Los sin techo de Cádiz llevan como media tres años y cuatro meses en esa situación

Ya conocimos hace dos semanas los resultados más importantes del Censo de Personas sin Hogar que presentó el Ayuntamiento de Cádiz sobre el año 2019. La conclusión más llamativa era que el perfil de los sin techo había reducido su edad media, que cada vez había más jóvenes y mujeres.

Sin embargo, si se bucea en el contenido de este completo informe realizado por las encuestas hechas a las personas que se encuentran viviendo en la calle por un buen número de voluntarios de distintas asociaciones coordinados por el Ayuntamiento, podemos encontrar algunas conclusiones interesantes.

Una es que la media de tiempo que llevan estas personas viviendo en la calle entre todo el colectivo que está en la capital gaditana asciende a tres años y cuatro meses, una cifra prácticamente idéntica al censo que se hizo en 2017 y el 50% lleva menos de dos años en esta situación. A juicio del Ayuntamiento, cuanta menor cronificación hay de los sujetos, mas posibilidades existen para trabajar con ellas y reincorporarlas.

Entre este colectivo sigue siendo todavía superior el número de los que pernoctan en la calle, un 62,1% del total, por el 37,9%% que lo hacen en los albergues bajo techo. La tendencia desde los primeros censos que se llevan haciendo desde hace una década ha sido la reducción de las personas que se encuentran en la calle y el incremento de los que lo hacen a cubierto. El objetivo a medio plazo que se marca el Ayuntamiento es que esa tendencia pueda variar y que haya menos gente a la intemperie que en los albergues.

Tras un dato que es positivo, pasamos a uno negativo, tal y como refleja el informe. En esta campaña que se hizo en noviembre del año pasado han podido comprobar que el porcentaje de personas que rehúsa a conversar con los encuestadores ha aumentado, una tendencia que ha ido subiendo en cada año que se ha ido haciendo el censo. Así, desde el año 2013 se ha incrementado en cerca de 30 puntos. El porcentaje de los que no han querido pronunciarse ha sido de un 43,7% incluyendo en estas las que no se negaron pero en todos los puntos o no contestaron o no supieron la respuesta.

El Ayuntamiento cree que uno de los motivos pueda ser por la pérdida de confianza de estas personas hacia las instituciones y entidades, por lo que uno de los objetivos de los futuros equipos de calle que se van a poner en marcha con el Plan Municipal para las Personas sin Hogar sea la de recuperar el vínculo y la confianza a través del contacto, el seguimiento y el acompañamiento diario.

En el informe, tal y como se ha mencionado, se ha detectado un aumento del número de mujeres en la calle hasta suponer ahora mismo un 15% del total, 11 puntos mas de las que había en 2010.

Lo más importante es que en el documento se habla de una serie de iniciativas para afrontar la feminización del colectivo. Así, se refleja que las acciones deben ir encaminadas hacia el aumento y a reserva de plazas para mujeres en los distintos recursos disponibles para las personas sin hogar. Otra es detectar y trabajar en el caso de que exista violencia de género entre las mujeres sin techo en colaboración con la Fundación Municipal de la Mujer.

Además de eso, se propone realizar prevención de enfermedades de transmisión sexual e información sobre los métodos anticonceptivos para esas mujeres, el reparto de preservativos y crear protocolos de información, coordinación y derivación de casos de riesgo de sufrir violencia de género entre las personas sin hogar.

Si las mujeres han aumentado, también los jóvenes, ya que la edad media ha bajado hasta los 43 años y, sobre todo, se ha detectado un considerable incremento de las personas menores de 30 años.

Para ellos también se proponen una serie de actuaciones, tal y como aparece en el informe. Una de ellas es la propia detección por parte del equipo de calle de estos jóvenes para vincularlos al Centro de Alta Tolerancia que se va a abrir próximamente. También está la realización de un diagnóstico social individualizado, la cobertura de los derechos sociales a través de la obtención del empadronamiento y la Tarjeta Sanitaria y revisión médica.

Además de ellas se propone la formación en habilidades sociales y también en prelaborales; en el caso de extranjeros, formación básica de idiomas (español); ofrecer programas de becas de formación e inserción laboral y crear una bolsa de prácticas laborales entre otras.

El censo ha detectado también que el porcentaje de empadronados ha descendido de manera significativa respecto al año 2017, que es la fecha del anterior censo. Así se ha pasado de un 44% que estaban empadronados en aquel entonces, al 27%. Este dato alerta del necesario esfuerzo, tal y como refleja el informe, del esfuerzo para informar al colectivo de personas sin hogar de la utilidad del empadronamiento. Por ello, se advierte de que esta será una de las tareas que deberá afrontar el equipo de calle para rectificar esta trayectoria.

En la cuestión de salud, una de las preguntas que se le hacía a esta personas era cuál era la causa de su peor estado de salud. De las razones que mencionaron, una de cada tres estaba relacionada con la salud mental y entre los síntomas que argumentaron estaban la depresión, la ansiedad o, genéricamente, problemas mentales.