“El Cádiz en Primera es una promoción turística gratis, impagable”

“En la circunstancias en las que estamos y tal cómo está el sector desde el confinamiento, todo suma, todo es bienvenido”. El presidente de Horeca, Antonio de María, “está más que satisfecho” como gaditano y como representante de los hosteleros con el ascenso del Cádiz Club de Fútbol a la Primera División. “Para nosotros es una inyección de alegría, de moral, y hay que celebrarlo. Después de lo que estamos pasando, este ascenso ha traído la felicidad a mucha gente. Es de agradecer en una época con tan malas noticias”, ha recalcado. Será un añadido económico para una ciudad que pasa por un delicado momento tras la crisis sanitaria.

El fútbol de élite es sinónimo de movimiento de aficionados. Así lo entiende De María. “El día del partido con el Fuenlabrada y la noche del domingo, para ver un encuentro en el que no jugaba el Cádiz, el del Zaragoza-Oviedo, había muchas terrazas llenas. Eso es un indicador de lo que mueve el fútbol en la hostelería”, explica. Estar en Primera, y siempre contando con el regreso a la normalidad en los estadios, aún en el aire, y la movilidad de las aficiones, supondrá para la ciudad “una inyección económica, porque no solo vendrán aficionados, también equipos grandes y muchos medios de comunicación con ellos, con lo que se beneficiarán los establecimientos hosteleros, sobre todo los de los alrededores del estadio, y los hospedajes. Será cada quince días cuando el Cádiz juegue en casa, pero algo es algo”. Se preveía un bajón de las ventas en hostelería al acabar el verano y al menos “desde el otoño habrá un ligero aliciente con los partidos del Cádiz, porque no solo vendrán aficionados de fuera, los cadistas los días de partido suelen, dependiendo de los horarios, almorzar en la calle antes de los partidos, tomar una copa o cenar”.

Antonio de María. Presidente de Horeca. "Hay muchas peñas fuera de Cádiz que se van volcar con el equipo cada vez que juegue en casa, y eso repercute en nuestra economía”

Según el presidente de Horeca el logro deportivo del equipo amarillo tendrá un impacto “importante” en el exterior. “El nombre de Cádiz sonará más aún por España, el equipo será la bandera de la ciudad, como un embajador. Es como una promoción turística gratis, impagable. Y los partidos del Cádiz se verán en todo el mundo”, apunta.

También recuerda De María que el ascenso de los de Álvaro Cervera “no solo es un logro de la capital, también de la provincia. Hay muchas peñas fuera de Cádiz que se van volcar con el equipo cada vez que juegue en casa, y eso repercute en nuestra economía”. Y a largo plazo, De María espera que el dinero que el Cádiz Club de Fútbol va a conseguir por llegar a la máxima categoría del fútbol profesional “sirva para hacer un proyecto estable en el club, para que estemos mucho tiempo en Primera y así puede beneficiarse la ciudad un largo tiempo”.

De María, en consonancia con la alegría que vive la ciudad desde la noche del domingo, tiene claro que “todo va a mejorar”. A juicio del presidente de Horeca “esto es un sueño hecho realidad”. Y coincide, para concluir, tanto con el presidente del Cádiz, Manuel Vizcaíno, como con su entrenador, Álvaro Cervera: “Ahora empieza lo bueno”.