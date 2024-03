Los autobuses que utilizaban el puente Carranza no pararán en el Puerta del Mar ni en Telegrafía Sin Hilos

El Ayuntamiento de Cádiz y el Consorcio Metropolitano de Autobuses han definido ya cómo será el recorrido del transporte interurbano de viajeros a partir del cierre del puente José León de Carranza previsto desde las 21.00 horas de este domingo, 17 de marzo, y por un plazo de al menos cuatro meses.

La principal incidencia que el corte de este acceso a la ciudad tendrá en el transporte interurbano será la clausura de las paradas fijadas en Telegrafía Sin Hilos y en el hospital Puerta del Mar para aquellas líneas que utilizan el puente Carranza para entrar o salir de Cádiz. No afectará para nada, sin embargo, a los autobuses que salen y entran de la ciudad por la Autovía de San Fernando.

Así lo ha informado este lunes la delegada territorial de Transportes de la Junta de Andalucía en Cádiz, Carmen Sánchez, que ha especificado los detalles de las nuevas rutas que utilizará el transporte público.

Un carril reservado en el nuevo puente

Para entrar en Cádiz, el transporte público tendrá reservado uno de los carriles que actualmente está sin uso en el puente de la Constitución de 1812, en esa plataforma que se construyó pensando en la futura llegada por ahí del tranvía a la ciudad. O, al menos, esa es la intención del Ayuntamiento y del Consorcio, ya que la medida han asegurado que no es "100% seguro", aunque ya se ha planteado con la Dirección General de Tráfico para que se habilite.

Desde esa plataforma llegarán a la rotonda secundaria del acceso a Astilleros, la que da a la calle América, para conectar directamente con la Avenida de Huelva hacia la Avenida principal, donde se incorporarán en los antiguos Cuarteles de Varela en dirección al casco histórico.

Es decir, que toda la Avenida Ana de Viya, Cayetano del Toro y Beatriz Cienfuegos no será transitada por estas líneas que habitualmente entran en Cádiz por el puente Carranza. Lo mismo ocurrirá con las mismas líneas en sentido salida de la ciudad.

Para este último supuesto, se va a habilitar la parada de autobús en el espacio que da acceso a la plaza de Asdrúbal, actualmente utilizado como aparcamiento de vehículos. Allí pararán los autobuses que desde el lunes utilizarán el puente de la Constitución de 1812 para salir de la ciudad, y tras subir a los usuarios tomarán la primera calle de la Plaza de Asdrúbal hacia la izquierda para buscar el cruce de la Avenida por la Transversal directos hacia el puente.

Para hacer esto posible, ha explicado el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Cádiz, José Manuel Verdulla, que esa calle de la plaza de Asdrúbal modificará el sentido de la circulación y perderá el aparcamiento "en uno de los laterales" de la calzada.

Medio millón de viajeros afectados

Este dispositivo especial del transporte metropolitano afectará a un total de 167 expediciones de 25 líneas distintas que, según ha expuesto Carmen Sánchez, son los que circulan a diario por el Carranza. Ha señalado la delegada que en el plazo previsto de cuatro meses de obras serán 500.000 los viajeros afectados.

Estos usuarios son uno de los objetivos primordiales que según ha explicado la delegada territorial se ha marcado el Consorcio a la hora de diseñar el plan, para "proteger y defender" ese uso del transporte interurbano. Además, el Consorcio ha buscado "no modificar horarios para no trastocar la vida de la gente" y "modificar sólo el acceso y el recorrido urbano".

Una de las medidas anunciadas por Carmen Sánchez para mitigar la supresión de las paradas del hospital y Telegrafía Sin Hilos será la gratuidad del trasbordo entre el autobús interurbano y los autobuses de la Línea 1 de Cádiz. No obstante, ha precisado la delegada que en un primer momento los usuarios tendrán que abonar ese viaje en el autobús urbano, para luego devolver el Consorcio el dinero. "22 céntimos", ha precisado Carmen Sánchez. Eso sí, solo podrán acogerse a esta medida los que dispongan de la tarjeta de transporte metropolitano.

Sin refuerzo de servicios

El Partido Popular reclamaba hace unos días en el Pleno del Ayuntamiento de Cádiz el establecimiento de un refuerzo en el transporte público interurbano como modo para persuadir el uso del vehículo privado. Deste llamamiento lo hacían para los autobuses, el catamarán y el Trambahía, en lo que al Consorcio Metropolitano se refiere; además de exigirlo también para los trenes de Cercanías.

No obstante, la delegada de Transporte ha confirmado este lunes que no habrá incremento de servicios. Al menos, no en un primer momento, ya que ha insistido en varias ocasiones que el Consorcio estará pendiente a los hábitos de los usuarios y de tráfico para "en 24 o 48 horas" articular los cambios que se consideren oportunos.