildad. El otro día me encontré con una funcionaria por la calle y me dijo que había leído mi currículum y que se había sorprendido. Yo soy muy inquieto y hay gente que descansa durmiendo y yo descanso leyendo. Como vea un curso que me interese de energías renovables y movimiento de las olas del mar, pues ya me apunto y estoy haciendo un curso online, no por poder tener un título sino por conocer de qué va esto. Soy constante como me dicen mis amigos, soy muy jartible, y conozco a presidentes de empresas de energías renovables y me invitan a su boda y a su cumpleaños y empezamos a diseñar un Cádiz con mas energía alternativas. Pienso muy de empresa y luego hay que saber hasta dónde se pueden llegar con las administraciones, y me llevo muy bien con todo dios. Si estoy en el Ayuntamiento y me tengo que sentar con la Diputación que gobierna pero con un partido político distinto, o con la Junta, nos vamos a sentar y nos vamos a llevar bien y vamos a ver el punto que tenemos en común y lo que tenemos que ceder cada uno para tener objetivos claros como un hospital nuevo o lo que sea.

Hay un terreno anexo a Afanas que tienen que hacer una residencia para personas que tienen otro grado de discapacidad más alto y donde sus padres ya no están y que necesitan cuidados y esos terrenos los tiene la Junta. Pues vamos a llamar a la Junta por si nos lo pueden ceder o lo que sea. Hay que buscar solución a todos.

-Por lo que dice, uno de los retos es que la gente conozca a ese otro Ismael que no es el que te conocimos todos por ese programa de televisión sino ese otro que se ha desarrollado personal y profesionalmente.

-Yo no he dejado de estudiar constantemente. Por otra parte, hemos hecho muchas cosas en estos meses que no hemos sacado a la luz. Por ejemplo, nosotros no sacamos los camiones que hemos pagado para los bancos de alimentos, o las vallas que nos piden de un día para otro para las actividades de carnavales o Loreto-Puntales. En el Cerro del Moro me dicen que no tenían caramelos y los pagué. O en Loreto hicimos en la cabalgata que yo participaba caramelos de jamón. Por mi propia personalidad soy de darme poco autobombo pero estoy todo el día atento a formarme. En audiovisuales tengo un máster en gestión de empresas audiovisuales y hace quince años hice una tesis que era la adaptación de contenido de televisión en el móvil, es decir, lo que ahora la gente ve en su móvil. Fui de los primeros en este país en profundizar cómo tenían que ser los contenidos, cuáles eran los acuerdos…

Ayer me encontré con una persona que trabaja en la Embajada española en Londres y se me acercó y me dijo que ella impartía clases en una facultad y dice que cuando hablan allí de influencer el primero de España fue Ismael Beiro. Me hizo mucha gracia.

Soy una persona formada que puede viajar por cualquier país en inglés o en italiano. ¿Por qué italiano? Porque me encantaba la manera de producir espectáculos en Italia, tanto conciertos como programas de televisión. Me encanta la manera que tienen de producir.

En formación tengo una diplomatura, una ingeniería superior, un máster en control de calidad, un máster en dirección de empresas audiovisuales, un máster en mercados bursátiles y un doctorando donde ya este año iba a presentar la tesis pero con todo el lío de la campaña lo he tenido que posponer y lo daré en la próxima convocatoria y es ‘Alimentos transgénicos y posibles soluciones para acabar con el hambre en el mundo’. El planeta entero puede tener alimento sin necesidad de constante luz y regadío y soportan plagas y también pueden servir como medicamentos, como el arroz dorado de Filipinas. Lo hago todo por inquietud personal y tener siempre la mente ocupada.

-¿La suya es una candidatura populista?

-No. Podría serlo pero no pongo más en valor mi imagen del que podía tener, porque siempre le doy el lugar a todas las personas que conviven con nosotros. Vienen personas de la Universidad de Cádiz, empresarios que tienen su propio negocio, de bufetes de abogados, personas que trabajan en empresas que dan servicio a la ciudad, personas que tienen una historia y que han estado en dificultades en la vida y que se han readaptado. Tenemos valores y talento y, sobre todo, son buenas personas que no piensan en que el resto de la opciones políticas son rivales o enemigas sino todo lo contrario.

El otro día me decía una de las personas que se ha sumado a nuestro proyecto y que es una de las que saben más de marketing digital en este país y que lleva campañas a nivel internacional: “Ismael, es que yo veo a todos los candidatos y te veo a ti y te votaría porque no tienes perfil político, nos puede dar soluciones para Cádiz en empleo, aparcamiento, viviendas, despoblación, equilibrio social. Y tengo una gran obsesión por la inversión privada porque cuando una empresa que quiera invertir se le pone fácil y crea puestos de trabajo, ese es mi objetivo, que los gaditanos tengan los bolsillos llenos de dinero.

El otro día nos reunimos con el presidente de la asociación de propietarios del polígono exterior de la Zona Franca. Le llamé y me dijo que estaba deseando que me sentara con él y que estaba deseando que yo fuera el alcalde porque el que lo tiene claro eres tú. Me obsesiona el polígono exterior de la Zona Franca, contar con los propietarios, hacer un nuevo barrio mixto en el que los bajos sean industrias, talleres, locales de hostelería, farmacias, ludotecas y construir hacia arriba y construir muchas viviendas sociales y reordenar los viales para la entrada de Cádiz.

-Lleva mucho tiempo viviendo fuera de la ciudad. ¿Cree que eso le puede perjudicar al no conocer en este tiempo el Cádiz día a día o al contrario puede venir bien una visión externa y no tan contaminada como el que vive todos lo días la ciudad?

-Invitaría a todos los gaditanos que salieran fuera de Cádiz. Aquí vivimos indudablemente en un paraíso, el clima, su gente, el día a día, todo eso acompaña a que Cádiz sea un paraíso pero invitaría a todos a que salieran fuera de Cádiz y que fueran a la provincia que quieran y luego volvieran al cabo de dos años y lo iba a ver cambiado. Yo he vivido en Málaga y había sitios en 2000 o 2001 y daba miedo andar por algunos lugares y ahora es una capital europea. Cómo ha sabido convivir el puerto con la ciudad, las industrias que ponen el foco en Málaga. Eso tenemos que conseguirlo en Cádiz.

Es verdad que todo el mundo dice que no hay terrenos para generar industrias, pero podemos generar las escuelas talleres y donde se formen a las personas que formen a las personas para esas industrias que están en la Bahía.

El proyecto de la Mancomunidad también me interesa mucho, convertir a toda la Bahía en una sola ciudad en la que se integre San Fernando, Puerto Real, El Puerto, una sola ciudad en el que pasaríamos de tener 100.000 habitantes a tener 300.000 y entonces la subvenciones serían otras, los ingresos por parte de la Junta y el Estado serían otros, tendría otra mirada empresarial futurista de crecimiento constante.

El presidente de la asociación de propietarios de los locales del polígono exterior me contaba que tenían a una empresa china que buscaba un lugar para ensamblar junto a una empresa de energías renovables un millón de placas solares que son necesarias en este mundo. ¿Y eso cuántos puestos de trabajo puede dar? 20.000. Pues le dije que retomara el contacto y vamos hacer todo lo posible porque se acaba con la lista del paro en la ciudad.

Quisiera que Cádiz tuviera el taller de formación mejor de energías renovables del mundo, porque lo tenemos todo, el viento, las olas, el sol. Y desde aquí poder trabajar dentro de la Bahía o en cualquier lugar del mundo. O salir desde la Zona Franca autobuses que vayan a todas estas empresas.

-Usted es un torbellino de ideas pero eso hay que centrarlo en un programa electoral. ¿Cómo va a hacer que eso se plasme en un documento?

-Hemos redactado un documento técnico con profesionales. Todo aquel que ha querido proponer a través de nuestra página web o que ha querido sentarse con nosotros lo hemos plasmado en un documento técnico con 50 medidas que podrá ir creciendo, porque es una cogobernanza abierta y participativa y que está vivo.

Nosotros hemos hechos dos reuniones con cada Asociación de vecinos y no va a quedar ahí y cuando el pase el 28 de mayo ya no nos vemos más, sino que tenemos que seguir reuniéndonos.

Hace unas semanas nos reunimos con la Federación 5 de Abril y pedía que con frecuencia tuviera una reunión con todos ellos ocasionalmente una vez que estemos dentro del gobierno municipal y poner sobre la mesa cuáles son las dificultades y si las hemos podido solventar. Es el gaditano el que tiene que hacer su programa y nosotros tenemos que ir de la mano de ellos y estas 50 medidas las hemos plasmado en este documento técnico. Hay de todo. Cualquier persona es importante porque cada uno tiene una visión diferente de la ciudad dependiendo del sector al que pertenezca.

-Llamó mucho la atención su ausencia en el debate entre los candidatos. ¿No creo que debería haber estado en ese debate y que la conclusión que se podía sacar es que tenía miedo a confrontar con los otros alcaldables?

-Miedo ninguno. Luego me quedé con las ganas y cuando vi el debate pensé a que a estos me los comía con papas. Qué pena no haber podido ir al debate. Lo que pasa es que soy una persona de compromiso y hay que diferenciar lo urgente y lo importante.

Soy empresario y no político y decía., ¿el debate no es en directo? No me interesa porque sé cómo se editan los programas. Pero es muy complicado que se pueda editar un debate. A lo mejor quedo en una posición muy favorecido en el debate cómo ha sido pero después alguien manda una orden y dice córtalo.

-Pero eso no era así. El debate se emitió un día después de su grabación tal y como se celebró. Ahí no hubo ningún tipo de edición.

-Es de agradecer que respeten que todo lo que se grabe en falso directo se emita. A mí me gusta el directo porque lo que yo te digo queda dicho y no da lugar a que se edite.

Tenía mis dudas sobre la imparcialidad del debate porque proponía el equipo de Gobierno. Ya después estaba lo de Unión Por Leganés, que hacen unos premios que son bastante relevancia y me daban el premio a independiente del año en categoría política y yo ya tenia firmado con ellos este tema desde hacía meses.

Se dieron una serie de condicionantes que entre toda la coalición pensamos y dudábamos de la imparcialidad del debate y después cuando lo he visto hasta tres veces tengo claro que qué pena no haber estado en el debate porque me los hubiera comido con papas. Todo el mundo habla de barrios pero el que es de barrio barrio que se ha criado en Loreto y en Trille, que ha estudiado en la Caleta, los fines de semana con su primo en Guillén Moreno, Lebón, San Severiano. Tengo la cabeza llena de cicatrices de jugar con los niños.

-Pero en el debate usted podría haber trasladado su mensaje porque había preguntas directas a cada uno de los candidatos.

-Se asemejaba mucho a las galas de los reality, tiene un minuto para defender lo que quieres decir. En un minuto me hubiera sobrado porque yo lo que hubiera dicho que lo único que me preocupa es Cádiz, el rumbo de Cádiz, y a toda la gente que trabaja con nosotros no pensamos en sueldos ni en nada. Yo no sé ni lo que cobra un alcalde porque lo único que me preocupa es Cádiz y lo que puedo hacer para garantizar el bienestar y la calidad de vida de Cádiz, su prosperidad que el trabajo precario se acabe para que se empiece a generar trabajo fijo, que vengan multinacionales que generen puestos de trabajo. A cualquier empresa se le puede ofrecer que pueden venir a instalarse en Cádiz y que los costes va na ser inferiores que en otros sitios pero a cambio me tiene asegurar que el 80% de la plantilla que se contrate sea de Cádiz y se viene corriendo. Uno de los pruebas es que cuando un constructor compra unos terrenos para hacer viviendas, es que tarda doce meses para tener los papeles. Si a ese señor se le facilita en dos meses, en tres meses ya está contratando a profesionales. Hablo de propuestas y uno tiene que saber dónde están las líneas rojas.

-Usted precisamente ha hablado ya que quiere gestionar el Ayuntamiento como una empresa pero es que lo público tiene una serie de normas y de procesos garantistas que lo hacen muy diferente de una empresa.

-Cuando hablo de empresas, lo hago de la agilidad que tiene una empresa a la hora de desarrollar un proyecto y eso es lo que hay que llevar a un proyecto político. ¿Qué hace falta? La licencia de obras, el certificado medioambiental, etcétera . Pues, ¿quiénes son los técnicos? Vamos a ponernos y agilizar los tiempos. En segundo lugar, ¿qué presupuesto tenemos? Este y hay que defenderlo como si fuera sagrado porque es dinero público. Si lo gasta y no sale bien, no pasa nada y claro que sí pasa. Tenemos que orientar nuestro trabajo a tener resultados y con éxito . Por eso hablo de modelo empresarial para llevarlo a lo público porque cada euro al empresario le cuesta y le duele, pues a nosotros nos tiene que doler más porque lo pagan todos los gaditanos con sus tributos. Y hay que invertir en la ciudad. Si usted tiene todos los años millones de euros, pues inviértalo en la ciudad, para qué quiere tener superávit. El propio acerado de Bahía Blanca que son gaditanos también y pagan sus impuestos. Los barrios tienen que tener todos igual y no separarlos. Hay que buscar el equilibrio y la igualdad entre todos los barrios.

-Hay dos cosas que circulan en las últimas semanas en Cádiz. Una, que no va a llegar a presentarse y la otra, es que si sale de concejal y no llega a la Alcaldía, no va a estar los cuatro años.

-(Cuando se le enuncia la primera, se ríe y dice claramente que “eso es un bulo”). Pero si yo soy de los de “sujétame el cubata”. Yo no doy nunca un paso atrás. Por supuesto mi compromiso con Cádiz es constante y Cádiz se dará cuenta que su alcalde y su equipo completo se llama Cádiz sí y es el que le puede dar las soluciones a sus problemas. Somos los que tenemos las relaciones, conocemos la normativas, gente que controla la política práctica. Yo me he sentado con presidentes de gobierno, con ministros, con alcaldes, con presidentes autonómicos y los conozco y dentro de nuestro equipo hay gente que supera a todos estos que he comentado. Gente que sabe donde está la línea roja y hasta donde podemos llegar. Si quiere ver un Cádiz mejor, que prospere, que tenga una garantía, que pueda tener cero desempleados y viviendas para todos. Marcar el precio de venta y del alquiler de la vivienda, para que los gaditanos no tengan que fugarse a domicilios colindantes de Cádiz. Todo eso lo llevamos en nuestro programa y, por lo tanto, el gaditano tiene que fijarse en nuestra opción que es Cádiz sí. Yo sí voy a cumplir porque voy a ser el próximo alcalde de Cádiz. ¿Cabe la posibilidad de que tú te quedes en la oposición? Llegado el caso me quedo en una oposición amable, que podamos colaborar con el que esté gobernando. Pero no se va a dar el caso porque voy a ser el alcalde con todo nuestro equipo.

Luego es cierto que conforme lleguen las elecciones habrá bulos y eso nos viene bien, porque como decían en el Quijote, “ladran, luego cabalgamos”. Hasta ahora lo máximo que yo haya podido ver en redes a nivel local en vejaciones o insultos es lo mínimo que yo sufrí en una escuela llamada Mediaset. Estoy curtido en ello.

-Si tras el 28 de mayo está en sus manos decidir a quien va a la Alcaldía, o bien a la izquierda o a la derecha. ¿Qué sería lo que haría?

-La derecha y la izquierda piensan que nosotros podemos ser la llave. Yo pienso que ellos son las llaves, aunque tengan mas concejales, son ellos las llaves para que nosotros gobernemos. Para mí no cabe la posibilidad de dar la Alcaldía a la derecha o a la izquierda sino que son ellos los que tienen que dar la posibilidad para que nosotros gobernemos y puede ser una gobernanza mixta, como dos años y dos años. Si usted quiere gobernar tiene que hacerme a mí alcalde, porque traemos unas ideas que son las válidas para la transformación de un nuevo Cádiz. Vivienda digna a un precio asequible, trabajo, solucionar los problemas de los aparcamientos, la despoblación, el equilibrio social entre barrios… Y me preocupa y tengo una gran obsesión con la inversión privada porque son muchas las que quieren invertir aquí y que no se atreven porque creen que es difícil, que le va a costar y estamos nosotros para facilitarle todo en lo que nos podemos implicar un gobierno municipal.

-Usted siempre ha tenido inquietud por la política porque tengo entendido que estivo en Juventudes Socialistas.

-Llegué a pasar por allí porque tenía a amigos que estaban en Juventudes Socialistas. Nunca tuve el carné de militante pero sí me sentaba allí. Mis amigos estudiaban Empresariales y salían con chicas que estaban en esta carrera y que estaban en el partido. Allí estaban María Ángeles Carrasco y Bibiana Aido por ejemplo y nos decían que fuéramos a la Casa del Pueblo. Ibamos allí y sin ser políticos. Un día que estuve allí se presentaban las listas para las elecciones municipales para el PSOE. Y empezaron a dar nombres y de repente preguntaron que qué nos parecía y yo di mi opinión. Dije que no veía ningún joven. Yo tenía 22 años y comenté que yo no votaría a ese partido porque no veía a ningún joven. Se apartaron y metieron en el quinto lugar a Bibiana Aido. No ganó el PSOE pero sí la Diputación, pero la que fue delegada de Cultura allí fue Bibiana Aido y ella siempre me lo recuerda. Fue casi la única vez que estuve por allí. Creo que era en la calle Ruiz de Alda entonces y que ahora es Parlamento.

-¿Todavía no están en clave de lista?

-Esto es un proyecto con tanta ilusión y dedicación que no pensamos en clave de lista. Cuando llegue el momento nos sentaremos y cada uno ocupará e irá destinado al perfil que vayan a desarrollar. Por ejemplo, no vamos a poner a un médico a llevar urbanismo, sino que se van a adecuar los perfiles a las funciones que vayan a desempeñar. Y yo estaré en todas fiscalizando y apoyando a cada uno de los concejales y yendo a cada reunión. Una de mis virtudes es que no me canso porque me apasiona y me gusta y soy capaz de hacerlo.

-¿Tiene algún modelo en política?

-A mí me gustan los trabajadores. En alguna entrevista hablo de Francisco de la Torre por haber sabido llevar a Málaga donde está y por haberse apoyado para ello en un pilar como es la cultura. O el alcalde de Vigo, que invierte un millón de euros en la iluminación navideña pero que después revierte en millones de euros por la gente que va a visitar la ciudad durante esos días. Cádiz centro tiene 200 comercios, más Asodemer, los taxistas y eso hay que dinamizarlo. Me preocupa mucho el sector del taxi porque aquí gana tres veces menos que otros en grandes urbes. Hay que ver de qué manera se puede hacer que viene de fuera una tarifa especial o lo que sea. Todo esto lo digo en voz alta y algunas se podrán llevar a cabo y otras la gente dirá que estoy loco.

-Usted es una ametralladora a la hora de pensar e ideas y que expresa en voz alta puede jugarle malas pasadas e incluso gente de su equipo tendrá sudores fríos con alguna de sus intervenciones.

-Todo el tiempo. Les digo que me tienen que decir hasta donde están las líneas rojas pero lo mismo las podemos traspasar en el siguiente sentido. Durante el verano y las fiestas populares de Cádiz, cuando te montas en un taxi puedes tener un código QR que te identifique que eres de la ciudad y te pone una tarifa y si no te lo enseña pues la tarifa tres. Vamos a facilitárselo al taxi.

Los profesionales de política me dicen “es que dices a veces algunas cosas” y yo les respondo que es que eso se puede cambiar. Si yo me siento con Juanma Moreno, al que conozco, y le digo qué podemos hacer para que tú puedas cumplir tus objetivos como presidente de la Junta de Andalucía y tus intereses a tu partido y yo que no tengo intereses de partido pero que son los de Cádiz, vamos a buscar medidas en las que coincidamos y el solar donde iba destinado el hospital, vamos a echar una mano. Cádiz también es de tu Andalucía. Yo soy una persona que llama a una puerta y no se la abren y al día siguiente vuelvo y pasa lo mismo. Y al tercero me la abren porque piensan que voy a volver todos los días.

-En una política dominada por los partidos y donde hay una cierta partitocracia. ¿La visión que usted tiene no es un poco idealista?

-La política es una selva. El otro día escuché una reflexión de un amigo. Eso es una jungla donde hay multinacionales políticas que yo comparo con tigre y leones, que son mas fuertes y yo tengo que ser dentro de esta jungla un lobo, porque es el único animal que no trabaja en el circo. Quiero hacerle ver al gaditano que Cádiz sí, que es un partido político porque s¡ no, no me podría presentar a las elecciones pero quiero que se vea como un espacio enorme en el que usted pueda entrar y darnos su opinión y que podamos valorarla entre todos. Nosotros no somos un filtro que tengamos que ver sus ideas. Usted qué nos trae. ¿Que en el puerto pesquero se pueda desarrollar una marina para los barquitos? ¿Esto se puede desarrollar? No, porque habría que cambiar el plan. Pues hagámoslo, y si para ello hay que sentarse con la Autoridad Portuaria, pues vamos a hacerlo.

Yo no entro en el despacho de Alcaldía y salgo el viernes deseando tomarme una cerveza. Entro en un domingo a las doce de la noche y salgo al siguiente a las 23.59. No trabajas de nueve a dos de lunes a viernes y hay veces que no vas los lunes. Tú no eres un funcionario sino una persona que trabaja por el servicio público. La ciudad no se duerme a las dos de la tarde.

-¿Cree que tiene mucho que perder?

-No tengo nada que perder. No puedo trabajar en programas de televisión porque estoy volcado en este proyecto y porque los programas te exigen no tener ninguna vinculación política. Podría haber estado con Sonsoles Onega porque me dijo que era la primera persona en la que había pensado pero había llamado a Antena 3 y le habían dicho que no podía porque iba como candidato a la Alcaldía por Cádiz. Estoy aquí y cuando venga otra persona que sepa hacerlo mejor que yo y que esté mejor preparado, pues volveré a mi trabajo habitual que son las empresas de artes escénicas y de hostelería y alguna participación en algún programa. Yo no puedo pretender vivir de la tele y mi aparición en ellos es para fortalecer mi marca. Respondiendo a su pregunta, no tengo nada que perder, sino todo lo contrario, tengo mucho que aportar a Cádiz, a mi ciudad, a todo.