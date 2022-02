Al Bachillerato Musical le cambian las reglas a mitad de curso

Un cambio en la normativa educativa a mitad de curso ha supuesto un severo contratiempo para un grupo de estudiantes gaditanos que compaginan las enseñanzas de Música y Danza en los conservatorios de la provincia con el Bachillerato. Según Jesús Alfaro, presidente de la AMPA Torre Tavira del Conservatorio de Música Manuel de Falla de Cádiz, 25 alumnos en la provincia gaditana, 14 de ellos en la capital, y todos ellos de 1º de Bachillerato. En Andalucía hay casi 300 afectados.

Por ello, en la tarde de este jueves se manifestaron a las puertas de la Casa de las Artes familias y estudiantes ante lo que consideran “un hachazo” a los futuros académicos de estos últimos. Hasta el momento el alumnado que venía cursando las enseñanzas profesionales de Música y Danza podía realizar el llamado bachillerato musical, consistente en la convalidación de las asignaturas no comunes del bachillerato con las propias enseñanzas musicales, facilitando de esta manera el poder compaginar ambos estudios. Pero ahora, a partir de la nueva ley de educación, la Lomloe, esta compaginación se reduce únicamente al itinerario del bachillerato de Artes, por lo que las opciones para este alumnado se reducen drásticamente.

De este modo los alumnos se ven obligados a tomar alguna de estas alternativas: abandonar el régimen de simultaneidad de enseñanzas, para realizar el bachillerato de su opción completa (con cinco asignaturas adicionales a las actuales), recuperando el trimestre pasado y la mitad de este segundo “a todas luces imposible, ya que estos alumnos dedican al menos dos días a la semana a asistir a sus clases en el conservatorio”; abandonar la modalidad que están cursando ahora y cambiarse a la modalidad de Artes, pero “ello resulta inviable, pues en la gran mayoría de institutos no existe la nueva asignatura obligatoria que deben cursar (Fundamentos del Arte I y II )”; o matricularse en el IPEP para cursar online sólo esta asignatura (Fundamentos del Arte I y II ), “generándose así una situación de total indefensión del alumnado y de los centros educativos, a los que se les traslada unos cambios organizativos y de reglas de juego a mitad del partido”.

Alfaro denuncia que “emocionalmente los estudiantes están destrozados. Muchos no saben si van a estudiar música o una carrera, pero quieren seguir teniendo las dos opciones abiertas. No se puede cambiar una legislación en mitad del curso, no es normal ni lógico”, destaca Alfaro. Ya que esta decisión “reduce a los alumnos a la posibilidad de cursar solo Bachillerato de Artes desde enero”. Por su parte, la Consejería de Educación y Deporte ha incidido en que Andalucía “va a solicitar formalmente al Ministerio de Educación poder extender a los alumnos de Primero de bachillerato la moratoria que ha decidido aplicar a los alumnos de Segundo, sin perjuicio de que la Consejería haya establecido ya diferentes alternativas para paliar la situación”.