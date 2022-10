Ismael Beiro: "La palabra alcalde me sobra. Me gustaría que me llamaran el trabajador de Cádiz"

Ismael Beiro ha hecho este viernes en el Club Alcázar de Puntales su puesta de largo para presentar su proyecto político con el que va a optar a la Alcaldía de Cádiz en mayo de 2023.

Una de las cosas que ha quedado clara es que, aunque se ha hablado de proyecto colectivo, la marca Beiro es la que va a abanderar esta aventura política, pese a que su candidatura estará bajo las siglas de Andalucía Por Sí. En el salón donde se ha desarrollado el acto no había ni una sola referencia a esta formación política en forma de cartel, lema o algo parecido y lo único que trasladaba a ese partido es que en el último minuto de su intervención, Ismael Beiro lo ha nombrado. Esto y que en la primera fila se encontraban el alcalde de Barbate, Miguel Molina, y Fran Romero, portavoz en San Fernando de esta formación. El último detalle, que uno de los que han estado en el atril es José Antonio Ayuso, portavoz de la gestora de este partido en Cádiz pero en ningún momento se le ha relacionado con él cuando se le ha presentado.

La presentación del acto ha corrido a cargo de Manolo Camacho que ha realizado una ronda de preguntas a las tres personas que han participado en el acto, los mencionados Beiro y Ayuso y también Alicia Rodríguez Aragón.

De momento hay intenciones, de las que Beiro ha ido desgranando en parte en su intervención y poca concreción porque ahora mismo todo el trabajo lo están centrando en la elaboración de un documento técnico en la primera fase, que se hará escuchando a todos los colectivos posibles de la ciudad y profesionales, y una segunda ya con una estrategia política que debe dar lugar todo ello a un modelo de ciudad.

En ese catálogo de las intenciones, Ayuso ha ido enumerando algunos de los ejes: el cuidado de las personas, la gestión pública, lo que llaman el pulso de la ciudad (cultura deportes, fiestas...), el urbanismo ligado a la sostenibilidad y una participación ciudadana real.

Beiro, que sabe dominar la escena, ha resucitado la famosa libreta de la que el actual alcalde José María González 'Kichi' habló en la campaña electoral de 2015 y en su discurso de investidura para escuchar a todos los gaditanos. En el caso de Beiro, "voy a ir con mi libreta y bolígrafo para ver y apuntar las necesidades de los colectivos y las personas.Yo soy muy constante y no voy a parar hasta no ver que cada colectivo tenga lo suyo pero que empiecen a ver el cambio poco a poco. Hay que darle a la gente oportunidades, no hay que cortarlos".

Si esa ha sido una referencia indirecta sin quererlo, sí que ha habido otra sobre la dedicación a la ciudad y sobre su visión de la gestión. Por un lado no entiende que un alcalde, en referencia a Kichi, "trabaje de lunes a viernes de 8 a 3. Un alcalde tiene que serlo las 24 horas del día". La otra es que cree que "Cádiz se debe gestionar como una empresa donde hay 100.000 socios que son los gaditanos".

"Yo voy a ser el alcalde que va a llegar gordo al Ayuntamiento y va a adelgazar de tanto que voy a trabajar por la ciudad"

Eso sí, el lema del trabajo y la constancia ha sido recurrente en su intervención hasta el extremo de que ha dicho que "lo de alcalde de Cádiz me sobra. A mí me gustaría que me llamaran el trabajador de Cádiz". Y en este sentido, ha lanzado un chascarrillo relacionado con su sobrepeso: "Yo voy a ser el alcalde que va a llegar gordo a la Alcaldía y que va a adelgazar de tanto que voy a trabajar por Cádiz".

Y frente a una ciudad que ha tachado de sucia y de tener el riesgo de convertirse en la "Tacita de Lata", ha ido lanzando ideas al público como que se podía haber aprovechado para hacer un parking subterráneo en la plaza de España ahora que se ha levantado la misma, algo que choca frontalmente con la idea de peatonalización de la zona que quiere llevar el actual equipo de Gobierno.

O una especie de piscina interior entre los dos espigones del Paseo de la Bahía con una línea de chiringuitos. También la reducción del papeleo burocrático de manera que alguien pueda abrir un establecimiento de hostelería de manera inmediata para crear puestos de trabajo y ya posteriormente se van a arreglando los papeles.

Incluso ha echado mano de algo que también está tratando de sacar adelante el actual equipo de Gobierno y es la de cobrar una tasa turística: "Conseguir que cada uno que venga a Cádiz pague a lo mejor 50 céntimos y a final de año a lo mejor tengamos un millón de euros para hacer 16 viviendas sociales y poner un cartel que ponga que este edificio se ha hecho por el turismo de Cádiz, como un ejemplo".

"Quiero gestionar Cádiz como una empresa en la que hay 100.000 socios"

Toda una serie de pensamientos que ha expresado en voz alta con un objetivo final, llegar a la Alcaldía porque "Cádiz me duele". "No podemos seguir perdiendo oportunidades" y asegura que quiere devolverle a Cádiz "todo lo que me ha dado", algo que él mismo ha calificado como una especie de "responsabilidad social corporativa".

Y una de las cosas que asegura que poner al servicio de Cádiz es su agenda y sus contactos por su trayectoria profesional. De hecho, ha sacado pecho de ello cuando ha relatado que "hoy me ha llamado el vicepresidente de Telefónica para pedirme que le consiguiera una mesa a su hija en una discoteca. ¿Tendrá contactos ese hombre para tener que llamarme a mí?".

El moderador le hizo una pregunta: ¿A qué aspiras con este proyecto?. "Yo aspiro a llegar a la Alcaldía de Cádiz. Quiero ser uno más y rodearme de gente mejor que yo. Rockefeller hizo bien su trabajo que fue rodearse de gente mejor que él. El se hizo millonario y yo quiero trabajar por Cádiz y hacer millonario a Cádiz".

Mientras tanto, Alicia Rodríguez Aragón ha resaltado el papel preponderante que debe tener la mujer en este proyecto político y también ha recordado que en el mismo se mueven distintas sensibilidades políticas. Sin embargo, y pese que ella ha reconocido que ha pertenecido durante muchos años a una formación de izquierdas (no la ha nombrado pero ha sido el PSOE), quiere huir de las etiquetas ideológicas de un lado u otro del tablero político porque para ellos su ideología es Cádiz.