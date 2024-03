De la Cruz critica "la falta de refuerzo de transporte público" en el plan de tráfico por las obras del puente Carranza de Cádiz

Tras la presentación, a menos de una semana, del plan de tráfico destinado a mitigar el impacto del cierre del puente Carranza durante cuatro meses por obras de emergencia, el portavoz de Adelante Izquierda Gaditana, David de la Cruz, ha criticado "la falta de refuerzo de transporte público" diseñada en la propuesta del equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz.

"En este contexto donde se está cerrando un importante acceso, de los pocos, que tiene la ciudad, se debería potenciar y reforzar más el transporte público en la Bahía y en la ciudad de Cádiz; sin embargo, desde el Ayuntamiento se está haciendo todo lo contrario. El Ayuntamiento de Cádiz va a suprimir líneas y paradas, no se va producir un refuerzo ni de catamaranes, ni de autobuses, ni de transporte interurbano... Y es curioso, porque la forma de evitar que se generen atascos y descontrol, y que la comunicación sea accesible, es a través del transporte público", ha valorado De la Cruz que opina que el itinerario previsto por el Consistorio de Bruno García "va en contra de la fluidez del tráfico y también en contra de lo que demanda la sociedad en el contexto actual".

Además, a De la Cruz le ha llamado "muchísimo" la atención "la desorganización, la descoordinación y la falta de comunicación" entre las diferentes administraciones implicadas en el inminente cierre del puente Carranza, que se producirá el próximo domingo 17 de marzo. "Además de que todo esto se ha comunicado a pocos días de que se produzca el cierre, este plan parece que no está hablado entre las diferentes administraciones, no ha habido un diálogo, no ha habido un trabajo colectivo", cuenta el representante de AIG que todavía no entiende "la moción a Pleno que llevó el equipo de Gobierno" sobre la falta de información que tenían de las obras pertenecientes al Ministerio de Fomento. "En vez de traerla lo que deberían haber hecho es solicitar una reunión con la Subdelegación de Gobierno, sentarse y construir una planificación colectiva".