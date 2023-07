Adelante: "Que Bruno le eche más sangre a la Gran Regata de Cádiz y menos a la campaña electoral"

No han tardado en reaccionar desde el grupo municipal Adelante Izquierda Gaditana al anuncio del alcalde, Bruno García, de que no hay prácticamente nada preparado por el anterior Gobierno local para la próximo Gran Regata de veleros, que se celebrará en Cádiz entre los próximos días 7 y 10 de septiembre. "No vamos a entrar en la polémica de la semana del alcalde. Lo ideal es que en vez de intentar generar polémica, se dedique a trabajar, a gestionar, que tenga más sangre, y que le dedique más tiempo al Ayuntamiento y menos al partido", dicen desde la coalición de izquierdas.

"Dicho esto, sorprende que se hayan planteado en serio renunciar a un evento como la Gran Regata. Con esta actitud habrían renunciado también a un Congreso de la Lengua que hicimos en dos meses. Había un equipo organizador conformado, muchas animaciones definidas y todo a punto. Siempre tuvimos los tiempos presentes y se llegaba sin problemas. Había dinero y lo que falta es la gestión del último mes. Si Bruno y su equipo se hubieran puesto a gestionarla desde que llegaron y no un mes después, irían bien de tiempo", añaden.

"La sensación es que una regata que iba a ser histórica para la ciudad y que tenía confirmados 40 barcos con un compromiso serio se la van a cargar y va a quedar un evento deslucido sobre el que ya están poniendo excusas por falta de trabajo y capacidad", opinan desde Adelante Izquierda Gaditana.

"Si tan mal van de tiempo para la Edusi o la Regata, que el alcalde dedique menos tiempo a la Diputación, menos a la campaña electoral y más a la ciudad. Cada vez que algo les exige dedicación completa, la primera reacción del Equipo de Gobierno es renunciar", argumentan.

"Es la misma situación que se encontró el gobierno anterior al entrar en el Ayuntamiento y organizó la regata en los meses de verano. La diferencia es que esta vez se han encontrado una oposición dispuesta a colaborar y el anterior mandato 15 denuncias", recuerdan desde este grupo de la oposición. "A Bruno y su equipo le falta siempre tiempo para la gestión en el Ayuntamiento pero, qué casualidad, para ir los mitines de Feijóo en la provincia les ha sobrado tiempo al alcalde y a los concejales", agregan.

"Venimos de organizar un Congreso de la Lengua en dos meses y tienen el verano programado, los teatros en Otoño, la semana del Orgullo y la Feria del Libro. Hasta las animaciones de la próxima cabalgata de Reyes Magos. Pero la gestión no para. Ni debe parar por unas elecciones generales", advierten desde Adelante Izquierda Gaditana.

"Esta es la polémica de la semana de Bruno para no trabajar, no vamos a entrar en guerras estériles de lo que había o no había. Gestionan en la Diputación, la Junta, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento. Tienen todas las competencias, que lo hagan, que trabajen, igual que hicimos en 2016, y dejen las fotos y las campañas. Que tenga más sangre y capacidad de trabajo, que queda tiempo para hacer la Regata, la Edusi y muchas tareas más contando con 14 concejales", concluyen.