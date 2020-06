El Ayuntamiento ve "insuficiente" el número de Tarjetas Monedero de la Junta para las familias vulnerables

Helena Fernández, concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Cádiz, ha considerado “insuficiente” el número de Tarjetas Monedero que la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, como programa de garantía alimentaria para cubrir las necesidades básicas de las familias vulnerables más afectadas por la crisis ocasionada por el coronavirus, ha puesto en marcha a través de la Cruz Roja. La Delegación Municipal de Asuntos Sociales, pese a no estar de acuerdo con la forma en la que se ha diseñado esta convocatoria desde la Junta, ya ha entregado 209 informes “y van a ser más, familias a las que se atiende con el Plan SYGA o ayudas sociales del Ayuntamiento de Cádiz. Durante el estado de alarma hemos atendido a más de 2.800 familias, pero técnicos de la Junta nos aseguran que habrá unas 1.900 tarjetas monedero para toda la provincia. Por lo tanto, entendemos que será insuficiente para atender a todas las familias. Calculamos que en Cádiz capital harían falta 3.000”.

El Ayuntamiento gaditano, así como los de otros municipios, había rechazado la Tarjeta Monedero al no entender “por qué no se apuesta de manera directa por los servicios sociales públicos haciendo más fácil, más rápida y más eficaz la llegada de recursos a las familias vulnerables”, en lugar de hacerlo a través de una subvención a Cruz Roja, que valorará los informes y decidirá qué familias serán beneficiarias. “Máxime cuando los informes no pueden salir de otro sitio que una concejalía de Asuntos Sociales, donde trabajan los profesionales que los realizan”, apostilló Hernández.

“Pese a no estar de acuerdo, entendíamos que las familias no tienen culpa de las diferencias entre administraciones y no podíamos permitir que se quedasen fuera de estas ayudas. Nosotros hemos actuado de oficio facilitando a la Cruz Roja informes de nuestros servicios sociales, evitando así un nuevo peregrinaje de las familias para realizar trámites”, concluyó la edil de Asuntos Sociales.

La Tarjeta Monedero permitirá el consumo de más de 20.000 familias andaluzas en supermercados y tiendas, con la idea de complementar la línea de ayudas del ámbito local y autonómico. Tendrá una vigencia de cuatro meses con posibilidad de ampliarse si la crisis persiste. Con ella, se podrán adquirir productos básicos de alimentación, higiene y limpieza en supermercados y tiendas de proximidad. Puede solicitarla cualquier persona o familia que se encuentre en situación de necesidad en las sedes de Cruz Roja o en los servicios sociales comunitarios.

La prescripción de la ayuda se hace tras la valoración de la situación de la persona o familia y la emisión del preceptivo informe social por parte de un trabajador o trabajadora social. Su cuantía va desde 150 euros en el caso de una persona solicitante; 200 euros para familias de 2 y 3 personas; y 250 euros en el caso de 4 o más personas. Su importe se recarga mensualmente y es compatible con otras ayudas en los casos del Ingreso Mínimo Vital, Pensión no contributiva, Renta Mínima de Inserción Social de Andalucía, Ayuda Económica Familiar y de emergencia y Becas de Alimentación del Plan Solidaridad y GarantíaAlimentaria (SYGA).