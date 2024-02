Sentido homenaje en Cádiz a Lola y Leo, dos de los fallecidos en el accidente del autobús

Garrido se planteó en su breve discurso lo difícil que era seguir viviendo después de haber perdido a un ser tan querido como es un hijo o una hija, pero, a su vez, se cuestionó cómo habrían querido Leo y Lola “que nos sintiéramos hoy en este acto. No querrían vernos abatidos y tristes porque nunca se quiere ver sufrir a las personas que se quiere. Lola y Leo no habrían querido que éste hubiera sido un día triste”.

Los padres de Leo sí sacaron fuerzas de donde no las tenían y estuvieron presentes en el homenaje, pero no los padres de Lola que, desde Sevilla, enviaron un emotivo escrito.

Las siete no era hoy mala hora. Era un buen momento. Posiblemente el mejor momento para este homenaje en el que los auténticos protagonistas fueron Leo y Lola, Lola y Leo que, como ha quedado más que patente, no caerán en el olvido, al menos para los jóvenes y futuros músicos que compartieron con ellos aulas, salas, salones, auditorio y, en definitiva, el Conservatorio.

Prosigue la investigación del accidente

Desde el Ayuntamiento de Cádiz insistieron ayer en que no podían ofrecer ningún datos sobre la investigación sobre el accidente del autobús que le costó la vida a cuatro personas el 9 de octubre del año pasado. “El caso se sigue investigando y aún permanece bajo secreto de sumario”, indican desde el Ayuntamiento. En el acto que tuvo lugar ayer en el Conservatorio de Música de Cádiz, la madre de Leo, la popular periodista Teresa Yribarren, quiso dar las gracias a todo por las muestras de cariño y gracias a la música “que me ha quedado como terapia y que me ayuda a sonreír cada mañana acordándome de mi hijo”, que “no habría querido vernos tristes”. Ya, en otro tono, Yribarren reconoció que tanto ella como los padres y familiares del resto de fallecidos en el fatal accidente han pedido a las autoridades competentes que “se pongan medios para que esto no vuelva a ocurrir y que se imponga una mayor limitación de velocidad de bajada desde el puente para que no se vuelva a poner en riesgo a pasajeros y peatones como nuestros hijos”.