El Gran Teatro Falla está acogiendo esta noche de martes 3 de marzo la gala de entrega de premios del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) 2020, que ha sido retransmitida en directo por Onda Cádiz RTV y en la que se impusieron los Antifaces de Oro de este año.

La gala comenzó a las 20:30 horas y está siendo presentada por Mirian Peralta y Enrique Miranda,. Primero se procedió a la entrega de los Antifaces de Oro a Cristóbal Cornejo Benítez, José Sibón Pedemonte ‘El Purri’, José Silva Navarro ‘El Silva’, Pedro Trujillo Ramos ‘Catalán chico’, Antonio Trujillo Ramos ‘Catalán Grande’, Antonio Martínez Ares y Juan Carlos Aragón Becerra,

Tras ello pasaron las chirigotas, cuartetos y comparsas de categoría infantil que han resultado premiadas a recoger sus reconocimientos. En concreto, han sido las chirigotas ‘Sálvame’ (4º), ‘Los Reyes’ (3º), ‘Pa roja, roja nosotras’ (2º) y ‘Los Purry Babys’ (1º); las comparsas ‘El amarre’ (2º), y ‘Desde los Mares del Sur’ (1º); y los cuartetos ‘Lo siento Pixar no to er mundo puede ser de Cai’ (4º), ‘Gaditanos por el mundo’ (3º), ‘Marvel no hay más que una’ (2º) y ‘Semos Salvajes’ (1º).

Posteriormente se entregarán los premios a los coros, chirigotas, cuartetos y comparsas juveniles que han sido galardonadas: en coros ‘Al sur del sur’ (2º) y ‘Mundo Animal’ (1º); en chirigotas ‘Los domadores de dragones de la edad media’ (4º), ‘Una chirigota con tablas’ (3º), ‘La casa de papel colorao’ (2º) y ‘Los Burritos’ (1º); en comparsas ‘El príncipe mestizo’ (4º), ‘Brujas’ (3º), ‘Las niñas de Catalina’ (2º) y ‘Comunicando’ (1º); y de cuartetos ‘Paco, el de la luz de Cádiz’ (3º) y ‘La viña de las galaxias’ (2º).

Respecto a la categoría de adultos, las chirigotas premiadas serán las primeras en subir al escenario del Gran Teatro Falla. Los premios de este 2020 son un accésit a ‘Aquí estamos de paso’, un cuarto premio a ‘Estrés por cuatro’, un tercer premio a ‘Los Geni de Cádiz’ y un segundo premio a ‘No aguantamos más…vamos de impacientes’, además del primer premio a ‘Los #Cadizfornia’, que ofreció parte de su repertorio tras la recogida del premio.

Sucedierán a las chirigotas en la recogida de los premios la modalidad de coros, en la que han resultado reconocidos ‘El barrio negro’ con un accésit, ‘Al sonar las doce’ con un cuarto premio, ‘Creaciones S.A.’ con un tercero, ‘Tócame’ con un segundo y el primer premio que fue para ‘La Colonial’, y que actuará en la gala.

El acto continuará con la entrega de premios a los cuartetos ‘Cari, resiste’ (3º) y ‘Vida y obra de Juan Carlos I, Bajo D’ (2º), además de ‘El cuarteto del More’ (1º), que pondrá el broche a la recogida de galardones de esta modalidad.

La gala terminará con la entrega de los premios a las comparsas premiadas, que han sido ‘Los listos’ con un accésit, ‘Los aislados’ con un cuarto premio, ‘Los encaidenados’ con un tercero, ‘La chusma selecta’ con un segundo y ‘¡Oh capitán, my capitán!’, que logró el primer premio y que ofrecerá su repertorio para dar por finalizada la gala.

Premios en metálico

Ganar un premio en cualquiera de las categorías del COAC 2020 o haber alcanzado la fase de semifinales en la categoría de adultos lleva aparejado un premio en metálico. Por acceder a la fase de semifinales cada uno de los coros que alcanzó esta fase en el COAC 2020 recibirá un premio de 1.600 euros; cada una de las chirigotas y de las comparsas 1.200 euros; y cada uno de los cuartetos 900 euros.

Además, las agrupaciones finalistas y aquellas que recibieron el primer accésit también obtienen un premio en metálico. En la modalidad de coros, el primer premio se lleva 7.800 euros; el segundo premio 5.500 euros; el tercero 5.000 euros, el cuarto 3.850 euros; y el primer accésit 3.250 euros. En chirigotas y comparsas, el primer premio recibe 4.800 euros; el segundo 3.500 euros; el tercero 3.000 euros; el cuarto 2.500 euros: y el primer accésit 2.000 euros. Por su parte, el primer premio de cuartetos obtiene 2.400 euros; el segundo 1.750 euros; el tercero 1.600 euros; el cuarto 1.300 euros; y el primer accésit 1.000 euros.

En juveniles, el primer premio de la modalidad de coros se hace con 3.360 euros y el segundo con 2.200 euros. Y en las dos categorías de la cantera del Carnaval de Cádiz, esto es, en juveniles e infantiles, el primer premio en chirigotas y comparsas recibe 2.760 euros; el segundo 2.000 euros; el tercero 1.600 euros; el cuarto 1.250 euros; y el primer accésit 1.000 euros. El vencedor en la modalidad de cuartetos se hace con un premio de 1.080 euros; el segundo clasificado con 750 euros; el tercero con 690 euros; el cuarto con 600 euros; y el primer accésit con 500 euros.