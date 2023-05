Kichi: "La Junta debe parar las obras del Eurovelo antes de que destruyan el sistema dunar de Cádiz"

Al pie de una losa de hormigón recién fraguada en las dunas de la playa de Cortadura, junto al Ventorrillo del Chato, el alcalde de Cádiz, José María González, Kichi, ha insistido hoy en que “la Junta de Andalucía tiene que parar las obras del primer tramo Eurovelo 8 antes de que destruyan el ecosistema dunar”. González ha comparecido ante los medios junto a la presidenta de Agaden-Ecologistas en Acción, Vanesa Rivera, para "denunciar públicamente el impacto negativo medioambiental que tendrán estas obras". El Eurovelo 8 es un carril cicloturista financiado con fondos europeos que pretende conectar Cádiz con Elche y a su vez con una red que atravesará Europa

González ha asegurado que “este es un ejemplo más de las políticas medioambientales del Partido Popular que actúa sobre el entorno sin importarle las consecuencias. Lo están haciendo con Doñana y lo hacen aquí en Cádiz con el Eurovelo”. Lo hacía después de que la Junta volviese a asegurar que el proyecto "cuenta con el informe favorable del Ayuntamiento de Cádiz, Demarcación de Costas y la Junta Rectora del Parque Natural de la Bahía de Cádiz, de la que forman parte tanto el propio Consistorio gaditano como Agaden".

Lo cierto es que esa losa de hormigón que parece haber recién descubierto el alcalde de Cádiz figura perfectamente prevista y detallada en la "Memoria del Proyecto de creación de senderos peatonal y ciclista entre Cádiz y San Fernando en el Parque Natural Bahía de Cádiz (Tramo I de EuroVelo Ruta 8)", a la que ha tenido acceso este periódico, tal y como puede comprobarse en la documentación que acompaña a esta información, y a la que, lógicamente también habrán tenido acceso los técnicos del Ayuntamiento de Cádiz.

“Lo que en un principio era una buena noticia para Cádiz y la Bahía, una vía ciclista y peatonal que nos une con ciudades europeas, se ha convertido en un atentado contra el medio ambiente y en concreto contra el hábitat natural de la playa de Cortadura y sus dunas”, dijo el alcalde. Es por esto que “volvemos a mostrar nuestro más absoluto rechazo a cómo se están haciendo estas obras y nos sumamos a las denuncias realizadas desde Agaden y las asociaciones ecologistas”.

Tal y como adelantó el mes pasado este periódico, Agaden-Ecologistas en Acción denunció los trabajos ante la Fiscalía y hasta el momento es la única organización de la que tiene constancia este medio que haya emprendido acciones legales en relación a esta obra.

José María González dijo a los periodistas que “desde el año 2017 llevamos planteando a la Junta de Andalucía un recorrido alternativo como es el que puede discurrir de forma paralela al trazado ferroviario. Si bien antes decían que era propiedad de Adif, ahora no tienen excusas porque este terreno es de Costas. Pero en vez de modificar y adaptar el proyecto, que sería lo más beneficioso para todos y todas, siguen empeñados en llenar de cemento las dunas”.

Como ya publicó este medio, el Ayuntamiento de Cádiz, efectivamente, llegó a proponer un trayecto alternativo, pero no fue precisamente el del carril antes propiedad de Adif y desde 2008 Costas, sino en paralelo a la autovía CA-33, Cádiz-San Fernando, tal y como consta en la documentación que reproducimos. Esta posibilidad fue descartada por la Dirección general de Carreteras por razones de seguridad. Aún así, el alcalde insistió hoy en que el trazado alternativo propuesto fue "el ya construido, el que discurre al otro lado de la vía del tren".

En ese mismo informe el Ayuntamiento de Cádiz hizo una serie de recomendaciones en favor de la protección del chorlitejo patinegro y de la vegetación del entorno, después de constatar la entrada de maquinaria pesada en la zona. Así, el documento concluye que "al margen de la no consideración de la propuesta alternativa de trazado efectuada por este servicio municipal de medio ambiente en el informe mencionado anteriormente, en un ejercicio del deber de coordinación entre administraciones públicas y frente a la necesidad de actuar de forma coherente con las actuaciones de protección de las formaciones dunares desarrolladas hasta la fecha, consideramos oportuno que se deben extremar al máximo las precauciones en esta fase de ejecución del proyecto, en orden a minimizar la afección a los elementos florofaunísticos que alberga este ecosistema tan valioso y singular, solicitando que se efectúe el correspondiente seguimiento de las obras y acciones a realizar, por parte de la administración autonómica promotora de esta actuación".

José María González volvió a pedir hoy y a exigir a la Junta de Andalucía "que paralice los trabajos y rediseñe el proyecto ante el impacto medioambiental que tendrá el actual trazado, porque no puede ser que por no perder un dinero que viene de Europa se ponga en peligro no solo el presente, sino el futuro de nuestra Bahía y de nuestro entorno natural”.

A la pregunta de qué ha hecho el Ayuntamiento de Cádiz desde que tuvo conocimiento de los detalles del proyecto y, sobre todo, desde la puesta dfe la primera piedra en octubre de 2022, González respondió: "recomendar, recomendar, recomendar y sugerir, que es la única competencia que tenemos. No podemos hacer otra cosa. Si fuese nuestra la competencia, evidentemente lo hubiésemos impedido. Lo que hizo el Ayuntamiento de Cádiz, desde un principio de lealtad institucional, es sugerir un trazado alternativo