El ‘Costa Venezia’ se convertirá en Cádiz en el ‘Carnival Venezia’

La factoría gaditana de reparaciones de Navantia sigue dando motivos que respaldan los datos económicos que se prevén para el presente ejercicio y que apoyan la afirmación del presidente de su comité de empresa, José Antonio Bolaños, que el astillero de la capital arroja ya números negros.

Tras el buen inicio de este año, en el que Cádiz ha recibido para reparar a tres buques de Royal Caribbean International, a falta aún de un cuarto crucero antes de que llegue el verano, desde el astillero gaditano anuncian la llegada de otro buque turístico para una varada de larga estancia.

En esta ocasión se trata del Costa Venezia, hasta ahora perteneciente a la flota de Costa Cruceros y que, tras su paso por Cádiz, tras una varada de 72 días cambiará de look, de nombre y de compañía, ya que pasará a llamarse Carnival Venezia.

ElCosta Venezia recogerá el testigo del Simphony of the Seas, que le dejará calentito el dique 4 tras su estancia de 21 días entre el 23 de marzo y el 14 de abril.

La factoría gaditana recibirá a varios buques de la Armada entre los meses de junio y agosto

Según cuenta Bolaños, de los 72 días que permanecerá este crucero, que pronto pasará de la flota de Costa Cruceros a la de su hermana Carnival, 11 los pasará en el citado dique, el más grande de Navantia-Cádiz, para luego pasar a muelle, donde terminará sus trabajos hasta cumplir su estancia de 72 días.

Cuando el Costa Venezia abandone el dique 4, ya como Carnival Venezia, será el momento del Carnival Pride, de Carnival Cruises, una de las navieras internacionales más importantes del sector de los cruceros. Este barco llegará con una varada programada de 26 días.

De todas formas, el presidente del comité de empresa de Navantia-Cádiz, José Antonio Bolaños, anotó que no hay que dejar pasar la importancia de la estancia de otro tipo de buques en la factoría gaditana, que son los que ayudan a sumar hasta conseguir esos números en negro que suponen un respiro económico tanto para los trabajadores de la propia factoría como para los de las empresas auxiliares que participan en todos estos trabajos.

Bolaños se refiere a otro tipo de barcos que no son expresamente cruceros, tales como los cargueros o los bulk carrier o ferris como el que se encuentra a día de hoy en el dique 1 perteneciente a la flota de Armas Trasmediterránea, el Volcán de Tauce.

En cartera se encuentran otros buques que no son cruceros como el Marrow Made, el Island, el Stellar Sunrise o el Donald M. James.

Alcanzados los meses de junio, julio y agosto, llega la temporada alta de cruceros y los buques turísticos no pueden permitirse el lujo de perder ni un sólo día de sus rutas para pasar por boxes, a no ser que una avería les pille de sopetón en pleno itinerario.

Por eso, en esas fechas es más raro encontrar a un crucero reparando en Navantia-Cádiz, según indica Bolaños, que incide en que “en esa época solemos dar cabida a otro tipo de buques y en junio, julio y agosto, de hecho, van a entrar buques de la Armada española que siempre son bien recibidos”.

El propio presidente del comité de empresa admite que aún no pueden airear los nombres de los buques que entrarán en la factoría de reparaciones de Cádiz después de agosto, aunque sí dejó claro que “puede haber una media docena de cruceros con reservas de dique contratadas”. “De todas formas, los compañeros están cerrando día a día nuevos contratos por lo que las cifras pueden variar de un día para otro”, según Bolaños.

Cabe recordar que, después de haber pasado ya por el dique 4 de Navantia-Cádiz el Independence of the Seas, lo hizo el Explorer of the Seas, que se marchó a finales de febrero, dejándole el dique a otro buque de Royal Caribbean, el Mariner of the Seas. El siguiente será el Simphony of the Seas, 22 metros más grande que el Independence, que permanecerá en Cádiz entre el 23 de marzo y el 14 de abril.