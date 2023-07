Educación insiste en que trata por igual a los colegios públicos y a los concertados de Cádiz

La Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha informado a través de un comunicado de la reunión mantenida por la delegada territorial, Isabel Paredes, con representantes de la FLAMPA Gades en la mañana de hoy, viernes 7 de julio.:

Sobre la planificación de unidades en Cádiz capital en los centros públicos y concertados, desde la Delegación explican que "de cara al curso 23/24, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP ha ofertado 1050 plazas para el alumnado de 3 años, es decir, el que se incorpora por primera vez al sistema educativo. Para esas plazas los centros han recibido 640 solicitudes, es decir, 410 plazas han quedado vacantes, un 39%. En el Casco Antiguo de Cádiz se han ofertado 300 plazas y se han recibido 151 solicitudes, por lo que casi el 50% han quedado vacías. Es una realidad el descenso acusado de la natalidad y su efecto en que haya quedado un porcentaje muy alto de plazas vacías".

No obstante, sostienen que "los recursos nunca se pierden, sino que la Consejería los redistribuye para atender las necesidades en todos los niveles educativos, especialmente en los que hay un crecimiento de la demanda, así como el refuerzo estratégico en la Educación Especial o la Formación Profesional. Todos los recursos se reinvierten en el sistema para atender las necesidades, que son muchas, y reforzar el servicio educativo".

A continuación recuerdan que "el actual Gobierno andaluz ha aumentado el presupuesto en Educación en 2.200 millones de euros respecto al 2018. Andalucía dispone de dos redes sostenidas con fondos públicos, pública y concertada, existentes desde 1985 bajo el amparo de la Ley Orgánica de Educación, complementarias y a disposición de las familias. Esta Consejería considera absolutamente estéril tratar de establecer, por ficticia, una ‘guerra’ entre ambas redes, que en nada beneficia al objetivo común de mejorar la formación y el servicio educativo, esté donde esté la plaza pública que elijan las familias andaluzas para sus hijos e hijas".

Sobre la planificación de unidades del centro concertado María Auxiliadora de Cádiz, desde la Delegación aclaran que "para el curso 22-23, el que acaba de finalizar, disponía de una unidad de tres años, y no dos, como ha sido trasladado a los medios de comunicación. La oferta de partida de este centro para la escolarización del curso 23-24 constaba de 50 plazas (dos unidades), al igual que para el centro público Profesor Tierno Galván, a la espera de las solicitudes por parte de las familias. Ninguno de los dos, con 22 y 23 solicitudes respectivamente, cubre la demanda para una segunda unidad, dado que tienen plazas disponibles para la primera y teniendo en cuenta también las vacantes en la zona".

"Los procedimientos son distintos a la hora de ajustar las unidades en el caso de la redes pública y concertada. La intención de la Consejería es, conforme a las solicitudes y a la oferta , mantener una unidad de tres años en ambos centros para el curso 23-24", dicen textualmente en el comunicado.

Sobre la calidad educativa en la Enseñanza Pública y la gestión, la delegada "ha puesto en valor la mejora evidente en la Atención Temprana, de 0 a 6 años, el sistema de becas y la mejora en recursos educativos. También el cumplimiento del acuerdo para la equiparación salarial de docentes de la Enseñanza Pública (79,3 millones correspondientes al curso 23-24) con la media nacional, ampliación de plantilla de los docentes en 511 efectivos (306 orientadores) aprobada la semana pasada por el Consejo de Gobierno, o el aumento de 100 PTIS, Personal Técnico de Integración Social, a través de Función Pública que se incorporan en septiembre, para un total que roza las 2.900 en el sistema educativo público, con un incremento del 30% respecto a 2018".

Acerca de las ratios en los centros educativos, desde la Junta aseguran que "todas se ajustan a lo establecido en la normativa vigente".

Por último, sobre la eliminación de dos medias líneas de 2º curso de Bachillerato del IES Cortadura informan de que "el procedimiento no está terminado puesto que aún no se han certificado las matriculaciones. La información trasladada a los medios de comunicación no se ajusta a la realidad".