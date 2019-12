Adelante Cádiz lamenta que Diputación se conforme con una "gestión digna" de la Institución Provincial Gaditana

El Pleno de la Diputación ha aprobado por unanimidad la moción presentada por el grupo Adelante Cádiz para garantizar el mantenimiento de las instalaciones del CEIP Institución Provincial Gaditana, resolviendo el problema de las ratas, así como realizando un estudio técnico del estado del centro para que se garantice la seguridad. "Estamos satisfechos con que todo el arco plenario entienda la necesidad de que nuestro colegio, una auténtica institución en Cádiz, tiene que seguir abierto y que se asegure a los padres la libre elección de un centro público en una zona donde sólo hay concertados", manifestó al término de la sesión el alcalde gaditano y diputado provincial José María González, "pero hemos tenido que escuchar en el debate, verdaderas barbaridades".

Para González, la situación del centro se puede resumir en tres palabras: "abandono, desinterés y desidia por parte de este Gobierno de la Diputación y de los anteriores", que "se han encargado de difundir el fantasma del cierre del colegio". Así, González, recordó que la Institución llegó a contar con los ciclos de Primaria, Secundaria y hasta ciclos formativos y que, en la actualidad, "ya casi no queda nada".

Por eso, y a pesar del voto favorable del PSOE, el diputado provincial no pudo más que "lamentar el lavado de manos de los socialistas". "Negar el abandono, la desidia y el desinterés de este Gobierno alegando que el colegio tiene dignidad, es escurrir el bulto. No cuestionamos la dignidad pero no es suficiente, porque estamos en una situación de alerta máxima", replicó al diputado provincial del PSOE, Daniel Moreno. Para González, el escaso número de matriculaciones también tiene que ver con la "falta de gestión del Gobierno de Diputación que no ha apoyado lo suficiente ni ha alejado el fantasma del cierre", lo que provoca las pocas solicitudes del centro. Es por ello que invitó al diputado a que "arrime el hombro para reflotar y recuperar la Institución Provincial".

Al diputado del PP, Juan José Ortiz, interviniente también en el debate, González recordó "su nulo trabajo por los colegios públicos de Cádiz que se caían a pedazos cuando llegamos al Ayuntamiento porque ustedes no invirtieron un euro en 20 años", al tiempo que les informó de que hasta la fecha, el actual equipo de Gobierno municipal ha invertido 460.000 euros en los centros públicos de la capital.

El grupo Adelante Cádiz aceptó la propuesta del PP de una votación por puntos en la que se aprobaron por unanimidad el mantenimiento del colegio, el traspaso a la Junta de Andalucía y la construcción de un nuevo centro pero, en todo caso, González manifestó su inquietud con respecto a la petición de los populares. "Me genera muchas dudas porque realmente no sé si les importa realmente la Institución y el futuro de este centro o simplemente paran balones a sus compañeros de la Junta de Andalucía. Como ya sabemos que ni el PP ni Cs creen en la escuela pública, como están demostrando cada día en el Gobierno de la Junta".