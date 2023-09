El Ayuntamiento de Cádiz destinará 25.000 euros en ayuda a Marruecos tras el devastador terremoto

El Consejo Local de Cooperación, donde participan una veintena de organizaciones y entidades dedicadas a tal fin en la ciudad, se ha celebrado esta mañana de martes 12 de septiembre acordando, entre otras medidas, destinar una dotación de 25.000 euros en ayuda a la cooperación por el terremoto de Marruecos.

Así lo ha asegurado el alcalde de Cádiz, Bruno García, que ha dado de margen "hasta este jueves" a las distintas organizaciones para que le presenten "diferentes posibilidades" para articular esta ayuda y hacerla llegar y ejecutarlas en el país que la noche del viernes sufrió esta devastador fenómeno que se ha llevado la vida de más de 2.000 personas.

"En cualquier caso, si al final no pudiera hacerse porque para que se dé esa dotación tiene que haber una entidad que presente un proyecto y que en el terreno sea capaz de ejecutarla, esos 25.000 euros se destinarían a la Agencia Española de Cooperación, al Gobierno de España, para que los emplee en su acción de ayuda por el terremoto de Marruecos. Lo que quiero decir es que esa ayuda de 25.000 euros está absolutamente garantizada", ha aseverado el primer edil que ha recordado que desde el Ayuntamiento de Cádiz no se destinaba una ayuda de cooperación de emergencia "desde el terremoto de Haití, en 2010". "No se ha hecho para Ucrania, según la información que tengo, se intentó pero no se consiguió, pero les digo que esta vez, para Marruecos, sí se va a conseguir".

Otras de las medidas que ha aprobado el Consejo Local de Cooperación son "ponernos en contacto con la embajada de Marruecos para mostrar nuestro lamento y nuestra solidaridad" y contactar específicamente con "el Ayuntamiento de Kenitra" pues, aunque no es una de las zonas más afectadas, "mantiene una relación especial con la ciudad de Cádiz, pues estamos hermanados, y le vamos a trasladar nuestra solidaridad como ciudad hermana", ha informado García.

"Buscamos en el presupuesto cómo podíamos tener una partida para este suceso porque consideramos que tenemos que estar de la mano de todas las personas que están sufriendo y, sin duda alguna, hay mucho sufrimiento en Marruecos y nosotros tenemos que estar ahí presentes", ha relatado.

Una convocatoria solidaria con polémica

Aunque, a tenor de la información del alcalde de Cádiz, el trabajo del Consejo Local de Cooperación en esta reunión urgente ha sido rápido, eficiente y ha dado su frutos, lo cierto es que su convocatoria no ha estado exenta de polémica. De hecho, el pasado domingo el grupo municipal de Adelante Izquierda Gaditana exigía al equipo de Gobierno el llamamiento de este Consejo aunque, según ha defendido esta mañana el primer edil, "es curioso que lo hicieran después de que yo informara a todos los grupos municipales de mi intención de hacerlo tras el minuto de silencio que tuvo lugar a las doce de la mañana de ese domingo".

Pero no quedan ahí las posiciones contrapuestas. García, que ha explicado que convocó de urgencia al Consejo Local de Cooperación "el lunes por la mañana para celebrarlo este martes", ha informado de que a la cita han asistido "todas las entidades, el partido socialista y, sin embargo, el grupo que exigía, después de yo haberlo informado, no ha asistido". "Un grupo muy rápido para reclamar pero no tanto para participar", ha acusado.

Sin embargo, desde Adelante Izquierda Gaditana indican que "en ningún momento se ha comunicado formalmente a la dirección de correo electrónico del grupo municipal habilitada al efecto la convocatoria de urgencia del Consejo Local de Cooperación". Al parecer, la citación les llegó a una dirección deshabilitada y tampoco recibieron llamada de teléfono alguna.