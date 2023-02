David de la Cruz celebra la apuesta del Ayuntamiento de Cádiz por recuperar el Portillo

El candidato a la Alcaldía de Cádiz de Adelante Andalucía, David de la Cruz, ha celebrado este lunes la adjudicación de la contratación del diseño, cálculo y delineación de cimentación y estructura del bajo rasante del Pabellón Fernando Portillo. "Desde Adelante Cádiz vamos a apostar por el Portillo. Hemos dado ya el primer paso y seguiremos dando los siguientes porque es una necesidad y porque conocemos lo que ha significado para esta ciudad, pero sobre todo porque soñamos con lo que tiene que ser", ha señalado el portavoz en la capital de la formación andalucista de izquierdas. Una infraestructura que, según este partido, llega para cerrar heridas y dar respuesta "a las necesidades del tejido deportivo y del tejido asociativo" de Cádiz.

Así, según apuntan en una nota de prensa, la búsqueda de financiación y reactivación del proyecto han sido tareas prioritarias del Equipo de Gobierno municipal durante el actual mandato, desde el que se han tenido las consecuencias de la nefasta gestión del PP. "No ha sido fácil conseguir que por fin el Pabellón Portillo sea una realidad en el barrio del Avecrem", ha explicado De la Cruz. "Y no lo ha sido porque el PP no nos dejó solamente un enorme solar y un boquete en mitad del barrio por culpa del pelotazo urbanístico y ese afán de ladrillazo que tenían sus políticas, sino también por una losa de 275 millones de deuda", que ha dificultado que el Ayuntamiento pudiera ejecutar una obra de tal calado y envergadura.

"Con las cuentas ya saneadas vamos a cicatrizar por fin una de las heridas de esta ciudad" y hacer justicia con un barrio que en 2020, y tras años de resistencia y lucha de asociaciones y comunidad educativa para que no fuera así, veía cómo se cerraba La Institución Provincial Gaditana. Un cerrojazo que fue también "fruto de la especulación con la educación privada y del reiterado ninguneo" a la escuela pública. "Pero estas no son las únicas heridas de este barrio, porque un poco más adelante sigue existiendo un solar baldío que es competencia de la Junta de Andalucía", ha recordado el candidato a la Alcaldía antes de avanzar que en las próximas semanas se presentará un nuevo proyecto para este privilegiado espacio.