El Cubical Music Fest despega en el Baluarte

El Baluarte de Candelaria acogerá mañana a partir de las 19:30 horas la primera edición del Cubical Music Fest, un festival creado por Flamenco Rock, en el que se podrá disfrutar de uno de los géneros musicales que más combinaciones acepta, el rock.

La iniciativa de este festival proviene de reunir a los grupos locales emergentes más importantes de toda la provincia y que están dando su salto a la fama. Las formaciones suelen ir de teloneros a otros festivales y eventos y no reciben la importancia que se merecen. Es por eso, que en este día los grupos Malamanera, La Tarambana, Santísima, Supersonika, Elisabeth y los Taylor, Alan Nepa y el Despertar del Silencio, tendrán la oportunidad de actuar, cada uno de ellos, como cabeza de cartel en un festival de más de seis horas para promover varias de las vertientes más conocidas del rock.

Anteriormente, La Tarambana, Supersónika, Alan Nepa y Santísima han actuado en la pasada edición del festival No Sin Música, celebrado en julio en el Puerto de Cádiz, mientras que Malamanera lo hizo el pasado sábado en el festival sostenible Brota Música, organizado en Rota.

En un principio, se tiene previsto que esta velada continúe por toda Andalucía en la temporada de invierno , en la que hay 'más silencio musical', una buena oportunidad para generar nuevos planes de ocio en la temporada más fría del año.

La mayoría de los grupos que participan provienen de la provincia gaditana, excepto el Despertar del Silencio,un grupo tributo profesional de Héroes del Silencio con más de 200 conciertos a sus espaldas, que viene desde la provincia de Alicante. Elisabeth y los Taylor , un conjunto gaditano que hacen versiones de canciones más populares, como por ejemplo, I want to break free de Queen o Highway to hell de ACDC. Alan Nepa llega desde San Fernando, con cuatro integrantes que tocan influencias del garage rock, el rock and roll, el blues y el rock nacional de los 80.

Desde Jerez de la Frontera llegan La Tarambana, un quinteto de rock en español que lleva referencias de Los Rodríguez, Jarabe de Palo y recuerda a los tiempos de Tequila, además de Supersónika, un grupo que toca todas las facetas del rock.

A su vez, los grupos Santísima y Malamanera que provienen de Tarifa. El primero, toca rock clásico con influencias desde Robert Johnson o Black Sabbath hasta Richard Hawley y Jack White, mientras que Malamanera, llevará un rock desenfadado y divertido, cerrando el festival con versiones de canciones como las series populares de David el Gnomo o Marco, además de canciones populares de Isabel Pantoja, versionándolas a este género musical.

Las entradas pueden adquirirse en la web de Cádizentradas a un precio de 15 euros en la que incluye una consumición premium de la nueva ginebra Cubical u otras bebidas. También se podrá el mismo día en la propia taquilla del Baluarte, a 20 euros.