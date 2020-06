Hay situaciones que, desgraciadamente, no cambian, por mucho que se nos aliente a alcanzar una nueva normalidad tras la pandemia de covid-19. Cuando se supone que se debe seguir garantizando la salud de todos, sobre todo la de los más vulnerables, cuando se acaban de reabrir las playas con unas medidas de prevención exigentes para todos los ciudadanos, cuando se espera que esas playas sirvan de reclamo de un turismo nacional que venga a salvar a una ciudad que vive casi en exclusiva del turismo, la vieja normalidad se impone con tozudez. Más de una decena de personas sin hogar han vuelto a acampar en los bajos del Balneario de La Palma, en plena playa de La Caleta, en el centro de la ciudad. Eso, pese a los esfuerzos de la Fundación Atenea por que no volviesen a la calle, después de atender a buena parte del colectivo durante dos meses y medio en el Centro Deportivo Municipal Elcano. Eso, pese a la progresiva reapertura de los recursos destinados a la atención de estas personas, como el Hogar Fermín Salvochea, que sólo funciona de día.

Como se refleja en las fotos, los bajos del Balenario de la Palma eran anoche y esta mañana un campamento donde pernoctan y conviven en unas lamentables condiciones de insalubridad un grupo de personas sin hogar sin cumplir las medidas de prevención del covid-19 que se imponen para toda la población. Enseres de todoo tipo, bicicletas y al menos tres tiendas de campaña se amontonan en un lugar que no dispone de servicios higiénicos y donde las necesidades más básicas se improvisan en cualquier rincón.

Esta deplorable situación está generando quejas entre los usuarios de la playa, como las de una lectora que recurrió de este periódico. "No puedo entender cómo el alcalde puede abrir las playas afirmando que se han desinfectado y acondicionado. No entiendo cómo desde el pasado lunes día 25 de mayo se podían haber abierto las playas para su uso. Se abren el viernes 29 sin saber por qué no se ha trabajado sobre la apertura en la fecha prevista. El asombro es pasear por La Caleta y seguir viendo una acampada que lleva meses y donde conviven varias personas sin un mínimo de salubridad", dice en un mensaje.

"No entiendo cómo el alcalde se permite hacer declaraciones de limpieza en las playas (lo he estado leyendo en el Diario y en su Twitter), se nos explique a los ciudadanos qué hacer y qué no hacer en la playa y su ineficaz concejalía de Servicios Sociales no arregle este asunto", opina esta lectora. "La dejación de sus funciones por parte del equipo de gobierno local 'más social' deja mucho que desear. Les prohíbe a los niños jugar con el cubito de su amigo mientras ven cómo hay gente que vive en la playa sin guardar ninguna de las medidas decretadas? ¿Se lo va a explicar este señor? ¿Esperamos una nueva carta como la del Ratoncito Pérez?", argumenta.