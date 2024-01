Bruno García sondeará a los hoteles de Cádiz por si se les sube la tasa de la basura

El objetivo es que esos miles de turistas que llegan a Cádiz todos los años dejen en la hucha del Ayuntamiento de Cádiz algún dinerito para así poder mejorar o reforzar los servicios que la ciudad pone a su disposición durante su estancia.

Por un lado está la idea de la tasa turística que tendrían que pagar los visitantes que quieran pasar unos días en Cádiz y por otro lado, la idea de subirle la tasa de recogida de residuos urbanos a los hoteles y a las viviendas con fines turísticos para así obtener esa demasía que otorguen al Ayuntamiento un necesario respiro financiero.

En este último Pleno se plantearon ambas ideas. En cuanto a la primera, el Ayuntamiento se ha comprometido a estudiar esa posibilidad de que los hoteles y los propietarios de apartamentos turísticos paguen más alta la recogida de la basura. En cuanto a lo de la tasa turística, el Partido Popular dio ayer un sorprendente giro y se abstuvo en la votación sobre la idea de pedirle a la Junta de Andalucía que autorice el cobro de la tasa turística. Este abstención obligará a Bruno García a tocar la puerta de Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, para hablarle de esa tasa turística.

Y fue este viernes, durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local cuando Bruno García justificó la abstención de su grupo municipal y ese inesperado giro.

Recordar que el alcalde venía rechazando la posibilidad de solicitar a la Junta que permita la implantación de esta tasa turística en los municipios andaluces que así lo determinen.

Sobre este cambio de rumbo, el alcalde de Cádiz, a petición de este Diario, justificó la abstención por parte de su grupo que ha podido sorprender a toda la ciudadanía y, en concreto, al resto de grupos políticos que han visto que la ciudad abre así una puerta a la implantación de esta tasa turística que tendría que abonar cualquier turista que quiera pasar unos días en la ciudad de Cádiz, tal y como ya ocurre y desde hace muchos años en otras grandes ciudades del mundo.

El Ayuntamiento tendrá que pedirle a la Junta de Andalucía que se aplique la tasa turística

“Con nuestra abstención queremos demostrar que nosotros no promovemos la tasa. No pretendemos ir en contra de que se debata esta posibilidad que podría suponer una suma de recursos para el Ayuntamiento en un contexto en el que nos hace falta financiación”, indicó Bruno García.

Bruno insistió en que no quieren mostrarse nunca en contra del debate y del diálogo siempre buscando la convivencia pacífica entre vecinos y turistas. “La abstención no quiere decir que promovemos la tasa pero sí es positivo que exista ese debate y no queremos caer en posiciones maximalistas porque creemos que siempre es bueno el diálogo”.

Ya, en un discurso más amplio, el alcalde recordó que la ciudad tiene dos grandes problemas. Uno es la vivienda y el otro, el empleo. Así, Bruno García insistió con rotundidad la importancia que tiene el turismo para el empleo, ya que incluso lo considera como que este sector puede representar una de las “soluciones” a esta lacra que sufre Cádiz en general.

Así, defiende el alcalde que “hay que cuidar el turismo y tenemos que dialogar y fomentar siempre un turismo sostenible y que se lleve a cabo siempre en convivencia y armonía con los vecinos de la ciudad”.

En cuanto al segundo problema que significa la falta de vivienda, “no queremos que el turismo sea un problema y creemos que hay matices, que no todo es blanco o negro y creemos en el diálogo y que éstos hay que abordarlos sin demagogia, y sabemos que eso es lo que hará finalmente la Junta de Andalucía”.

En cuanto a la posibilidad de subirle a hoteles y viviendas turísticas la tasa de recogida de residuos urbanos, Bruno García fue parco en palabras y tan sólo dijo que no tenía constancia sobre si ya se había contactado con los hoteleros para plantearle esta posibilidad, algo que se ha comprometido a hacer en los próximos días.

La postura de Izquierda Unida

A este respecto, IU Cádiz ciudad valoró positivamente el cambio de actitud y de posicionamiento del Partido Popular respecto al papel que debe de jugar el Ayuntamiento frente a la turistificación, permitiendo que se aprobasen las propuesta que la misma IU lanzó a mediados de enero para conseguir que los pisos turísticos paguen por la prestación de los servicios de basura y de aguas como les corresponde.

La formación de izquierdas puso sobre el debate la “injusticia” que supone que una Vivienda con Fin Turístico pague igual de tasa de basura o de aguas que una vivienda residencial, ya que el gasto que generan en dichos servicios es mayor. No es el mismo gasto el que genera en dichas prestaciones un turista ni un vecino, por lo que mantener dichas tasas así, era perpetuar un agravio para la ciudadanía.