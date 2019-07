Marín recuerda a Kichi que está a la espera del acuerdo del Pleno para los terrenos de la Ciudad de la Justicia de Cádiz

El vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, ha señalado que está a la espera de que el alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', le mande el acuerdo del Pleno "donde dice que pone a disposición de la Junta los suelos" para la Ciudad de la Justicia.

"Mientras eso no lo haga yo no puedo hacer nada más", ha manifestado en declaraciones a los periodistas en la Diputación de Cádiz, donde ha firmado un convenio sobre el Profea. Juan Marín ha recordado que "hay 50.000 euros en el presupuesto para el estudio de viabilidad, si es que el señor González consigue aprobar en el Pleno esas modificaciones y lleva a cabo todas las actuaciones que tiene que hacer para que eso sea posible". El vicepresidente de la Junta ha insistido que "a partir de ahí podremos actuar, lo que no se puede firmar nada si previamente no pone a disposición de la Junta los suelos".

Esta mañana, el alcalde, por su parte había recordado esta a Marín la promesa de que se ubicara en los depósitos de tabaco y se quejaba de que la delegada del Gobierno andaluz en Cádiz, Ana Mestre, vuelva a "sembrar dudas" sobre su ubciación.

Así, en cuanto a la ubicación de la Ciudad de la Justicia, Marín ha señalado que "la Consejería no decide donde se ubica, sino que está dispuesta a que el Ayuntamiento ponga a disposición los suelos". En este sentido, ha recordado que "ya hubo un primer intento en unos terrenos que le ha costado más de dos millones a los andaluces, donde se hicieron una serie de estudios y esos dos millones han quedado en el cajón de lo olvido y esos recursos no se ha usado como debían". "No puedo actuar si no se ponen a disposición de la Consejería esos suelos", ha insistido Marín, que ha recordado que "hay un acuerdo que firmó el anterior gobierno para un anteproyecto y el alcalde sabe cuales son sus obligaciones".

Marín ha asegurado que "cuando eso se haga" vendrá a Cádiz "encantado" para firmar ese acuerdo y poner en marcha el "estudio de viabilidad, conocer las condiciones, los metros que se van a ocupar, los órganos judiciales que se van a ubicar, el plan de movilidad y finalmente, llevar a cabo una licitación de un proyecto de obra". "Mientras no sepamos todo, no podemos saber qué inversión se necesita", ha aseverado el vicepresidente de la Junta, que se ha preguntado si se hace esa inversión "a ojo".

El vicepresidente de la Junta ha explicado que "el alcalde transmitió que la única posibilidad que ve es los depósitos de Tabacalera". En este sentido, ha indicado que no tienen "ningún inconveniente" y que se posicionó "a favor de esa iniciativa, porque es un proyecto de ciudad, no de un Ayuntamiento o de un gobierno autonómico, y si a la ciudad le interesa que sea ahí, pues ahí será, pero habrá que hacer un proyecto, y desde la lealtad hay que llevar a cabo el procedimiento administrativo necesario, y eso pasa por una modificación del Plan General que diga la edificabilidad y la disponibilidad para poder intervenir".

"Yo no prefiero nada, el alcalde tiene que poner a disposición donde quiera que vaya y voy a respaldar la posición del alcalde porque es de ciudad, pero tiene que ser posible y viable administrativamente, técnicamente y financieramente", ha concluido.