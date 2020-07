“Brotes, habrá, se sabe que desde el minuto y hora en que se reactiva la economía en los diferentes sectores puede haberlos, pero en estos momentos podemos hacer la trazabilidad a las personas que den positivo, tenemos perfectamente marcados los protocolos y el confinamiento o el aislamiento se producirán en el momento en el que sean necesarios en esa persona y en ese entorno”. De esta manera se pronunciaba ayer por la tarde la delegada del Gobierno andaluz, Ana Mestre, ante una pregunta sobre la evolución de la pandemia de covid-19 en la provincia y las previsiones de la Consejeía de Salud para el verano.

Mestre compareció ante los periodistas acompañada de la delegada territorial de Salud y Familias, Isabel Paredes, y de Sebastián Quintero, gerente de los hospitales Puerta del Mar, de Cádiz, y San Carlos, de San Fernando, para informar de las obras de reforma de la cocina del centro hospitalario gaditano.

“Tenemos un plan de vigilancia para evitar brotes y es a ese plan al que se ha trasladado toda la legislación relacionada con el covid-19. En él hay medidas, como la autoevaluación –mañana hacemos la primera y a finales del mes de julio será la siguiente– y en función de esos resultados iremos poniendo en marcha esas medidas”, explicó Mestre.

“Nuestra provincia es muy atractiva turísticamente y tenemos el máximo interés por reactivar todos los sectores económicos, pero con las máximas medidas de seguridad y en las mejores condiciones posibles”, añadió la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz. “Pero también tenemos que apelar a la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Por muchas exigencias que existan, todo dependerá de si somos responsables y evitamos el exceso de confianza, que nunca es bueno en ningún ámbito de la vida, y menos ante una pandemia como la que estamos viviendo”, sentenció.

Mestre puso como ejemplo de control el caso que se registró recientemente en Algeciras, “que demuestra que tenemos recursos y que sabemos lo que tenemos entre manos. Porque la trazabilidad con cada una de las personas que pudieron estar en contacto con aquella persona que falleció se determinó de manera inmediata, se cerró incluso un supermercado, se hicieron pruebas inmediatas en todas las calles en las que pudieron tener contactos esas personas. Y todo eso ha hecho posible que los casos no fueran a más”.

“Tenemos que confiar en los epidemiólogos, en los criterios sanitarios del Gobierno de la Junta de Andalucía y creo que con moderación y responsabilidad, todos los ciudadanos vamos a hacer posible que esa vuelta a la normalidad se haga en las mejores condiciones”, añadió Ana Mestre.

Respecto a las denuncias del Sindicato de Enfermería de que se van a cerrar 250 camas, de que bajará la actividad quirúrgica un 40% y de que ante un posible brote no se están cubriendo todas las vacaciones y las bajas de personal sanitario, Mestre respondió: “Por supuesto que tenemos obras planificadas para este verano, pero en esta ocasión, más, porque ha habido una inversión extraordinaria que va a permitir mejoras notables en todos los hospitales hasta el 31 de diciembre”.

“No cerramos camas, no cerramos servicios así como así en mitad de una pandemia”, dijo, “pero somos responsables con lo que hay programado”, insistió. “Sabemos cuál es la media de atención en estas fechas, pero no vamos a alarmar a los ciudadanos en medio de una pandemia. Hemos puesto en marcha un plan de choque de contratación de personal sanitario en nuestra provincia y en toda Andalucía. Y eso no casa con lo que trasladan los sindicatos”, argumentó. “Está planificado de tal forma que en 24 horas podemos disponer de cualquier cama que fuese necesaria”, dijo la delegada territorial de Salud, Isabel Paredes.