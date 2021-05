El Colegio de Arquitectos apoya la descatalogación del edificio de la Aduana

El Colegio de Arquitectos de Cádiz ha dado un paso en firme para la descatalogación del edificio de la Aduana por parte de la Consejería de Cultura y, de este modo, pueda retomarse el proyecto de la década de los 90 que contemplaba su derribo y el impulso del edificio de la antigua estación de trenes como puerta de entrada a la ciudad o el gran vestíbulo del centro gaditano, tal y como recoge el PGOU.

De este modo, el jueves 13 de mayo Arquitectos entregará en el Ayuntamiento de Cádiz un minucioso informe que defiende "la descatalogación de este edificio al hilo de sus valores históricos y academicistas, que no la demolición", que ya sería una cuestión aparte. Así lo confirma la decana del colegio Isabel Suraña, quien afirma que "se va a entregar un estudio muy bien documentado que ha sido realizado por la comisión de Patrimonio del Colegio de Arquitectos y dirigido por el experto en Patrimonio Carlos Sánchez Polack, junto al que han trabajado otros integrantes del equipo". Un documento para el que visitaron el edificio y recopilaron numerosa documentación del archivo histórico en base al que se argumenta que no debería estar catalogado un edificio cuyos valores no son coherentes a la época en la que fue construido y que claramente "copia valores de arquitecturas pasadas, de la arquitectura institucional de finales del siglo XIX".

Este documento avalaría no solo la descatalogación del edificio por parte de la Junta de Andalucía y que el pleno del Ayuntamiento gaditano aprobó en enero, sino que facilitaría el trámite del posterior derribo para retomar el proyecto originario. Pero Suraña es clara, "apoyamos la descatalogación, de hecho nunca se debió catalogar, pero no tenemos claro si también el derribo, pues para que esto ocurra la ciudad tendría que tener una contraprestación mejor". Si bien, se trata de una cuestión que todavía no ha sido abordada con detalle por parte del Colegio.

Lo que sí tiene claro es que le gustaría "abrir una vía de colaboración con el Ayuntamiento de Cádiz" que pretende comunicar el próximo jueves, en la reunión con Urbanismo para la entrega de este informe.

La historia del "no derribo"

En el año 1997 ya estaba previsto el proyecto del derribo de la Aduana para volver a visibilizar la fachada de la antigua estación de trenes y convertir la plaza de Sevilla en el gran vestíbulo de acceso al centro de Cádiz. Así lo recogía un convenio que firmaron Adif, Ayuntamiento de Cádiz (cuando gobernaba Teófila Martínez), Junta de Andalucía y Fomento, dentro del Plan de Infraestructura y Transporte promovido por Fomento, a través de un concurso que ganó César Portela. También se contempló dicho derribo en el plan especial de 2001, y en el convenio de 2008 que sigue vigente, para la construcción de jardines y un espacio público entre la estación y el muelle.

Entonces llegaron las presiones de la plataforma pro Aduana, que consiguieron que la Junta lo incluyera en el Inventario de Bienes Reconocidos del Patrimonio Histórico Andaluz en 2009, lo que llevó a su conservación. Pero al no ser BIC (Bien de Interés Cultural) este procedimiento de catalogación es reversible.

A principios de este año, el PP reactivó este proyecto y lo presentó en pleno, tras lo que el equipo de gobierno recogió el guante y ha inicidado este procedimiento.