El Ayuntamiento de Cádiz solo pide a la Junta que pare las obras del Eurovelo hasta julio, mientras críe del chorlitejo patinegro

El "más enérgico rechazo" manifestado por el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, contra las obras del primer tramo del Eurovelo 8 que construye la Junta de Andalucía en el cordón dunar de Cádiz, sobre el papel se ha quedado -al menos de momento- en una solicitud de paralización temporal de los trabajos. Concretamente hasta mediados de julio, mientras dure la cría del chorlitejo patinegro. Así consta en el escrito que ha dirigido la concejala de Medio Ambiente, Rocío Sáez, al delegado territorial de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Óscar Curtido, al que ha tenido acceso Diario de Cádiz.

En el escrito del Ayuntamiento de Cádiz a la Junta de Andalucía no hay ni rastro de la vehemente llamada del alcalde a que "paren las obras antes de que destruyan el ecosistema dunar". Ni de la propuesta de cambiar el trazado para que el carril cicloturista discurra por el camino ya existente paralelo a la vía del tren. Ni tampoco hay referencia alguna a la torta de hormigón que 'descubrió' profundamente indignado el alcalde la semana pasada, después de un tweet de la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, pese a que figura claramente detallada en la memoria del proyecto que conocen desde hace al menos más de un año y a que este periódico viene informando desde entonces de este asunto. La propia edil de Medio Ambiente y su compañero de Urbanismo, Martín Vila, estuvieron en la colocación de la primera piedra por parte de la consejera en enero de 2022.

"Destacamos el tema del chorlitejo para pedir la paralización. Pero esto se suma a las peticiones del alcalde, es una razón más. Los técnicos de Medio Ambiente ya sugirieron en su día en un informe un trazado alternativo", aclaró a este periódico la concejala a través de una fuente municipal. Tal y como ya publicó este periódico, ese trazado alternativo propuesto no fue el paralelo a la vía del tren al que se refirió el alcalde la semana pasada, sino que iba pegado y a lo largo de la autovía CA-33, Cádiz-San Fernando. La Dirección General de Carreteras no le dio el visto bueno por razones de seguridad. No obstante, la misma fuente municipal respondió a Diario de Cádiz que el Ayuntamiento solicitará por escrito el nuevo trazado alternativo.

La solicitud de paralización temporal de las obras mientras dure al cría del chorlitejo patinegro se basa en la autorización que la propia Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible otorgó a la Asociación Gaditana para la Defensa y Estudio de la Naturaleza (Agaden-Ecologistas en Acción) para la ejecución de actividades fundamentadas en el seguimiento y protección de la nidificación del chorlitejo patinegro (Charadrius alexandrinus) en playas de la provincia de Cádiz. Esta autorización se concedió a partir de un informe favorable emitido por el propio Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad de la Delegación. Precisamente ha sido Agaden-EA la que ha denunciado ante la Fiscalía las obras de la Junta.

El documento contiene un condicionado del propio Servicio de Gestión del Medio Natural de la Delegación Territorial, donde se expone lo siguiente: "El tránsito tanto peatonal como de vehículos por los cordones dunares debe limitarse a los accesos definidos en el Plan de Playas y sobre los mismos, con excepción de las pasarelas de acceso, deberá restringirse al máximo la instalación de equipamientos y mobiliario de playas así como la presencia de usuarios de playa". A esto se añade que, "semanalmente, desde inicios del mes de abril hasta mediados de julio, deberá hacerse un seguimiento y protección de nidadas de chorlitejo patinegro mediante la realización de transectos longitudinales por la playa para localizar las parejas nidificantes y el balizamiento de protección entorno a los nidos mediante postes o cintas y cartelería en la que se indique la restricción de tránsito por el interior de las mismas al ser zonas sensibles por presencia de especies amenazadas".

El Área de Medio Ambiente municipal "valoró la notable labor a desarrollar por la asociación ecologista y las precisas directrices que establece la Delegación", y por eso "este área municipal ha venido canalizando desde el año 2021 hasta la fecha actual recursos materiales y humanos apoyando el proyecto 'Salvemos el chorlitejo patinegro'", recuerda la edil en el escrito.

"Considerado lo expuesto, he de trasladarle mi enorme preocupación por el desarrollo de las obras del sendero peatonal y ciclista Tramo I EUROVELO Ruta 8 que transcurre por el sistema dunar del término municipal de Cádiz y la Charca Mediterránea Temporal La Gallega", expone la edil de Medio Ambiente. "De esta última, ya es conocedor de nuestras inquietudes, respecto a la primera he de solicitarle que, como bien establece su Delegación, los meses comprendidos desde abril hasta julio deberán ser los períodos que mayor esfuerzo hemos de aunar para garantizar la conservación del chorlitejo patinegro; es motivo, por lo que se le solicita se proceda a la paralización de las obras sendero peatonal y ciclista Tramo I EUROVELO Ruta 8 que transcurren por el sistema dunar del término municipal de Cádiz, aun siendo conscientes que la nidificación se produce en las dunas embrionarias, pero sin obviar los desplazamientos que los pollos y adultos llevan a cabo por el conjunto del sistema dunar", concluye la concejala en su escrito a la Junta.