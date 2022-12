El Colegio de Cádiz es pionero en el sello 'Arquitectos en verde' por la sostenibilidad

Construir de forma sostenible, desde una arquitectura responsable, bien pensada, que respeta el medioambiente, la biodiversidad y la propia salud de las personas desde la gestión de recursos como la eficiencia energética es el objetivo del Sello de Compromiso con la Sostenibilidad Arquitectos en Verde. Un hito que se pone en marcha a nivel nacional desde Cádiz, en la firma que ha tenido lugar este martes en el Colegio de Arquitectos de Cádiz -donde se ha desarrollado- y GBCe (Green Building Council España), que es la principal organización en materia de edificación sostenible en nuestro país.

El sello de Compromiso con la Sostenibilidad 'arquitectos en verde' establece de este modo el grado de compromiso con la sostenibilidad de los proyectos visados por Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, a través de la herramienta deSostenibilidad Verde desarrollada por GBCe, y a partir de este momento se exportará al resto de colegios de España, para empezar a construir con responsabilidad.

Por este motivo, el convenio rubricado entre ambas instituciones supone la colaboración en beneficio de los profesionales de la arquitectura, la construcción y de la sociedad en general, en todos aquellos ámbitos de actuación, pero con especial énfasis en la medición y validación de los indicadores en la sostenibilidad en la edificación.

Para avalar la relevancia de la iniciativa del Colegio de Cádiz han asistido a la firma junto a Isabel Suraña Fernández, decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Cádiz, el director General de GBCe, Bruno Sauer, así como la presidenta del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Arquitectos de España, Marta Vall-Llossera Ferrán.

¿En qué consiste el sello 'Arquitectos en verde'?

Según ha explicado la decana de los arquitectos se han apoyado en el GBCe como máxima acreditadora de la sostenibilidad en España, "para conseguir que por primera vez esta herramienta se valore desde la oficina de supervisión de visados de un Colegio Profesional", en lo que Cádiz estaría es pionera.

En concreto, este sello implica "un cambio de mentalización de cómo hacer las cosas. Desde Visados tendremos un precio a coste de un informe, no más, y también implica que desde el informe resultante se pueda acceder a los fondos Next Generation desde una forma muy fácilmente identificable". Para ello, no es necesario que el personal de la gerencia de Urbanismo esté formado, "pues este informe indica a qué subvenciones pueden acceder los proyectos". Además, los proyectos que lleven este sello implícito en el visado tendrán un 25 por ciento de descuento en los impuestos de obra, una cuestión que ya se está poniendo en marcha con ayuntamientos como el de Cádiz y San Fernando, entre otros muchos.

Tras la firma del convenio, el director General de GBCe, Bruno Sauer, ha comentado que "empezar un acuerdo en el que la sostenibilidad sea el punto clave es el mejor regalo de Navidad que podemos recibir nosotros y lo arquitectos de Cádiz y de España". "Somos conscientes de que la edificación tiene un peso en lo que es calidad de vida, de la vivienda, la gestión del agua, el cambio climático, calidad del aire, materiales saludables..., y en el momento que el arquitecto sea consciente y entienda los instrumentos que debe usar de la mano de un colegio profesional de arquitectos, supondría la mejor colaboración que podemos esperar". Sauer ha apostillado que "en Europa ya está en marcha, y en España empieza en Cádiz".

Por su parte, la presidenta del Consejo Superior de Colegios Oficiales de Arquitectos de España, Marta Vall-Llossera Ferrán, ha felicitado la iniciativa del Colegio de Cádiz porque "son pioneros en este tema, que ha sido muy bien recibida en el Consejo Superior y en todos los colegios de España".

Suraña se mostró por último muy entusiasmada por el aval de ambas instituciones en un proyecto "hecho en Cádiz con tanta ilusión y que puede ser el germen de una forma de trabajar los arquitectos". "Si hemos puesto el grado de arena, somos felices, y ya solo queda empezar a trabajar con ganas para que esta herramienta esté viva, se actualice y de todos los frutos que puedan dar".

¿Qué parámetros arquitectónicos valora la herramienta?

Isabel Suraña ahondaba en el sello explicando que "es muy práctico y directo", pues se basa en normativas vigentes, pero desde un punto de vista más conceptual. "No se inciden en un tema concreto de aislamiento o carpintería, sino en la forma de entender un proyecto desde el momento que eliges materiales, sin transporte a larga distancia para ello, con elementos que puedan ser reutilizados tras la vida útil de un edificio, elementos como espacios para bicicletas, para reutilizar las aguas etc.". Y si alguien quiere, gracias al aval de GBCe se puede editar la obra y conseguir la certificación de obra.

Esta iniciativa que supone el broche de oro a tres años de trabajo y en la que ha participado un comité de expertos a nivel nacional, junto al personal del colegio gaditano, ya está lista para usar, "para lo que se ha versionado para todo tipo de edificios tanto de rehabilitación, vivienda publica, edificios públicos docentes, vivienda colectiva, etc".

La herramienta también ha tenido muy buena acogida por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos, como por las distintas administraciones provinciales y municipales, de modo que ya empieza a tener reflejo en sus distintos Planes de Adaptación al cambio climático.