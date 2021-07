Indignación entre los hosteleros por que la Junta no levante el cierre a las 12 ya en verano

La indignación con la Junta de Andalucía crece por momentos entre los propietarios de bares y restaurantes, que se adentran ya en el mes de julio, en plena temporada alta de verano, teniendo que levantar de las mesas a sus clientes a partir de las 23:30, para cumplir con la hora de cierre nocturna, que se mantiene a las doce de la noche para los establecimientos que no tienen licencia de bar con música, con permiso hasta las 2:00.

Esta medida, que no se revisará hasta el próximo 6 de julio, después de tres aplazamientos semanales, a la vez que indignación, está provocando grandes aglomeraciones de clientes a partir de la medianoche en los nueve establecimientos que gozan de este tipo de permiso en la ciudad. Una situación que se reproduce en toda la provincia y en toda la comunidad autónoma, que no parece estar contribuyendo, sino todo lo contrario, a la contención de los casos de contagio por Covid-19, y que es más que previsible que vaya en alza, con la llegada de las vacaciones y el turismo.

“A estas alturas del año y tal y como está creciendo el ritmo de vacunación, después de 16 meses de muchísimas dificultades para mantenerse a flote y sobrevivir, los propietarios de bares y restaurantes se preguntan por qué todavía sus clientes no pueden disfrutar de una velada en una terraza o del postre en cualquier establecimiento hasta las dos, pero sí tomar unas copas en un local musical hasta esa misma hora”, argumenta el presidente de Horeca, Antonio de María, trasladando las quejas de este sector.

“La Junta preparó un plan de desescalada que debía haberse activado en junio, pero aducen que con la evolución de las cifras de contagios no ha sido todavía posible”, explica el portavoz de los hosteleros. “No parece que la música sea un factor de protección frente al Covid-19”, admite De María, que insiste en que lo que se está pidiendo es que todos los bares y restaurantes, sin distinción de licencias, puedan abrir al menos hasta las dos. “Desde la Asociación de Hostelería de Andalucía, hemos solicitado que los horarios recuperen ya la normalidad, de manera que la hostelería en general ampliaría en dos horas su horario y los bares de copas regresarían al cierre a las tres y las discotecas, a las seis”, añade.

“Hay tan poca oferta por las noches que los pocos establecimientos que hay, se petan”, argumenta. “Si todo estuviese abierto hasta las dos, no sucedería esto”, concluye. “Con el cierre a las doce de bares y restaurantes se está fomentando el descontrol nocturno y la desviación a los botellones, que ya estamos viendo lo que está sucediendo en La Caleta y en otras playas y lugares, donde no dejan de producirse grandes aglomeraciones. Con bares y restaurantes abiertos hasta las dos, locales con música hasta las tres y discotecas hasta las seis no sucedería esto”, insiste De María.

El portavoz de los hosteleros reconoce que los contagios masivos producidos en Mallorca no están ayudando a la desescalada en las restricciones. “Pero esos casos se están registrando en los viajes de estudios, en eventos y celebraciones, no en locales de hostelería, que están cumpliendo a rajatabla con las medidas de prevención impuestas”, argumenta. Por último, critica que las comunidades autonómas estén asumiendo las medidas que se están proponiendo desde Madrid, “cuando el verano no es igual en Castilla y León que en Andalucía”.