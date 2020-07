Así, las cuarenta mesas de las que disponían a medias Mina Five y Piccola quedan reducidas a 19 . Todas tendrán que colocarse en el pasillo situado entre la fila interior de bancos de la plaza y los parterres de los jardines, “en una franja de muy difícil acceso para los camareros, que se moja a diario con los aspersores de riego y que se ensucia de tierra y hojas secas en cuanto salta el levante”, se queja Emilio Sancho, propietario de los dos establecimientos.

La Delegación de Transportes, vía pública y multas del Ayuntamiento de Cádiz ha decretado la retirada de más de la mitad de las mesas de terraza de dos bares de la Plaza de Mina y su recolocación pegadas a los jardines centrales de este espacio público, según informaron a este periódico los propietarios del bar Mediterráneo y de Mina Five y El Piccola.

“¿Esta es la manera que tiene el Ayuntamiento de ayudarnos?”

Salvo en algunos casos en los que es evidente que el Ayuntamiento de Cádiz sí que ha permitido la ampliación e instalación de algunas terrazas de bares y restaurantes en lugares donde antes no las había (Canalejas, por ejemplo)y de que ha modificado algunos planes iniciales (Calle Nueva), en el sector hostelero siguen teniendo la percepción de que no se les está lanzando ningún salvavidas en estos tiempos post covid tan difíciles. De hecho, desde Horeca ya lo han manifestado en varias ocasiones. A las escasas respuestas positivas a la petición temporal de ampliaciones de terrazas se suma la aplicación rigurosa de la nueva ordenanza que entró en vigor en julio del año pasado.“¿Esta es la manera que tiene el Ayuntamiento de ayudarnos, reduciéndonos a la mitad las mesas?”, se pregunta Emilio Sancho, propietario del Mina Five y el Piccola en la Plaza de Mina, que, al igual, que el Bar Mediteráneo, acaba de ver recortadas y retranquedas sus terrazas.