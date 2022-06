Goya, El Greco y Murillo por 9 euros

"Hay pocos sitios en el mundo que permitan ver a Goya, El Greco y Murillo al mismo tiempo" y en tan pocos metros. Y este valor artístico vinculado a la Iglesia que destaca el responsable de la empresa Artisplendore, Francisco Moya, está desde este miércoles a disposición de gaditanos y visitantes por 9 euros. Ese es el precio base del bono Cádiz Sacra que hace unos días anunciaba el Obispado y que ya está en marcha.

Esta iniciativa permitirá abrir las puertas de cuatro templos de la ciudad en un horario estabilizado y añadiendo equipamientos y características que faciliten el acceso del turismo, como el servicio de audioguía que se ofrece tanto en aparatos disponibles en cada templo como a través del teléfono móvil, en cinco idiomas (español, inglés, francés, alemán e italiano).

Además, habrá una promoción de este bono especial y de los cuatro templos incluidos en él por medio de una web ya activa (www.cadizsacra.es), de las redes sociales y del trabajo que la empresa especializada en la gestión de patrimonio sacro, Artisplendore, realice con touroperadores y otros agentes turísticos y culturales.

Precios y horarios

El bono Cádiz Sacra permitirá, por tanto, visitar de martes a domingo el Oratorio de San Felipe Neri, el Oratorio de la Santa Cueva, la capilla de Hospital de Mujeres (solo de martes a viernes) y la capilla del Pópulo (sólo sábados y domingos) por un precio estándar de 9 euros, que se reduce a 8 euros para los mayores de 65 años y a 7 euros para los grupos organizados de más de 15 personas. Los menores de 12 años (siempre que no formen parte de grupos) y las personas con movilidad reducida entrarán gratis, al igual que aquellas personas que lo soliciten previamente vía on line sin acudir en grupo y no superando las 20 personas de aforo (de martes a viernes de 9.00 a 10.00 horas).

El horario de apertura de los templos será de martes a viernes de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 horas, los sábados de 10.00 a 14.00 horas y los domingos de 10.00 a 13.00 horas (salvo el Oratorio de San Felipe Neri, que cerrará las visitas los domingos desde las 12.00 horas). Todo ello recordando que Hospital de Mujeres solo abrirá de martes a viernes y que El Pópulo sólo lo hará los fines de semana. Los lunes y festivos no abrirán ninguna de estas iglesias.

Cádiz Sacra + Catedral

El Obispado y Artisplendore, con la aprobación del Cabildo Catedral, incorporan también al bono Cádiz Sacra la posibilidad de sumar la entrada de la Catedral, junto a la Torre del Reloj y la Casa de la Contaduría. Todo ello por un precio general de 14 euros (12 euros para los mayores de 65 años y 10 euros para los grupos, con la gratuidad para los menores de 12 años y las personas con movilidad reducida) que suponen, tal y como destacó Moya, "un ahorro extraordinario" para el bolsillo del visitante y, en paralelo, un esfuerzo del Cabildo y del Obispado.

En este sentido, conviene señalar también que la entrada individualizada a cada uno de los cuatro templos incluidos en Cádiz Sacra es de 5 euros, mientras que el acceso a la Catedral es de 7 euros.

El usuario del bono, ya sea el Cádiz Sacra en exclusiva o con la visita a la Catedral también incorporada, tendrá un plazo de 48 horas para disfrutar de ese encuentro con las pinturas de Goya, El Greco y Murillo, entre otros muchos atractivos que contienen estos cinco monumentos religiosos que se consideran los más atractivos de Cádiz capital.