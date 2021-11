Diversual: “Los adultos también suspenden en educación sexual”

Relacionamos la falta de educación sexual a los jóvenes, pero las personas adultas también suspenderían un examen sobre sexualidad. Al igual que no eres nutricionista por comer todos los días, no eres experto en sexualidad por tener relaciones sexuales.

La nota de los españoles en educación sexual es de suspenso. La sexualidad ha sido tradicionalmente un tema tabú, lleno de prejuicios y creencias erróneas, y los pasos de los ciudadanos en esta materia, ya en la edad adulta, han ido encaminados a respuestas fáciles y análisis poco profundos. Una situación que se produce pese a que el sexo es una actividad que atañe al cien por cien de la población. De forma individualizada o en pareja, muchos desean incrementar su satisfacción sexual y acuden a portales como Diversual para mejorar sus experiencias. La conclusión de esta compañía especializada es evidente: "los adultos también suspenden en educación sexual".

El conocimiento sobre sexualidad está en un nivel inferior del esperado. La mayoría de la población adulta actual, en todas sus franjas, conocen el sexo a partir de su propia experiencia. Es una asimilación que, además, hace pensar que es suficiente para conocer todo lo que hay que saber sobre esta actividad. Una postura que queda muy lejos de la realidad. Por un lado, no hay verdad absoluta sobre el sexo y aunque lo practiquemos con más o menos frecuencia, no lo sabemos todo. Por otro, la propia experiencia de cada uno está limitada y condicionada por las propias creencias que impiden disfrutar la vida sexual plenamente. Pero algo está cambiando, cada día, más adultos tratan de amplíar la perspectiva y buscan otros canales de conocimiento, ya sea a través de búsquedas en espacios especializados o de profesionales del sector.

Los mitos sexuales son, como su propia palabra indica, mitos que solo reflejan una posibilidad de las muchas que se producen en la actividad sexual. No cuestionarlos y quedarse estancado en este nivel es una práctica bastante habitual entre los adultos, a los que les cuesta salir de su zona de confort. Romper con lo establecido y buscar nuevos retos es el primer paso hacia conseguir un sexo mejor y más placentero; y esto pasa por informarse sobre sexualidad. Se sigue pensando que las relaciones románticas son como en las películas de Hollywood y que las relaciones sexuales deben de ser como las de las películas para adultos. Y esto no solo afecta a nuestros jóvenes, todos podemos estar intoxicados de ciertas ideas erróneas que de alguna manera distorsionan nuestra vida sexual, nos impide ser realistas y nos crean falsas expectativas. Como indican desde Diversual,expertos en sexualidad y tienda erótica online , "la necesidad de educación sexual se ve reflejada en el hecho de que siguen existiendo los prejuicios y tabúes en torno a la invisibilización del placer y la sexualidad”.

Internet no es la gran fuente de sabiduría que muchos pretenden ver, al menos si no se filtra la información que se cosume. Cientos de respuestas al alcance de todos, pero no todas son ciertas ni responden a los criterios adecuados. El sexo es salud y la mejor elección para informarse sobre una cuestión tan importante es acudir a espacios especializados como diversual.com. Hoy es más fácil que nunca obtener información profesional sobre salud sexual, iniciación a diferentes prácticas o simplemente inspiración para salir de la rutina sexual o evitar caer en ella.Nunca es tarde para tener la información necesaria para vivir la sexualidad de forma sana, abierta y adecuada y en la edad adulta, la adquisición de esos conocimientos debe ser proactiva. Al fin de al cabo, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de toda su vida. La predisposición a aprender, o reaprender si es necesario, contribuye a un mayor disfrute.

¿Y los jóvenes?

El futuro también necesita mejorar sus niveles de educación sexual. Pese a que a nivel educativo se han introducido ciertos conceptos interesantes que pueden allanar el camino, todavía queda mucho por recorrer. Una encuesta de la Fundación Española de Contracepción y la Sociedad Española de Contracepción realizada en septiembre de 2019 señalaba que Internet y los amigos son las principales fuentes de información sobre el sexo para los menores de 25 años. El porcentaje que apunta a sus profesores está por debajo del 30 por ciento y apenas uno de cada diez señala a sus padres. La cifra no es la ideal y estamos a tiempo para cambiar esta hábito.