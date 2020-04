Una de las pocas palabras positivas que definirán estas semanas de encierro será 'arte'. El reto propuesto el mes pasado desde el Museo Getty de Los Angeles (reproducir una obra artística con los elementos que tuvieras a mano en tu casa) ha terminado haciéndose viral durante estas semanas. La iniciativa ha conseguido implicar de manera especial a los ciudadanos de El Bosque, que se las han arreglado para recrear más de cincuenta cuadros que recorren toda la historia del arte. Un reto en el que ha participado, también, "mucha gente del pueblo que vive fuera, en Manchester, en Mallorca... y que querían sentirse también parte de esto", comenta la alcaldesa de la localidad, Pilar García. Ella misma protagoniza uno de los cuadros de la puesta en escena, La lechera de Vermeer: "No creas que era una obra que me enganchara especialmente, fue la que me tocó: sí te digo que comenzó a gustarme más al ir trabajando en ella -comenta-. Cuento con la ventaja de que mi casa se presta mucho a este tipo de cosas, tiene muchas cosas antiguas, no fue difícil encontrar todos los elementos. Creo que esa es precisamente la principal función de todo esto: conseguir despertar la curiosidad, que la gente se acerque al arte... y olvidar por un momento todo el escenario en el que estamos".

Desde Haberschrack a Botero, ¡Ojú qué cuadro! reúne clásicos como La joven de la perla (Vermeer), Vieja friendo huevos (Velázquez) o American Gothic (Grant Wood). Mucho Velázquez, mucho Murillo (Niños comiendo uvas y melón, Santa Isabel de Hungría, Niños jugando a los dados...), mucho Goya. "Todos los años celebramos la recreación histórica del Bicentenario de 1810, sobre la resistencia a los franceses -explica Pilar García-. Uno de los actos más bonitos es, precisamente, la representación de una obra de Goya y, tirando de ahí, se hicieron los cuadros. Por eso, también hemos querido hacer ciertos guiños: la familia que hace Los fusilamientos es una de las familias que participa en la rememoración".

La propuesta partió del técnico de Juventud del Ayuntamiento, que ha estado desarrollando iniciativas a lo largo de todo el confinamiento. Como las ideas anteriores, la idea de unirse al reto artístico se lanzó en Facebook y la gente fue inscribiéndose: a cada uno, se le fue asignando un cuadro.

"La verdad es que ha exigido mucha dedicación -continúa la alcaldesa-, pero la gente ha estado muy motivada. El Bosque es un pueblo en el que el asociacionismo está muy presente. Propuestas como esta, en las circunstancias actuales, son una forma de sentirnos más cerca los unos de los otros. No somos ajemos a la realidad, aunque por fortuna El Bosque no ha registrado ningún caso de coronavirus, pero hemos encontrado una forma de reforzarnos y darnos ánimo".