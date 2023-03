Beiro se compromete a un plan integral para el Mercado Central de Cádiz

El candidato a la Alcaldía de Cádiz Sí, Ismael Beiro, y el portavoz de Andalucía por Sí en esta coalición, Daniel Orego, han recibido en la sede de dicha formación, acompañados por María del Mar Mesa y Pilar Romero como parte del equipo de trabajo de este proyecto andalucista, a la junta directiva de la Asociación de Detallistas de Mercados Municipales de Cádiz (Asodemer). Tras mantener una reunión con esta asociación para conocer de primera mano las preocupaciones y prioridades de los detallistas gaditanos Beiro y Orego han visitado el Mercado Central para comprobar sobre el terreno la necesidad de estas reivindicaciones.

El portavoz de AxSí ha recordado que este encuentro está enmarcado en el ciclo de reuniones que Cádiz Sí "lleva manteniendo desde hace meses con colectivos locales como parte del proceso participativo del que saldrá el modelo de ciudad con el que la coalición concurrirá a los próximos comicios municipales". Orego ha adelantado que Cádiz Sí tiene como objetivo desde la Alcaldía trabajar para solucionar las carencias del Mercado Central mediante la puesta en marcha de un plan de actuación integral en el mismo porque dicha infraestructura es una prioridad de cara a trabajar por el comercio local como eje dinamizador y generador de riqueza y economía para la ciudad

La primera reivindicación que han traslado los detallistas se refiere a la situación del aparcamiento en el entorno del mercado, a lo que tampoco ayuda el uso de las zonas de carga y descarga por vehículos ajenos a estas instalaciones y durante las horas de apertura del mismo. En segundo lugar, estos profesionales advierten sobre la necesidad de regular la venta ambulante en el ámbito de este espacio. Cierra el listado de principales demandas la instalación de un cerramiento que proteja y resguarde a los clientes y a los detallistas de las inclemencias meteorológicas.

El candidato de Cádiz Sí también ha valorado de forma positiva esta reunión. Beiro opina que “la información que nos han aportado desde Asodemer será sin duda muy positiva para buscar soluciones a los problemas que afectan a este gremio y a su clientela. No puede ser que el de Cádiz sea uno de los pocos mercados de España sin acceso al aparcamiento. Es inadmisible que el transporte público no llegue de alguna manera a estas instalaciones, algo que agradecerían los mayores y las personas con movilidad reducida. Tampoco comprendemos cómo este espacio sigue sin avanzar en un cerramiento que discrimina la actividad de los detallistas del anillo central del mercado cuando llueve. Hay formas de hacerlo posible, por lo que nuestro compromiso es incluir en los presupuestos municipales para el próximo año una partida para redactar el proyecto y para el siguiente trabajar para buscar fórmulas de financiación para ejecutarlo. En definitiva, nuestro compromiso es llegar a ejecutar este plan integral. Debemos trabajar para que nuestro mercado permanezca como referente del comercio y la gastronomía”, señala Beiro.

El líder de Cádiz Sí insiste en la apuesta de la coalición con la participación ciudadana y la cogobernanza democrática. “No entendemos otra forma de hacer política que no sea escuchar a los vecinos y vecinas y estar pegados a la calle, que no sea patearse cada barrio y reunirse con cada asociación. No hay nadie que conozca mejor Cádiz que los gaditanos y gaditanas y negar esa realidad poco ayuda a mejorar la ciudad”, afirma Beiro.