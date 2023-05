Vanesa Rivera (Agaden): "Paren las obras del Eurovelo al menos hasta el fin de la cría de aves en las dunas de Cádiz"

La presidenta de Agaden-Ecologistas en Acción, Vanesa Rivera, compareció esta mañana ante los periodistas con el alcalde de Cádiz, José María González, para insistir en exigir la paralización de las obras del Eurovelo 8, un carril cicloturista que construye la Junta en el sistema dunar de la playa de Cortadura de Cádiz con fondos europeos. "Decimos sí a la inversión de fondos europeos, pero como ellos exigen: para lograr un alto nivel de protección ambiental. Decimos sí al Eurovelo entre Cádiz y San Fernando por el camino ya completo, por el saco de la Bahía", dijo la activista ecologista. Más información Kichi: "La Junta debe parar las obras del Eurovelo antes de que destruyan el sistema dunar de Cádiz"

Óscar Torres (PSOE): "La denuncia de Kichi sobre el Eurovelo de Cádiz es electoralista" "Pedimos la paralización inmediata de las obras y el cese de las afecciones a los hábitats comunitarios, especies y espacios protegidos, hasta que nos muestren las evaluaciones ambientales exigidas tanto por el derecho comunitario como la legislación estatal", añadió Vanesa Rivera. "Exigimos que, como poco, se detengan las obras hasta que finalice el periodo de cría de las aves que están reproduciendo", proclamó. “Decimos no al despilfarro económico y pedimos que esa millonada se dedique a otros proyectos”, agregó la ecologista. Rivera aclaró que “el Ayuntamiento nunca ha informado favorablemente de la destrucción del sistema dunar, ni de la destrucción y fragmentación del hábitat de especies protegidas como el chorlitejo patinegro, ni de la destrucción de la Charca de la Gallega”, tal y como había asegurado el Gobierno andaluz en un comunicado. "Agaden es una entidad ecologista; no estamos a favor ni en contra de ningún partido político y por lo tanto esta reivindicación no es electoralista, sino que es algo que venimos denunciando desde hace tiempo”, aclaró Rivera. La presidenta de Agaden-EA insistió en que el proyecto planteado por la Junta de Andalucía “afecta a especies y hábitats protegidos y exige una evaluación específica”, que no figura en “los expedientes, completamente aleatorios, que hemos recibido”. Vanesa Rivera comenzó rebatiendo, uno por uno, los argumentos del Gobierno andaluz en respuesta a la petición de paralización de las obras efectuada ayer por el alcalde. "Es manifiestamente falso que el proyecto que se está ejecutando cumpla con todos los requisitos necesarios en estos casos. Afecta a especies, habitats y espacios de la Red Natura 2000 protegidos por el Derecho Comunitario", afirmó. "Tanto el art. 6.3 de la Directiva Hábitat como el 46.4 de la Ley del Patrimonio Natural y l a Biodiversidad exigen una evaluación específica, llamada evaluación adecuada sobre los objetivos de conservación de esos espacios y especies protegidos. Además el art. 7.2. b) de la Ley de Evaluación Ambiental exige la realización de una evaluación ambiental simplificada e impone que serán objeto de ella los proyectos no incluidos ni en el anexo I ni el anexo II que puedan afectar de forma apreciable, directa o indirectamente, a Espacios Protegidos Red Natura 2000", aclaró.

"¿Cuándo se ha tramitado el procedimiento de evaluación ambiental que debería haber tratado sobre estas gravísimas afecciones? ¿Cuándo se celebró el trámite de información pública para que cualquier ciudadano pudiese presentar las alegaciones que estimase convenientes? ¿Cuándo se convocó a las organizaciones de defensa ambiental para participar en éste procedimiento como personas interesas por expresa disposición de la legislación autonómica, estatal y comunitaria? ¿Cuándo estudió la Junta las diversas alternativas para llevar a cabo el proyecto y elegir la que menos impacto para el Medio Ambiente tuviese?", preguntó la ecologista.

"Por no saber no sabemos ni cuándo se dictó la resolución final que aprobó el proyecto definitivamente (la hemos solicitado en reiteradas ocasiones a la Delegación Territorial y aún no nos la han enviado) y desconocemos si se publicó en algún boletín oficial, BOP o BOJA. No se nos ha comunicado esa resolución final con su correspondiente pie de recursos que nos hubiese permitido presentar en tiempo y forma los pertinentes recursos contra esta salvajada que se pretende llevar a cabo", añadió Rivera.

Respecto a la acusación por parte de la Junta de que Agaden actúa de manera irresponsable oponiéndose por segunda vez a un proyecto sostenible, la ecologista respondió: "No es cierto. La Comisión Europea nos indicó que la vía adecuada para resolver estas controversias es acudir a las vías internas de los estados. Nada más. No entró en el fondo de la cuestión sobre si eran ciertos los hechos denunciados o si teníamos razón o no".