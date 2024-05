Adelante: "El PP de Bruno va a convertir lo que era un cinturón universitario en un resort lleno de hoteles"

Adelante Izquierda Gaditana lamenta "el abandono, la dejadez y la falta de apuesta por Cádiz de las instituciones gobernadas por el Partido Popular, entre la Junta de Andalucía, Diputación y Ayuntamiento, de las que Bruno García es su presidente provincial, ante el anuncio a través de la prensa el abandono del proyecto de Valcárcel como Facultad de Educación".

Para el portavoz del Grupo Municipal de izquierda, David de la Cruz, "esto no es casual, este es el modelo de Bruno García para la ciudad, que sustituye lo que era un modelo de ciudad basado en un cinturón universitario que aportaba un valor añadido para atraer a la gente joven y para dinamizar los barrios aledaños como La Viña o El Mentidero, y prefiere convertir a Cádiz en un resort, vender el suelo público del Campo de las Balas para construir un hotel, y ahora se abre de nuevo la posibilidad para que Valcárcel termine transformado en un hotel", critica.

En esta línea, recuerda que "la ciudadanía ha hecho una plataforma y barrios como El Pópulo están exigiendo otro modelo que no se base sólo en el turismo, sin embargo el alcalde sigue alimentando una burbuja de la que solo se benefician unos pocos, mientras que precariza y expulsa a la gente de sus casas". De la Cruz explica que "esto no es turismofobia, no va contra el turismo, sino contra el modelo de turismo del PP que está vendiendo Cádiz a pedazos y es incapaz de pelear por los proyectos que reclama la ciudadanía".

Finalmente el portavoz lamenta que "después de mucho esfuerzo para conseguir desbloquear un proyecto como Valcárcel, ahora llega la Junta de Andalucía, como principal responsable que sí invierte en los campus universitarios de otras ciudades, y se olvida de Cádiz en la que no invierte ni un solo céntimo". Por todo ello, desde Adelante Izquierda Gaditana exigen que se pongan de acuerdo entre la Junta, el Ayuntamiento y la Diputación y recuperen el convenio para que Valcárcel no sea otra cosa que una facultad universitaria.