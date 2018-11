Calor en la Noche busca estrellas para alegrar la Navidad a sus usuarios

La Navidad es la fecha más propicia para acordarse de los seres más queridos. Pero, a su vez, es una época en la que se acentúa la soledad. Por ello, Calor en la Noche pone en marcha Estrellas en la Navidad, una iniciativa solidaria con la que pretende cumplir con los deseos de las personas sin hogar.

La dinámica es muy sencilla. Por un lado, los sintechos que acuden a desayunar al local de esta asociación escriben una carta en la que piden algo que necesitan. Por el otro, las estrellas navideñas conceden estas peticiones junto con una felicitación, entregándose los regalos en Nochebuena.

La vicepresidenta de Calor en la Noche, Encarna Orozco, explica que surgió de la demanda de los usuarios a los que atienden desde hace dos años en su local de la calle Regimiento de Infantería de Cádiz. “Siempre se quejaban de que la Navidad no les gusta porque mientras que ellos están sentados en un escalón, la gente pasa cargada de paquetes o se reúne para comer o divertirse”, relata Orozco sobre lo que sienten estas personas. Por ello, afirma que “se me ocurrió la idea de plantear que recibieran no sólo un regalo, sino que alguien les felicitara y les expresara sus deseos”.

Así, en 2016 sólo se planteó esta iniciativa a nivel interno, pero ya el año pasado se abrió a todos los que quisieran participar con su regalo. De la experiencia de la pasada Navidad, Orozco reconoce que “no esperaba que íbamos a llegar a las 100 personas en 24 horas”. Un éxito de convocatoria con la que cubrieron rápidamente las demandas de sus usuarios.

Los sintechos pedirán por carta un regalo para celebrar las fiestas navideñas

El pasado domingo, Calor en la Noche hizo pública en redes sociales la convocatoria para este año y la respuesta ha vuelto a ser magnífica. Señala Orozco que en un día “ya tenemos a 90 estrellas”, entre las que se encuentran familias, grupos de amigos, empresas o cofradías que van a prestar su colaboración.

Los usuarios de Calor en la Noche disponen de 15 días para rellenar sus cartas. Asimismo, todas las personas que quieran colaborar con esta asociación tienen hasta el 25 de noviembre para apuntarse en el correo electrónico estrellascalorenlanoche@gmail.com, en donde debe de figurar el texto “quiero ser estrella en Navidad”, un nombre y un teléfono de contacto. Las estrellas seleccionadas recibirán un correo con la carta de una persona sin hogar durante la última semana de noviembre. Los voluntarios deberán entregar los presentes del 1 al 14 de diciembre en la sede de este colectivo.