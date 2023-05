Óscar Torres (PSOE): "La denuncia de Kichi sobre el Eurovelo de Cádiz es electoralista"

Óscar Torres, candidato del PSOE a la Alcaldía de Cádiz, ha criticado la denuncia del primer edil, José María González, Kichi, sobre el primer tramo del Eurovelo 8, un carril cicloturista que construye la Junta de Andalucía con fondos europeos entre Cádiz y San Fernando, en el sistema dunar de la playa de Cortadura.

"Es una actuación que lleva varios años proyectándose y ahora es cuando se está poniendo en marcha, y hay que tener en cuenta varias cosas: Las pailas que van destinadas al Eurovelo no van ancladas en ningún momento al suelo, van sobre una actuación urbanística que hubo en su momento de las tuberías de aguas residuales", explicó a este periódico.

"También tiene todos los parabienes de todas las administraciones; ningún ayuntamiento, incluido el de Cádiz, puso ningún tipo de problemas ni hubo recurso cuando se presentó aquel proyecto", aseguró.

"Quiero decir con esto que ahora, a unos días de las elecciones, está muy bien levantar la voz sobre contra lo que tú no te has manifestado nunca. Si no estuviéramos en época de elecciones, este tema no hubiera cogido la repercusión que ha tenido", agregó.

"La realidad es que nos encontramos ante una actuación que cuando se empezó la obra, ahí estuvieron miembros del equipo de gobierno, el concejal Martín Vila y la concejala Rocío Sáez. Estuvieron en la inauguración del inicio de aquellas actuaciones, y ahora viene la queja", concluyó.