Colectivos sociales se unen en un festival para celebrar la diversidad

Cuando Marcela Rey, afectada con displasia espondiloepifisaria congénita y alumna del CEIP Celestino Mutis de Cádiz, puso en marcha junto a sus padres Rita y Paco la campaña ‘Just Say Hi- Solo di Hola’, seguramente no esperaba la dimensión de sus acciones. Tras llevar a cabo jornadas de concienciación sobre la diversidad en varios colegios de la ciudad e incluso organizar una flashmob de zumba en la plaza de España, ahora le pone la guinda al pastel.

Rita Serghini, Paco Rey y Marcela han puesto en marcha el I Festival de la Inclusión, que se celebrará el próximo 27 de abril en la plaza de San Antonio. Se trata de una cita para aprender, conocer y celebrar la diversidad, como reza el lema de un evento para el que han contado con numeras organizaciones y asociaciones que han querido sumar su voz para que el mensaje llegue con más fuerza si cabe.Así, con ‘Just Say Hi’ colaboran Once, Agadi, Alpe, Afanas, Afascol, Upace, Alendoy, Autismo Cádiz, Mi Princesa Rett, Asperger Cádiz, Espina Bífida, Yo me uno al Retto, Aefat, Down Cádiz y la Coordinadora de la Escuela Pública de Cádiz.

Para dar vida a este festival, que tiene previsto comenzar a las 12.00 horas y terminar sobre las 17.00 horas, han querido aportar su granito de arena muchos artistas y entidades de la ciudad. De esta forma, participarán Valle de Cuentos, Alumnos del Espacio Creativo de David Palomar, La Perla del Caribe, Jugadores Veteranos del Cádiz C.F., Rita Ramos, Los Corchea, Ángeles y Tere Rivera, Old Fish, Samba Wamba, Fitgipsy Dance y Glóbola.

Además, durante la celebración del mismo se realizarán varios sorteos para una excursión a Isla Mágica, productos del Cádiz C.F. y muchas sorpresas más. En la barra estarán colaborando alumnos de Afanas y Down Cádiz que tienen muchas ganas de ser parte activa de este evento.

Habrá actuaciones de carnaval, flamenco, teatro y baile, además de varios sorteos

‘Just Say Hi’ es una campaña que pusieron en marcha hace un año y medio Marcela Rey y su familia para concienciar sobre la inclusión, la diversidad y el amor hacia los demás. El primer paso fue realizar unas camisetas con el lema para de esta forma visibilizar de una forma clara y directa la necesidad de normalizar la diferencia.

“Será una jornada enfocada a unir a las personas que velan por la inclusión. Será un evento que demuestre la capacidad colectiva de nuestra comunidad. Será una oportunidad de cultivar un lenguaje más inclusivo y, sobre todo, será un momento para celebrar la riqueza que la diversidad nos aporta”, explica Rita Serghini. Las actualizaciones del festival pueden seguirse en la página de Facebok ‘Solo di Hola-Just Say Hi’.