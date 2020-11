El pleno del Ayuntamiento de Cádiz llega en ocasiones a tal nivel, que quien impone la cordura es Villero. “Esto está muy bien para la barra de un bar, pero no para aquí”, espetó el no adscrito tan harto como cualquiera que haya sufrido este viernes, otro mes más, el castigo de tragarse diez horas y media de disparates y de debates estériles para el presente y futuro de la ciudad.

Deben ir tan bien las cosas en Cádiz, deben ser tan pocos los problemas en vivienda, en empleo o a nivel económico, que los grupos van al pleno cada último viernes de mes a debatir de Andalucía, de España y de la Humanidad. Empezando por el equipo de gobierno, que para este mes no tuvo ninguna mejor propuesta que trasladar al resto de la Corporación el modo en que el gobierno de España debe actuar ante el conflicto saharaui en el Guerguerat; porque están tan bien las cosas en Cádiz y tan eficaz es la gestión en San Juan de Dios, que Adelante Cádiz se ha preocupado no sólo en pedir que se solucione el conflicto, sino en trasladar al Gobierno de Sánchez cómo lo tiene que hacer (mediante “una secretaría de Estado ubicada en la cúspide del gobierno, no en el Ministerio de Asuntos Exteriores, porque no es materia exterior”).

Una vez analizado el conflicto saharaui -"con la que está cayendo", afeó el socialista Francisco Javier Ramírez respecto a la propuesta y el contexto donde se presentaba-, tocaba debatir sobre la Ley Celaá y la Educación concertada, sobre la derecha y la extrema derecha, sobre la izquierda y el socialcomunismo; y por qué no, ya puestos incluso hay tiempo para debatir sobre el capitalismo que no predican en el gobierno anticapitalista, las diferencias entre el liberalismo y el neoliberalismo, el comunismo, el totalitarismo.

Cualquier tema parece propicio para que los portavoces de los distintos grupos municipales entren en discusión y en análisis, sin la barra de por medio que decía Villero; y entre tanto y tanto, con la que está cayendo (Ramírez dixit), Cádiz. Con propuestas que se aprueban por unanimidad y que nunca van a ejecutarse, con reivindicaciones apoyadas por la oposición que en la misma votación el alcalde (accidental, que el otro está de baja) indica que no va a llevar a cabo, y con cuestiones fundamentales para el común de los mortales de Cortadura para adentro que llegan in extremis por la vía de urgencia después de años de retraso, como en noviembre ha sido el desarrollo de la Ciudad de la Justicia y el nuevo contrato de limpieza, entre otras tres urgencias que alargaron la sesión hasta las diez horas y media de duración. O a ver si se creen que el Guerguerat, la Ley Celaá y el modelo capitalista se despachan tan rápido.