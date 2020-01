Ciudadanos alerta de la falta de información sobre la campaña de promoción de Cádiz en FITUR

La portavoz del grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha alertado de que a apenas una semana de celebrarse la Feria Internacional del Turismo (FITUR), que se celebrará en Madrid del 22 al 26 de enero, “carecemos de la más mínima información acerca de cuál será la línea estratégica y el proyecto que se presentará para fomentar el turismo en nuestra ciudad y nos tememos que, como viene siendo habitual, nos enteremos a través de la prensa el día antes de la celebración del evento”.La concejal de la agrupación naranja ha insistido en la necesidad de “mostrar transparencia ante un proyecto tan importante para nuestra ciudad y que tiene una incidencia directa en el incremento de la actividad económica para nuestros comerciantes, hosteleros y profesionales del sector turístico”. Valverde ha destacado la necesidad de seguir una línea de continuidad en relación con las campañas ya presentadas en FITUR, ya que “nos tememos que este equipo de gobierno continúe con la tónica de la improvisación del trabajo a la que ya nos tienen acostumbrados y, al final, lo que se presente en esta feria sea una idea vaga sobre qué tipo de ciudad queremos mostrar a las empresas del sector que se van a congregar en Madrid”.

En este sentido, la edil de Ciudadanos ha señalado que “es necesario tener un modelo claro sobre qué queremos potenciar de la ciudad de cara al exterior, enseñando aspectos fundamentales como el patrimonio, la cultura, la historia, la gastronomía o el clima de la ciudad. Si se va a Madrid a improvisar, lo que se mostrará será una idea equivocada de lo que es Cádiz". Debemos aprovechar -añade- que la ciudad es un destino de moda a nivel internacional y no perder la buena imagen que tiene por no haber hecho la tarea con tiempo y de manera concienzuda y planificada”.Valverde ha destacado que es necesario esforzarse en una “línea clara sobre qué tipo de turismo y qué estrategias de trabajo se van a realizar de forma plurianual acompañado de un trabajo a fondo y no cambiando de lema y orientación año a año. No queremos un proyecto cortoplacista que se quede en un mero lema carente de desarrollo”.

Por último, la portavoz de Ciudadanos ha insistido en la necesidad de que el equipo de gobierno “defina qué queremos para nuestra ciudad y para su beneficio en materia de turismo, apostar por el patrimonio y seguir un camino que nos permita conseguir los objetivos propuestos. Es indispensable tener una línea estratégica trabajada y pactada con el sector turístico que incluya a todos los sectores afectados, especialmente a los profesionales del turismo”.