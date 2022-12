Cs Cádiz propondrá al Pleno que se actúe en los casos de Soledad No Deseada

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz presentará para el próximo Pleno, que se celebrará el jueves 22 de diciembre, una propuesta relativa a instar al equipo de gobierno a establecer estrategias municipales de prevención, detección de riesgo y seguimiento frente a la Soledad No Deseada e intervención en casos y colectivos en riesgo. En este sentido, la concejala de la formación naranja Carmen Fidalgo ha explicado que "existe un amplio consenso en considerar a la Soledad No Deseada como un problema social de salud pública de primer orden que afecta cada vez a más personas en España, sobre todo a raíz de la pandemia. Es un fenómeno complejo invisibilizado, con pocas cifras oficiales de su magnitud por la dificultad para conocer su incidencia real". Fidalgo ha continuado señalando que la lucha contra la Soledad No Deseada se ha convertido en un reto para todas las administraciones "y para la sociedad en general, que obliga a repensar el papel de esta en la configuración de las relaciones interpersonales. En este ámbito, juegan un papel fundamental las administraciones locales, que tienen la capacidad de establecer estrategias adaptadas a la realidad de sus municipios". La concejala ha aclarado que "en ocasiones, la soledad no se escoge, sino que se impone. En este caso, a la soledad se le añade el sentimiento subjetivo de no tener a nadie, de vacío o de no pertenencia generando sufrimiento y tristeza a la persona generando efectos perjudiciales para su salud y calidad de vida".

La edil de Ciudadanos ha hecho hincapié en la necesidad de "crear un censo de personas en riesgo o con Soledad No Deseada establecida, la elaboración de un catálogo de buenas prácticas e indicadores para evaluar las políticas que se implanten de prevención y detección de esta desde el punto de vista de eficacia, eficiencia y efectividad, con actuaciones específicas sobre grupos de especial vulnerabilidad. En estas estrategias sería deseable e imprescindible establecer líneas de colaboración entre delegaciones del Ayuntamiento y con otras administraciones, sobre todo la autonómica, de la que depende Salud, Inclusión Social y Educación, así como Tercer Sector y entidades sociales que por razón de su actividad o de su capacidad sean claves en esta materia, como son bomberos, policías, protección civil, profesionales de servicios sociales, centros de mayores, red de servicios públicos de otras administraciones: atención primaria y hospital o farmacéuticos".

Fidalgo ha remarcado que "las estrategias y programas de intervención encaminadas a reducir la SND y el aislamiento deben basarse en mejorar las habilidades sociales, fortalecer el apoyo social, aumentar las oportunidades de interacción o contacto social y actuar sobre los pensamientos desadaptativos. Como en el resto de las políticas deben poder ser evaluadas y ampliamente difundidas para mejorar eficacia, eficiencia y efectividad". Otra de las cuestiones que ha resaltado ha sido la necesidad de instar al equipo de gobierno a estudiar "la posibilidad de crear mesas de la soledad o radares o redes de colaboradores en los que se impliquen profesionales, vecinas y vecinos voluntarios y entidades de cada barrio que lleven a cabo estas estrategias y, que a su vez, estén atentos a la dinámica diaria de su entorno con una mirada sensible a este problema social".

La concejala de Ciudadanos ha argumentado que sería importante "seguir realizando campañas de sensibilización social sobre la importancia de la Soledad No Deseada como problema social. Es necesario promover la corresponsabilidad y favorecer las actitudes empáticas", así como "seguir colaborando con proyectos de investigación que profundicen en estos aspectos y continuar con la formación continua del personal municipal para detectar situaciones de riesgo o personas con Soledad No Deseada ya establecida". Para concluir, Fidalgo ha remarcado que "desde Ciudadanos Cádiz pensamos que se debe trabajar y avanzar en este sentido y enmarcarlo en una estrategia que los aúne con la importante y fundamental coordinación entre administraciones (intra e inter) y tejido social de la ciudad".