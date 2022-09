Cádiz reúne mañana a más de 100 urólogos y profesionales del sector

Cádiz acoge mañana una cita en la que se reunirán alrededor de 100 urólogos y profesionales del sector en el 5th Congress AEU-AUA. The best of AUA.

El evento tendrá lugar el Parador Hotel Atlántico de Cádiz y los asistentes podrán disfrutar, debatir y compartir conocimientos con los urólogos americanos de mayor prestigio. El presidente de la Asociación Española de Urología (AEU) y jefe de servicio de Urología del Hospital Universitario Puerta del Mar, José Luis Álvarez-Ossorio, será el anfritrón y encargado de inaugurar la jornada junto al secretario general de la American Urological Association (AUA), J. Denstedt.

Se trata de una ocasión inmejorable para conocer de primera mano las novedades expuestas en el último Congreso de la AUA, celebrado el pasado mes de mayo en Nueva Orleans, sobre Endourología, Cánceres urológicos más frecuentes: Próstata, vejiga y riñón, Vejiga Hiperactiva, etc.

El programa científico abordará aspectos médicos y quirúrgicos de la Urolitiasis, nuevos desarrollos en el cáncer de próstata, novedades en Urodinámica o la inmunoterapia en el cáncer de vejiga y riñon. La cirugía robótica tendrá también su espacio con nuevas indicaciones quirúrgicas entre otros aspectos de la misma.

Sobre la AEU

La Asociación Española de Urología (AEU) es una sociedad científica y centenaria fundada en 1911 que integra a los urólogos representantes de diecisiete Comunidades Autónomas en Junta Plenaria y se articula en Grupos de Trabajo para desarrollar su actividad en las diferentes áreas de la Urología. Su principal prioridad es proporcionar las herramientas adecuadas para ofrecer una atención de excelencia al Paciente. Para más información: www.aeu.es