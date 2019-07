Irene García tras presentar el Profea con Marín: "No hay nada nuevo"

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, criticó esta mañana, tras participar en ella, la presentación del Profea que hizo en Cádiz el vicepresidente del Gobierno andaluz, Juan Marín. “Es que no hay ninguna novedad sobre el programa. No ha habido congelación, ni mayor incremento de fondos. Nada nuevo”, explicó García, quien consideró “un atrevimiento” por parte de Marín anunciar que para el año que viene, la Junta aumentará un 5,5% su aportación.

“¿Y si el Gobierno de España lo sube un 10%? ¿El Gobierno andaluz no va a acompañar al Gobierno de España en ese mismo incremento?”, dijo Irene García en declaraciones a los periodistas tras firmar en el Palacio de la Diputación de Cádiz, junto con Juan Marín y los otros siete presidentes de las Diputaciones andaluzas, los acuerdos que regulan la adquisición de los materiales de las obras incluidas en la próxima edición del Programa de Fomento de Empleo Agrario, Profea 2019.

“No estamos ante una actitud de apoyo al programa, no estamos ante una actitud de voluntad política de garantizar que el plan de empleo agrario funcione. No. El incremento que hace este año el Gobierno andaluz es el mismo que hace el Gobierno de España. En la provincia de Cádiz hay un incremento de un 6,37%, que es lo mismo que va a incrementar el Gobierno de España. Exactamente lo mismo. He querido decirlo delante del vicepresidente pero él no ha querido comparecer conmigo”, precisó García ante los periodistas.

Previamente, Marín y García dijeron unas palabras en el mismo acto de la firma de los convenios y después Juan Marín atendió a los periodistas sin la presencia de su anfitriona en el Palacio Provincial. A continuación lo hizo Irene García y fue en ese momento cuando expresó sus críticas a la presentación de la firma de los convenios y a lo dicho por Marín.

Juan Marín explicó que en esta edición, “después de casi siete años de congelación de las aportaciones de los distintos gobiernos, del Gobierno de España, de la Junta de Andalucía y de las Diputaciones, se incrementan los recursos”.

“Por parte de la Junta”, afirmó, “3,4 millones de euros más. En definitiva, 54,4 millones de euros que aporta el Gobierno andaluz a un plan fomento de empleo agrario que se complementan con los 18 millones de euros de las Diputaciones Provinciales y los más de 161 millones del Gobierno de España”.

Marín dijo también que el Gobierno andaluz “adquiere el compromiso” de incrementar un 5% cada año el plan de fomento del empleo agrario en Andalucía. “Esperamos y deseamos que el Gobierno de España también haga un esfuerzo en la misma línea, y las Diputaciones lógicamente; porque después de siete años de congelación, al menos queremos intentar poder recuperar parte del camino que se ha podido ir perdiendo”.

Irene García ofreció después otra versión acerca de los sucesivos aumentos y congelaciones de las aportaciones el Profea: “Congelación por parte del Gobierno de España, sí. A partir de 2017, no. Congelación por parte del Gobierno andaluz: nunca. Desde 2016, además, un incremento muy superior. Y desde entonces, el incremento es el mismo que el del Gobierno de España”.