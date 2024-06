"Hola, me llamo Goku y soy de Cádiz"

El gaditano antes conocido como Manuel María Sabajanes ha conseguido su sueño. Se podría decir que está en una nube y es que, tras mucho tiempo, ya todo el mundo puede llamarle oficialmente Goku. Eso es lo que pone en su recién estrenado carnet de identidad: Goku Sabajanes Fernández, nacido en Cádiz el 17 de diciembre de 1977.

Pero remontémonos al principio de esta historia. El 2 de marzo de 1989 durante la emisión del programa infantil 'La fuga del tiempo', de Canal Sur, se estrenó el primer capítulo de 'Bola de dragón', una serie de manga japonés que se convertiría en un fenómeno en España. Ante el televisor estaba Manuel María, de 11 años, y para quien el protagonista, Son Goku, se convertiría en todo un referente.

Desde entonces no se perdería ningún episodio de esta serie y el mundo de 'Bola de dragón' se convertiría en una de sus grandes pasiones. Ya adulto, en la veintena, decidió hacerse un gran tatuaje de Goku en la espalda y todo el mundo comenzó a llamarle de esta manera. Su casa era prácticamente un museo dedicado a este personaje, aunque poco a poco ha tenido que ir cediendo espacio. "Tenía la casa entera llena de figuras de Goku, de objetos relacionados con él, disfraces, pelucas... Pero cuando me eché novia y se vino a vivir conmigo tuve que ir quitando cosas", explica este gaditano. Incluso tuvo una relación anterior con una chica porque se parecía a Chi-Chi, la novia de Goku, confiesa.

Por eso un día decidió que quería llamarse Goku. Total, si todo el mundo lo conocía así, ¿por qué no dar un paso más y hacerlo oficial? "A mi el nombre de Manuel María no me gustaba y la gente me llamaba Goku, así que decidí cambiármelo", explica.

Ese proceso comenzó hace dos años, cuando acudió al Registro Civil para iniciar los trámites. "Al principio me pusieron algunas trabas. Me dijeron que tenía que traer documentación en la que se demostrara que me llamaban así. Llevé mi dirección de correo electrónico, mi perfil de Facebook, en el gimnasio me redactaron una carta en la que decía que me conocían por Goku y me acompañaron dos testigos. Pero me seguían poniendo pegas. Así que les pregunté a los funcionarios: ¿Queréis que os demuestre que soy Goku? Me quité la camiseta y les enseñé el tatuaje de la espalda. Y entonces una que estaba allí dijo: A este hay que tramitarlo".

Tras la puesta en marcha del expediente tuvo que esperar un año y medio más o menos para obtener los papeles y acudió a comisaría a sacarse el nuevo DNI. Allí, los policías encargados le dijeron sorprendidos: "Uy, ¿qué te has puesto Goku?", dice entre risas. También ha tenido que cambiar su firma, claro, para que tenga algo ver con su nuevo nombre. Después de comisaría ha ido al resto de organismos oficiales a modificar su nombre. "Ya lo tengo casi todo: el Ayuntamiento, la moto, el coche, la casa, Hacienda, impuestos, el médico..."

Aunque el proceso ha sido largo y algo pesado, afirma que ha merecido la pena. "En cualquier lado tú preguntas por Goku y todo el mundo sabe quien soy. Aunque yo no lo he hecho por notoriedad, si no porque me gusta el nombre y así es como siento que debo llamarme. Además, soy el primer Goku de España". Eso no es del todo cierto, porque el Goku gaditano sí es el primero del país que se ha cambiado el nombre y también es el primero que lo utiliza como nombre de pila único, pero en 2015 nació un niño a los que sus padres pusieron de nombre Goku Ceferino (ahí lo llevas).

Tras este importante paso faltaba la reacción del entorno, porque claro no es lo mismo pasar de llamarse Manuel María a Antonio que de Manuel María a Goku. Más si cabe con dos hijos de 13 y 20 años, un trabajo estable y una vida normal. "A mi hijo de 13 años le gusta un poco más 'Bola de dragón', pero mi hija de 20 no quiere saber nada. La voy a borrar del libro de familia", bromea.

Su madre aún no lo sabe, así que se enterará leyendo esta noticia. "Yo se lo dejé caer pero ella no quería creerlo, así que nada, hoy lo sabrá". No obstante, sabe que es algo llamativo y que puede generar burlas o críticas, aunque admite que "a mí me da igual lo que me puedan decir, friki o lo que sea. A todo el mundo le ha parecido una locura, han flipado cuando han visto el carnet, pero a mí da igual porque me encanta".

De todas formas piensa que, dentro de lo que cabe, ha sido un proceso natural. "Hay gente que no sabe mi antiguo nombre porque llevan toda la vida llamándome Goku y por eso creo que lo han entendido".

El vivir en Cádiz también puede haberle beneficiado porque aquí ya hemos visto de todo y todo nos lo tomamos a guasa. "Creo que estar en Cádiz también ha sido importante para darle esa naturalidad, porque aquí es como vivir todo el año en Carnaval", apunta. Por ejemplo en su trabajo ya lo han aceptado sin problemas y recibe la nómina con el nombre de Goku Sabajanes.

Asiduo a los salones manga, señala que su sueño es hacer una boda ficticia con su novia vestidos como Goku y Chi-Chi, aunque ella no está muy por la labor. También quiere que le confeccionen un traje de Goku "en condiciones" para ir al hospital y animar a los niños que se encuentran ingresados. Aunque su deseo más inmediato es entrar en Gran Hermano, donde ha enviado un video-cuestionario presentándose como "el primer Goku de España".