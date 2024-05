El Ayuntamiento de Chiclana pide “celeridad” a la Junta de Andalucía en la aprobación del Plan de Playas

Cuando quedan unos diez días para que acabe el mes de mayo y comience la esperada temporada alta en Chiclana, sus playas siguen sin disponer de un Plan de Explotación que regule sus usos, debido a que la Junta de Andalucía aún no ha notificado al Ayuntamiento su dictamen al respecto. Esta situación, que afecta a numerosas empresas del municipio, ha provocado que la primera teniente alcalde y delegada municipal de Playas, Ana González, haya reclamado a este organismo “celeridad” en este proceso.

Cabe recordar que el Plan de Explotación de Playas 2024-2027 fue remitido por el Ayuntamiento a la Delegación Territorial de Medio Ambiente y Economía Circular del Gobierno andaluz, organismo competente, el pasado mes de diciembre.

Al respecto, Ana González declaró que, "a día de hoy, no ha llegado notificación alguna a este Consistorio sobre este asunto, por lo que seguimos a la espera de cara a todas las actuaciones que dependen de él, de tal modo que pedimos celeridad a la Junta de Andalucía para que lo apruebe y nos los notifique”.

Para añadir que “hace cuatro años ya teníamos en la fecha que estamos la notificación por parte de la Junta, por lo que confiamos en que llegue lo antes posible, sobre todo, porque la temporada alta comienza el próximo 1 de junio”.

En este documento, los ayuntamientos reflejan la planificación de la gestión de los servicios a ubicar en las playas durante los meses que comprende el periodo estival e incluyen una propuesta de delimitación de las zonas de ocupación, los planos de ubicación de instalaciones y servicios, así como los estudios económicos-financieros correspondientes.

El presentado por el Consistorio chiclanero y pendiente del visto bueno del Gobierno andaluz contemplaba como novedad la creación de una playa canina. “No solo hablamos de esta, que muchas familias aguardan para poder llevar sus mascotas, sino que hay numerosas empresas náuticas y hosteleras que están a la espera de la aprobación de esta planificación para poder iniciar su actividad en las playas de La Barrosa y Sancti Petri. Empresas que, cuanto más tarde puedan iniciar su actividad, menos ingresos podrán obtener esta temporada", matizó la delegada.

En particular, y según fuentes municipales, los servicios afectados son, entre otros, la playa canina, al no poderse colocar el balizamiento, tanto en la tierra como en el agua, ni el cerramiento para delimitar la zona ni la pasarela de acceso ni el mobiliario necesario para este tipo de espacio público. Asimismo, las empresas que resultaron adjudicatarias de los 13 lotes de las calles y zonas náuticas no pueden llevar a cabo sus trabajos, al igual que la situación tampoco permite el balizamiento en tierra y agua ni la instalación de los quioscos que se encuentran en la arena.

Hay que recordar que la apertura de los chiringuitos no depende del Plan de Explotación de Playas, ya que son concesiones administrativas y sí pueden funcionar, aunque no esté aprobado este.