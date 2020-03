Otro de los aspectos que incluye esta campaña es la formación que se facilitará a todos los trabajadores municipales en materia de eficiencia y transición energética, "para luego trasladar de manera fácil este mensaje de puertas para fuera". "Son los trabajadores de la casas los primeros que tienen que entender que esto es necesario no sólo por el dinero público sino también por la salud del planeta".

El alcalde tuvo un gesto simpático cuando presentó el cartel que hace alusión al uso de la bicicleta cuando habló de sus beneficios para la salud y la quema de calorías que supone al indicar que "algunos deberíamos cogerla más, lo reconozco, pero veo ese cartel todos los días y al menos me hace pensar"

Entre estos carteles, que ya se han instalado en el edificio de San Juan de Dios, en el de la Fundación de la Mujer, en el de Fomento de la Cuesta de las Calesas, en la delegación de Urbanismo, en Medio Ambiente y en el edificio bautizado como ECCO (Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz), destaca el que muestra una escalera . Con ello se pretende concienciar a los trabajadores municipales sobre el ahorro que significa racionalizar el uso del ascensor sólo para personas con movilidad reducida. Su uso no sólo se convierte, según el alcalde, en un "gasto innecesario" sino que también "fomenta el sedentarismo". "Esto no tiene por qué ser visto como una renuncia a coger el ascensor, sino que es una oportunidad para mejorar nuestra calidad de vida y nuestra saluda y la salud de la ciudad y de nuestro planeta".

Esta campaña se basa en una serie de carteles alusivos a distintos modos de ahorrar energía, tales como una escalera que invita a no usar el ascensor de manera innecesaria, o una regleta eléctrica que hay que apagar o desconectar los aparatos que no usemos, para evitar el derroche que suponen los stand byes, o, entre otros, a cortar el agua del grifo o de la ducha para evitar así el derroche. En general una campaña "directa", "bonita" y "divertida" .

Esta campaña se orienta a conseguir "un modelo de ciudad en el que se use la energía que se necesita para vivir sin derroches innecesarios". El alcalde recuerda que en Cádiz "hemos declarado la emergencia climática y nos hemos comprometido en el pacto de los alcaldes por el clima". De hecho, entre los compromisos mínimos, González destacó el compromiso de reducir en una década un 40% las emisiones e incrementar un 30% las energías renovables, "un esfuerzo que pone a prueba a la ciudad y que sabemos que podemos hacerlo si sumamos esfuerzos".

Esta campaña ideada por la Concejalía de Transición Energética se basa en una señalética que se va a instalar en distintos espacios de los distintos edificios municipales para sumar en el esfuerzo para la concienciación sobre la necesidad de lograr un menor derroche y una mayor eficiencia energética que no sólo influirá en nuestros bolsillos sino también "en la salud de los nuestros y en la de nuestro planeta", como dijo esta jueves el alcalde de Cádiz, José María González ' Kichi '.

El pabellón deportivo de Cádiz, el edificio que más gasta

En esta relación que ahora elabora el Ayuntamiento, este periódico ha podido saber que la dependencia municipal que más energía consume en la capital es el Pabellón Ciudad de Cádiz. Muy de cerca le sigue el edificio ECCO (Espacio de Creación Contemporánea de Cádiz), donde según el alcalde José María González 'Kichi', el gasto en climatización supone la mitad de la factura de la energía y "la mita son muchos euros", en torno a unos 18.000 euros.

El alcalde aclaró que se ha escogido este edificio para presentar a los medios esta campaña por dos razones, primero para aprovechar la luz natural de la que dispone y, en segundo lugar, porque este edificio es uno de los cinco edificios municipales con mayor consumo energético. "Ahí estamos interviniendo desde la Concejalía de manera integral en el ECCO, en colaboración con los trabajadores y trabajadoras de esta dependencia, con formación y con proyectos de eficiencia".

El propio diseño de este edificio inaugurado en 2012 y ubicado en el Paseo Carlos III, es el motivo de este desfase en su consumo energético. Según fuentes consultadas, su sistema de climatización no está muy acorde con las necesidades y usos del edificio. Tiene suelo radiante que irradia el calor que resulta caro de mantener y que podría tener sentido en ciudades de bajas temperaturas pero no en Cádiz. Al ser un sistema centralizado hace muy complicada su regulación. A esto se le suma el hecho de que no está bien calibrado, de manera que hay zonas en las que hace frío y en otras zonas que hace mucho calor.

Desde la Concejalía de Transición Energética indican que "hemos elegido el edificio ECCO porque de partida es de los menos eficientes y estamos interviniendo para ahorrar todo lo posible. Dentro de un año queremos ver el consumo y así ver cómo hemos trabajado, con la formación, con los proyectos de eficiencia y con estas medidas correctoras que este jueves presentó el alcalde de Cádiz".