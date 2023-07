Bruno prepara desde cero una Gran Regata en Cádiz sin Elcano

A menos de dos meses del evento, el nuevo equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Cádiz, del PP, acaba de comenzar desde cero a preparar la Gran Regata que se celebrará entre los próximos 7 y 10 de septiembre. Un evento dedicado a Elcano y Magallanes, que sin embargo no contará en principio con la presencia del buque escuela de la Armada española, el Juan Sebastián de Elcano, que en esas fechas estará en reparación en La Carraca. No pbstante, desde el equipo de Gobierno están haciendo gestiones con la Armada para que sea posible.

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado de la presidenta de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz (APBC), Teófila Martínez, ha presentado esta mañana lo único que hay en este momento preparado para el evento: Un logo y un cartel diseñado por los técnicos municipales, la confirmación de la participación de los buques escuela de las Armadas venezolana y mexicana, Capitán Miranda y Cuauhtémoc, respectivamente; la colaboración de la Universidad de Cádiz; actuaciones carnavalescas, batucadas, cuatro furgonetas con puestos de comida (foodtrucks), dos bares y conciertos, aún sin determinar.

Bruno García agradeció a Teófila Martínez la colaboración de la APBC en todos los eventos que se celebran en el Muelle Ciudad. "Este año va a haber Gran Regata en el Puerto de Cádiz, pero no ha sido fácil tomar esta decisión, primero porque viene a sustituir las de 2020 y 2021, que no se celebraron por el Covid. Había un compromiso con la Tall Ship Races pero no ha sido fácil organizarla en solo dos meses porque prácticamente no había nada organizado", dijo el alcalde. Bruno agradeció el esfuerzo a los técnicos municipales y a los coordinadores de esta edición, los concejales Juancho Ortiz y Carlos Lucero.

"Había cero licitaciones puestas en marcha para esta regata. Asumimos este reto porque la ciudad no se puede permitir no cumplir con sus compromisos y va a cumplir con ellos", dijo el alcalde.