Ciudadanos instará en el Pleno municipal al equipo de gobierno a que finalice sus trámites sobre la Ciudad de la Justicia

El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz defenderá en el Pleno municipal del próximo 25 de octubre una moción para instar al equipo de gobierno a que lleve a cabo de inmediato todos los trámites administrativos necesarios para la cesión de los antiguos Depósitos de Tabacalera a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía "con el fin de proceder a la construcción de la Ciudad de la Justicia de Cádiz".

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz, Lucrecia Valverde, ha manifestado que "queremos que la Ciudad de la Justicia llegue a ser una infraestructura real en Cádiz en el menor tiempo posible". Valverde ha incidido en que este proyecto, que ha sido muy demandado por toda la ciudadanía y reclamado como imprescindible por los operadores jurídicos, "no se demore más en el tiempo ya que entendemos que existe ahora una oportunidad para que por parte del equipo de gobierno se pongan los medios para desbloquear definitivamente la situación".

En este sentido, la edil de la formación naranja ha explicado que han pasado más de cinco meses sin que el actual gobierno municipal haya solucionado los problemas técnicos aparecidos para poner a disposición de la Junta de Andalucía el inmueble. "Nos tememos que la desidia o las estrategias políticas del equipo de gobierno hagan que se pierda esta oportunidad de oro", ha afirmado. La concejal de Ciudadanos ha continuado explicando que “existe una partida presupuestaria consignada de 600.000 euros en los presupuestos 2020 para la elaboración del proyecto básico y de ejecución de la Ciudad de la Justicia, pero se necesita que por parte del Ayuntamiento se produzca la cesión de estos terrenos y que ese título de cesión cuente con un certificado a fin de que se puedan licitar las obras”.

Valverde ha destacado que la actual Consejería de Justicia ha solicitado hasta en tres ocasiones -el 29 de mayo, el 25 de julio y el 27 de septiembre de 2019- la documentación necesaria para llevar a cabo esta cesión. "Desde Ciudadanos no podemos aceptar la pasividad del gobierno de nuestra ciudad respecto a la Ciudad de la Justicia de Cádiz, ya que no han realizado las actuaciones que son de su competencia y que se comprometió a realizar en la reunión mantenida con el actual vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín", ha aseverado Valverde. Como conclusión, la portavoz de Ciudadanos ha advertido que "sin esta documentación no se puede proceder a licitar la redacción de un proyecto de construcción, pues resulta fácilmente comprensible que la Junta de Andalucía no puede contratar un proyecto de obras sobre unos inmuebles que pertenecen aún al Ayuntamiento de Cádiz".