Ciudadanos Cádiz preguntará en el Pleno sobre el "lamentable" estado de la Lonja

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz volverá a preguntar al equipo de gobierno en el próximo Pleno ordinario, que se celebrará el viernes 27 de enero, sobre las actuaciones previstas para la rehabilitación del edificio de la Lonja Municipal, situada en la calle Adelfas, debido a su lamentable estado de conservación. La portavoz de la formación naranja, Lucrecia Valverde, ha asegurado que "este es uno de los ejemplos más paradigmáticos del abandono de este equipo de gobierno no solo a los barrios, ya que esta constituye una imagen desoladora y ejemplifica su nulo interés por el estado de sus propiedades municipales, sino en este caso a los propios mayoristas y comerciantes que tienen que ir a comprar a otras localidades".

Valverde ha recordado que "ya en noviembre de 2016 se aprobó en el Pleno que se instara al equipo de gobierno a que estudiara la viabilidad de la rehabilitación de la Lonja Municipal. Sin embargo, en estos seis años solo se han ido realizando pequeñas actuaciones, pero no se ha tomado la determinación de realizar una actuación importantísima tanto para los mayoristas como para los propios minoristas, que viendo las condiciones con las que tienen que trabajar están prefiriendo ir a comprar la mercancía a otras localidades como Conil". La edil considera que "el edificio no reúne actualmente con las mínimas condiciones sanitarias para el desarrollo de esta actividad, con el consiguiente perjuicio que esto supone para toda la ciudadanía, a lo que hay que sumar las malas infraestructuras y la falta de mantenimiento del inmueble, lo que es una de las señas de identidad de un equipo de gobierno que no se preocupa del cuidado de sus propiedades para su buen uso".

La portavoz de Cs ha apuntado que "el pasado mes de octubre nuestro Grupo Municipal preguntó por el estado de la Lonja y todavía no hemos recibido respuesta, lo que es una muestra tanto del incumplimiento de los acuerdos plenarios como de la eternización de los asuntos pendientes que quedan en la ciudad sin que se les busque una solución, con el consiguiente perjuicio que esto supone tanto para los mayoristas como para el comercio de la ciudad y el propio barrio de Cortadura, que una vez más comprueba cómo desde el Ayuntamiento de Cádiz se le tiene totalmente apartado de la ciudad al no proyectarse ninguna actuación de calado en él". Ante esto, Valverde ha mostrado la necesidad de "buscar alternativas al actual estado de la Lonja, que cumple 40 años de vida en este 2023 sin que se haya realizado ninguna actuación de mejora en sus instalaciones. A esto hay que sumar que aún quedan 30 años de concesión de este edificio, por lo que se debe actuar antes de que la ruina se apodere de él".

Por último, Valverde ha pedido al Ayuntamiento de Cádiz que "encuentre una alternativa a la actual ubicación de la Lonja que permita realizar esta actividad en condiciones óptimas y, a su vez, afrontar la rehabilitación de un edificio que es de propiedad municipal y que necesita una importante reforma que lo adapte a las actuales necesidades de los mayoristas y los minoristas". "El Consistorio no se puede escudar, tal y como lo ha hecho, con que el actual PGOU no incluye a este edificio, por lo que debe trabajar en una solución satisfactoria para todas las partes, contemplando la posibilidad de su traslado a una de las naves del recinto exterior de la Zona Franca mientras que se trabaja en una remodelación más que necesaria y que no se puede alargar más en el tiempo", ha concluido.