Declara en la Audiencia Nacional el ex director del puerto de Cádiz

Albino Pardo, ex director del Puerto de Cádiz, ha declarado días atrás en la Audiencia Nacional en calidad de investigado en una causa que trata de demostrar que la empresa OHL habría pagado unas presuntas comisiones ilegales a cambio de hacerse con obra pública en administraciones autonómicas y municipales durante la última década.

Esta causa se investiga en una de las pieza separadas del caso Lezo y en total el juez ya ha imputado a seis políticos de todo el país. Por el momento, sólo ha llamado a declarar a tres de ellos, Abelardo Genaro Moya (ex cargo de la Junta de Andalucía), José Luis Almazán Palomino (del PP de Melilla) y el citado Albino Pardo. Las obras del puerto gaditano que están siendo examinadas son las de ampliación del muelle Marqués de Comillas, que acabaron en 2008, en las que se invirtieron 21,7 millones de euros. No obstante, todo hace indicar que Albino Pardo no ha tenido nada que ver en este feo asunto, puesto que, según ha podido saber este medio, incluso en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se dice que no hay indicios de soborno al ex director del puerto gaditano.

Esta pieza fue abierta tras encontrarse casualmente en un registro del caso Lezo grabaciones de un empleado de OHL, Paulino Hernández, en las oficinas de la constructora, cuyo ex presidente, Juan Miguel Villar Mir, está imputado en esta causa por un supuesto pago de 1,4 millones de euros al ex presidente madrileño Ignacio González por la adjudicación de un tren entre las localidades madrileñas de Navalcarnero y Móstoles.

En una de esas grabaciones aparece Albino Pardo, junto a otros técnicos del puerto gaditano, discutiendo la receptación de la obra en cuestión, que, por cierto, contó con el visto bueno tanto de Puertos del Estado como de la propia Unión Europea. Es lo único que aparece en esa grabación, por lo que todo hace indicar que este procedimiento en cuestión será archivado próximamente.

Este diario pudo hablar días atrás con Rafael Barra, ex presidente de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, quien se refirió a Pardo en los siguientes términos. “Durante 14 años he tenido el honor de trabajar con Albino Pardo, un grandísimo profesional. Por su honradez y ética profesional no es que ponga la mano en el fuego, es que pongo la cabeza en la guillotina”.

Las comisiones que se están juzgando perseguirían la adjudicación de obra pública y la aprobación de modificados o liquidaciones que mejorasen el resultado económico de las obras para OHL. Los hechos investigados serían constitutivos de delitos de asociación ilícita, malversación, cohecho, fraude y blanqueo. Nada de esto, obviamente, tiene que ver con una discusión para recepcionar una obra de más de 21 millones de euros como es el caso de Albino Pardo.